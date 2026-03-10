Tổ nghề sống miền Nam: Bỏ tiền mua 8000 mét đất xây nghĩa trang cho nghệ sĩ

Mới đây, người trông nom Chùa và Nghĩa trang Nghệ sĩ tại TP.HCM đã chia sẻ với nghệ sĩ Đặng Ngọc Văn về công lao của NSND Phùng Há, người được mệnh danh là Tổ nghề sống của cải lương.

Ông nói: "Cô Bảy Phùng Há được ngưỡng mộ bởi tài năng. Từ Thanh Nga tới Bạch Tuyết, Mỹ Châu, Ngọc Giàu… đều là đệ tử của cô Bảy hết. Cô Bảy là người thầy, cây đại thụ của cải lương.

Mộ NSND Phùng Há tại Nghĩa trang nghệ sĩ

Cô chính là bỏ tiền túi ra và vận động vốn để mua mảnh đất này ban đầu chỉ là ao rau muống rồi đổ đất, san bằng thành nghĩa trang, cái am rồi từ từ phát triển thành một ngôi chùa như thế này.

Chùa Nghệ sĩ ra đời năm 1957, tới giờ cũng phải 60 năm rồi. Diện tích của chùa là 8000 mét vuông, hai mặt tiền.

Ban đầu mục đích của cô Bảy là làm nghĩa trang chôn cất các nghệ sĩ qua đời rồi từ từ xây nên thành ngôi chùa vào năm 1957.

Cô Bảy tài năng vô cùng, hát từ tuồng cổ tới tuồng xã hội, đóng kép đóng đào đều được. Cô là người mở ra trường phái đào mà hát cả vai kép, tạo nên cả một đoàn nữ bang tức là toàn nghệ sĩ nữ đóng cả vai nam. Cô lập ra cả một gánh hát Phụng Hảo".

NSND Phùng Há

NSND Phùng Há là người có đóng góp to lớn với nghệ thuật cải lương. Bà còn sang tận Trung Quốc để học hỏi, tìm hiểu về các tích tuồng cổ, nghệ thuật biểu diễn tuồng cổ để đem về Việt Nam áp dụng thành công.

Không chỉ thành công diễn xuất, NSND Phùng Há còn là người thầy tài giỏi, có đạo đức chuẩn mực. Bà là giảng viên của Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ tại Sài Gòn. Với những đóng góp cho nghệ thuật, năm 1984, bà là nữ nghệ sĩ cải lương duy nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt đầu tiên.

NSND Phùng Há cũng là thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ danh tiếng như huyền thoại Thanh Nga, NSND Bạch Tuyết, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Diệu Hiền, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy…

Bà cũng là người sáng lập ra Viện dưỡng lão nghệ sĩ tại quận 8 Sài Gòn, được mệnh danh là viện dưỡng lão độc nhất vô nhị tại Việt Nam, nơi cưu mang nhiều nghệ sĩ già neo đơn suốt 30 năm qua.

Đến giờ, NSND Phùng Há vẫn được coi vị Tổ nghề sống của cải lương Nam Bộ.