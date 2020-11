Tỏ tình bị phũ, nam sinh uống rượu suốt 3 tiếng rồi ngã tử vong trong trường, thái độ của gia đình nạn nhân gây chú ý

Ngày 7/11, nam sinh Học viện Công trình Hà Nam, Trung Quốc Tổ X Đằng (tên nhân vật đã được thay đổi) uống rượu cùng bạn suốt 3 tiếng đồng hồ rồi ngã từ tầng 4 xuống dẫn đến tử vong.

Tổ X Đằng năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm nhất chuyên ngành Thiết kế chế tạo và tự động hóa cơ giới của Học viện Công trình Hà Nam, Trung Quốc.

Vào khoảng 18h ngày 7/11, Tổ X Đằng cùng vài người bạn rủ nhau mua đồ về ký túc xá ăn uống. Các chàng trai đã uống tổng cộng 2 chai rượu trắng và 1 chai rượu vang. 5 tiếng sau đó, Tổ X Đằng bị ngã từ lan can tầng 4 của ký túc xá xuống đất dẫn đến tử vong.

Chú của Tổ X Đằng tiết lộ, ngay sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, gia đình đã nhận được thông báo của nhà trường và có mặt tại bệnh viện vào khoảng hơn 1h sáng ngày 8/11. Tuy nhiên, lúc này bác sĩ thông báo chàng sinh viên trẻ đã qua đời. Đến ngày 26/11, thi thể của Tổ X Đằng vẫn đang ở trong nhà xác, trong vài ngày tới gia đình sẽ tổ chức hậu sự cho chàng trai xấu số.

Được biết, nguồn cơn sự việc là do ngày hôm đó Tổ X Đằng tỏ tình với cô gái mà mình thầm thương trộm nhớ đã lâu nhưng bị người ta từ chối. Chán nản, chàng trai mua 1 chai rượu về ký túc ăn uống với bạn. Không rõ những nam sinh này lấy đâu ra thêm 2 chai rượu trắng nữa và cùng nhau uống rượu hơn 3 tiếng đồng hồ.

Sau khi ngấm hơi men, Tổ X Đằng cùng nhóm bạn bắt đầu có những hành vi gây mất trật tự. Bọn họ gào hét, rủ nhau lao xuống tầng 1 dẫn đến sự việc đau lòng kể trên.

Gia đình họ Tổ chia sẻ: "Nhà trường cho chúng tôi biết có quy định không được uống rượu trong trường, vậy nhưng khi các sinh viên uống suốt 3 tiếng đồng hồ rồi có những hành vi gào hét khác thường mà chẳng có bất kỳ ai đến ngăn cản. Bên cạnh đó, lan can ở ban công chỉ cao khoảng 1,6m, tại sao họ không lắp thêm hàng rào bảo vệ?"

Người thân của Tổ X Đằng cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc là do sự quản lý lỏng lẻo và các biện pháp bảo đảm an toàn chưa hợp lý của nhà trường. Phía nhà trường từng đề xuất bồi thường 10 nghìn tệ (tương đương 35 triệu đồng) "phí an ủi" cho gia đình, tuy nhiên điều họ cần là một lời giải thích rõ ràng.

Bố nuôi của nạn nhân cho biết, Tổ X Đằng là một chàng trai nông thôn chăm chỉ và biết phấn đấu. Vì muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, chàng trai đã đi làm thêm vào các cuối tuần và kỳ nghỉ để tự trang trải sinh hoạt phí. Tổ X Đằng mới được chuyển từ hệ Cao đẳng lên Đại học hơn 1 tháng. Ai mà ngờ niềm vui ngắn chẳng tày gang, nam sinh trẻ tuổi đã vĩnh viễn ra đi ngay tại ký túc xá của trường.

Trước sự ra đi đột ngột của con trai, mẹ nạn nhân bị sốc rất nặng, gia đình cũng chưa dám cho ông bà của Tổ X Đằng biết sự thật đau lòng này.

Hiện sự việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.