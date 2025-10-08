Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty Images)

Theo Politico , dấu hiệu của một cuộc bầu cử tiềm năng thể hiện rõ trong những động thái của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng như các vụ án hình sự nhằm vào các tướng lĩnh Ukraine được coi là đối thủ tiềm năng của ông Zelensky, và áp lực lên cơ quan chống tham nhũng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Axios tháng trước, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng từ chức sau khi xung đột với Nga kết thúc. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có những nghi ngờ về tính chính danh của ông, khi nhiệm kỳ tổng thống chính thức kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng ông từ chối tổ chức bầu cử, viện dẫn thiết quân luật.

“Nếu điều đó đảm bảo hòa bình cho Ukraine, nếu các bạn thực sự cần tôi từ chức, tôi sẵn sàng. Tôi có thể đổi lấy NATO”, ông Zelensky nói vào thời điểm đó, ám chỉ rằng ông sẽ từ chức nếu điều đó đồng nghĩa với việc Ukraine có thể gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuy nhiên, các nhân vật đối lập vẫn hoài nghi về cam kết rời nhiệm sở của ông Zelensky. Cựu Phó Thủ tướng Ukraine Ivanna Klympush-Tsintsadze nhận xét: “Hành động của ông Zelensky đi ngược lại lời nói. Hành động mới quan trọng, chứ không phải lời nói”.

Nỗ lực hồi mùa hè của ông Zelensky nhằm tước bỏ quyền lực của các cơ quan chống tham nhũng chủ chốt - Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAP) - được các nguồn tin chỉ ra như một phần của quá trình chuẩn bị bầu cử.

Nguồn tin cũng cho rằng, chính quyền Tổng thống Zelensky đang tăng cường sử dụng áp lực pháp lý chống lại các đối thủ tiềm tàng.

“Sau những gì xảy ra hồi tháng 7 với các cơ quan chống tham nhũng, có thể nhận thấy hoạt động chính trị ở Ukraine đã trở lại. Điều này là không thể che giấu”, một cựu bộ trưởng Ukraine nói với Politico .

Các động thái chính trị này diễn ra sau một cuộc họp kín vào tháng 9, trong đó ông Zelensky "lạc quan về triển vọng tái đắc cử của mình". Theo tờ báo, ông "đã chỉ trích gay gắt các đối thủ và nhà phê bình, phàn nàn rằng các thành viên quốc hội, các nhà hoạt động xã hội dân sự và các nhà báo đã không thể xây dựng hình ảnh Ukraine một cách vững chắc trong mắt các đối tác phương Tây".

Nga từng nhiều lần cáo buộc giới lãnh đạo Ukraine đang kéo dài thời gian thiết quân luật và ngăn chặn các cuộc bầu cử. Các quan chức Nga cho rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được ký kết dưới thời Tổng thống Zelensky đều có thể bị vô hiệu do nhiệm kỳ của ông đã kết thúc.