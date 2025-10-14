Tổ hợp tên lửa bí ẩn nhất của Triều Tiên ra mắt

Những bức ảnh tương ứng đã được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố.

Tổ hợp vũ khí này sử dụng khung gầm tải bánh lốp 6x6 và được tích hợp bệ phóng có 22 ống dẫn hướng, theo nhận xét có thể dùng để triển khai cả tên lửa phòng không và tên lửa chống tăng.

Một phân tích chi tiết về tổ hợp này đã đưa đến kết luận rằng phương tiện nói trên được trang bị ăng ten để điều chỉnh đường bay của loại đạn được phóng ra từ nó.

Một số nhà quan sát lực lượng vũ trang Triều Tiên cho rằng hệ thống này tương tự tổ hợp tên lửa chống tăng tầm xa Spike-NLOS của Israel, và ăng ten được thiết kế để duy trì liên lạc hai chiều với tên lửa hoặc máy bay không người lái, điều chỉnh đường bay và có thể điều khiển chúng.

Một cột nâng có ăng ten nằm trên xe phóng của tổ hợp tên lửa bí ẩn.

Nguyên lý hoạt động đầy đủ của tổ hợp này vẫn chưa được xác định, cũng như chưa biết liệu xe có thể tự phóng tên lửa, hay nó có bao gồm các xe phụ trợ tạo thành một hệ thống.

So sánh với các sản phẩm tương tự về hình dáng hiện nay, vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng, bởi vì ví dụ, trong trường hợp Spike-NLOS, việc điều khiển có thể được thực hiện từ một bệ phóng duy nhất.

Trong khi đó tổ hợp tên lửa tầm xa Type 96 của Nhật Bản sử dụng các phương tiện bổ sung, chẳng hạn như xe có radar phát hiện mục tiêu và trạm điều khiển.

Ngoài ra còn có những ý tưởng ít phổ biến hơn, liên kết phương tiện này với bệ phóng máy bay không người lái tương tự chiếc Switchblade của Mỹ, khi đạn tuần kích được triển khai từ ống phóng kiêm ống bảo quản.