Á hậu Thu Trúc chuẩn bị sang Ai Cập dự thi Miss Eco International





Thu Trúc sinh năm 2003 tại Thanh Hoá. Cô hiện đang là sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Chia sẻ về dự định tương lai, nàng á hậu cho biết: “Tôi có dự định du học thạc sĩ ngành Supply Chain Management tại Mỹ vào năm 2027. Hiện tại tôi đang học thêm ngành này một năm tại Việt Nam để chuẩn bị hồ sơ".

Nhan sắc á hậu Thu Trúc.

Ngoài thời gian học tập trên giảng đường, á hậu Thu Trúc còn làm công việc bán thời gian là người mẫu ảnh và đạo diễn catwalk để có thêm kinh nghiệm sống, cũng như đó là sở thích của cô.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc thanh tú, Thu Trúc còn ghi điểm với khả năng ngoại ngữ. Cô có thể giao tiếp thông thạo hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc, điều được xem là lợi thế khi tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Thu Trúc tiết lộ, trong thời gian còn đang học tập, cô mong muốn thử sức ở một sân chơi nhan sắc để trải nghiệm và trưởng thành. Chính vì vậy, cô đã đăng ký tham gia Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026 – cuộc thi sắc đẹp đầu tiên trong hành trình của mình.

Giây phút đăng quang á hậu của Thu Trúc.

Sở hữu vóc dáng cân đối với chiều cao 1m69, nặng 52kg cùng số đo ba vòng 78–63–95, cộng thêm trình độ học vấn và khả năng giao tiếp song ngữ, Thu Trúc nhanh chóng tạo được dấu ấn tại cuộc thi. Sau các vòng thi, cô đã xuất sắc giành danh hiệu á hậu 1 Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026.

Chia sẻ về khoảnh khắc được xướng tên, Thu Trúc cho biết: “Lúc đó cảm xúc của tôi là sự ngỡ ngàng và hạnh phúc. Tôi cảm nhận được những nỗ lực của mình suốt thời gian qua đã được đền đáp. Sự ủng hộ của ban tổ chức, gia đình và bạn bè khiến tôi có thêm sức mạnh để bước tiếp".

Theo Thu Trúc, danh hiệu á hậu 1 không đơn thuần là một thành tích để trưng bày, mà là động lực để cô bắt đầu những hành trình lớn hơn. “Với tôi, đó là một ‘trạm tiếp năng lượng’ để thực hiện các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng", cô nói.

Nàng á hậu cho biết cô không muốn xây dựng hình ảnh quá xa cách hay hào nhoáng. Thay vào đó, Thu Trúc hướng đến hình ảnh một cô gái dịu dàng, thanh lịch nhưng có tư duy tỉnh táo và trái tim ấm áp.

Trong thời gian tới, Thu Trúc mong muốn trở thành một nàng hậu tri thức, gắn bó với các dự án liên quan đến giáo dục và văn hoá. “Tôi muốn mỗi nơi mình đi qua đều để lại những giá trị tích cực, chứ không chỉ là những bức hình đẹp", cô chia sẻ.

Với Thu Trúc, hình ảnh của một người trẻ hiện đại là sự kết nối giữa giá trị truyền thống Việt Nam và tư duy hội nhập toàn cầu. Chính tinh thần đó cũng là hành trang để cô tự tin bước ra đấu trường sắc đẹp quốc tế tại Miss Eco International sắp tới.