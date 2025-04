TMT Motors bắt đầu đầu tư 30.000 trạm sạc khắp Việt Nam

Xu hướng điện hóa phương tiện đang lan rộng mạnh mẽ trên toàn cầu, với dự báo xe điện sẽ dần thay thế xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong tương lai gần.

Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đang thúc đẩy chiến lược xanh hóa giao thông, khuyến khích chuyển đổi sang xe điện. Mới đây, thành phố đảo Phú Quốc đã tiên phong nhận nhiệm vụ thay thế toàn bộ phương tiện xăng dầu, hướng tới vận hành hoàn toàn bằng xe điện.

Trên thị trường xe công nghệ, nhiều thương hiệu lớn cũng đang từng bước thay thế đội xe xăng bằng xe điện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xanh hóa giao thông. Tuy nhiên, sự phát triển của xe điện chỉ có thể bùng nổ khi đi kèm với điều kiện tiên quyết: Hệ thống trạm sạc phải đủ rộng khắp để đáp ứng nhu cầu người dùng. Thực tế hiện nay, số lượng doanh nghiệp tham gia phát triển hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam vẫn còn rất hạn chế.

Trong bối cảnh đó, hạ tầng trạm sạc trở thành cuộc đua chiến lược. Ai đi trước trong xây dựng mạng lưới trạm sạc sẽ nắm trong tay lợi thế lớn, chiếm lĩnh thị trường khi nhu cầu bùng nổ. Khoảng trống này mở ra một cơ hội tỷ USD cho những doanh nghiệp nhạy bén.

TMT Motors chính thức tham gia thị trường trạm sạc

TMT Motors đã nhanh chóng triển khai chiến lược mới. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, công ty chính thức bổ sung ngành nghề kinh doanh phát triển trạm sạc xe điện, đặt mục tiêu phủ sóng 30.000 trạm sạc trên toàn quốc.

Bước đi này không chỉ đơn thuần mở rộng hoạt động kinh doanh, mà còn là chiến lược dài hạn nhằm củng cố vị thế của TMT Motors trong hệ sinh thái xe điện. Việc phát triển hệ thống trạm sạc cũng giúp công ty khép kín chuỗi giá trị, từ sản xuất xe, xây dựng hạ tầng, cho đến dịch vụ hậu mãi.

Trước đó, TMT Motors đã bắt tay với SGMW — liên minh giữa ba "ông lớn" SAIC Motor, General Motors và Wuling — để phân phối các dòng xe điện tại Việt Nam. Đặc biệt, dòng xe mini Wuling đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, được nhiều hãng taxi như Let's Go Taxi lựa chọn triển khai tại nhiều tỉnh thành. Sau một năm vận hành, Let's Go Taxi báo cáo đội xe Wuling đã di chuyển tổng cộng 15 triệu km mà không phát sinh lỗi kỹ thuật.

Giờ đây, với việc phát triển hệ thống trạm sạc, TMT Motors không chỉ bán xe mà còn kiểm soát toàn diện trải nghiệm người dùng, từ phương tiện cho đến hạ tầng hỗ trợ, qua đó tăng cường lợi thế cạnh tranh trên thị trường xe điện.

Mô hình tích hợp này từng được chứng minh thành công bởi VinFast, thương hiệu nội địa đã tự xây dựng hệ thống trạm sạc riêng để đồng hành với sản phẩm xe điện của mình.

Điều đáng chú ý, theo chia sẻ từ lãnh đạo TMT Motors, hệ thống trạm sạc của công ty sẽ không giới hạn phục vụ nội bộ, mà sẽ mở cửa cho tất cả các hãng xe điện khác. Trong bối cảnh thị trường thiếu vắng các trạm sạc đa thương hiệu, đây sẽ là một lợi thế cạnh tranh rất lớn.

Quy mô và lộ trình phát triển 30.000 trạm sạc

Theo kế hoạch, hệ thống 30.000 trạm sạc của TMT Motors sẽ được triển khai theo hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Ưu tiên lắp đặt tại các thành phố lớn và dọc các tuyến giao thông trọng điểm, nhằm nhanh chóng tạo độ phủ.

Giai đoạn 2: Mở rộng về các tỉnh thành, khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, hướng tới mục tiêu phủ sóng toàn quốc.

Các trạm sạc sẽ đa dạng về loại hình, bao gồm trạm sạc nhanh, trạm sạc tiêu chuẩn và tích hợp thêm các dịch vụ tiện ích khác. Song song với việc tự xây dựng và vận hành, TMT Motors cũng đang xúc tiến tìm kiếm đối tác chiến lược trong lĩnh vực điện lực, bất động sản và thương mại dịch vụ để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Việc phát triển hệ thống 30.000 trạm sạc không chỉ mang ý nghĩa kinh doanh, mà còn tạo ra những đóng góp tích cực cho nền kinh tế và xã hội Việt Nam. Cụ thể: Góp phần thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi xanh, thực hiện cam kết Net Zero 2050 của Chính phủ; Tạo ra hàng chục nghìn việc làm mới trong lĩnh vực vận hành, bảo trì, quản lý trạm sạc; Mở ra cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ thông qua mô hình nhượng quyền trạm sạc; Nâng cao trải nghiệm người dùng, giải quyết nỗi lo thiếu hụt hạ tầng sạc điện. Đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái giao thông điện tại Việt Nam.

Năm 2023, TMT đã bán được 591 xe điện và con số này tăng lên 1.358 xe trong năm 2024. Doanh số tăng trưởng này không chỉ đến từ khách hàng cá nhân mà còn đến từ nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải như Let's Go Taxi, TOGO Group. Với mức giá cước 8.000 đồng/km, dịch vụ tsaxi Let's Go Taxi sử dụng xe Wuling Mini EV có giá cước thấp nhất hiện nay, chỉ bằng khoảng một nửa so với giá cước taxi thông thường.

Năm 2025, TMT đặt mục tiêu với 8.075 xe được bán ra, riêng doanh số xe điện dự kiến đạt 3.404 xe (tăng khoảng 150%). Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 270 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng có kế hoạch tuyển thêm 750 công nhân cho nhà máy.