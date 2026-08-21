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Tình trạng hiện tại của Angelababy

Linh An
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Hình ảnh mới để lộ vóc dáng khó tin của Angelababy

Quan niệm “càng gầy càng đẹp” ngày càng phủ sóng mạnh mẽ trong làng giải trí Trung Quốc, khi không ít ngôi sao liên tục ép cân để theo đuổi thân hình mảnh mai đến mức đáng báo động. Mới đây, loạt ảnh nghỉ dưỡng của Angelababy bất ngờ leo hot search Weibo và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung và thần thái rạng rỡ, vóc dáng có phần quá gầy của nữ diễn viên mới là chi tiết khiến công chúng đặc biệt chú ý. Trong những bộ trang phục mùa hè, phần tay chân mảnh mai, thân hình thiếu sức sống của mỹ nhân đình đám càng lộ rõ, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Dù vẫn giữ được gương mặt thanh tú cùng visual nổi bật vốn có, hình ảnh lần này một lần nữa làm dấy lên tranh luận về tiêu chuẩn hình thể khắt khe trong showbiz Hoa ngữ.

- Ảnh 1.

Hình ảnh mới gây chú ý của Angelababy.

Trong loạt ảnh mới, Angelababy xuất hiện với vóc dáng mảnh mai đến mức những đường nét xương trên phần thân trên hiện lên khá rõ. Bờ vai thanh mảnh, phần xương ức và xương quai xanh lộ rõ, kết hợp cùng vòng eo nhỏ tạo nên tổng thể vô cùng thon gọn. Đặc biệt, thiết kế váy cúp ngực với phần dây nơ bản lớn càng khiến thân hình vốn đã mảnh mai của nữ diễn viên trở nên nổi bật hơn. Dù vóc dáng nhận về nhiều bình luận trái chiều, Angelababy vẫn ghi điểm tuyệt đối ở nhan sắc. Gương mặt thanh tú, làn da sáng mịn cùng đôi mắt to và thần thái tươi tắn giúp cô giữ được vẻ ngoài rạng rỡ. Ở tuổi ngoài U40, vẻ đẹp tựa "búp bê sống" của Angelababy gần như không có dấu hiệu xuống phong độ.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Dù lộ vóc dáng gầy đến trơ xương nhưng nhan sắc ngọt ngào, tươi tắn của Angelababy vẫn khiến cộng đồng mạng khó rời mắt.

- Ảnh 4.

Vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa mong manh của mỹ nhan sinh năm 1989.

- Ảnh 5.

Nhận nhiều lời khen cho nhan sắc nhưng không ít netizen cho rằng Angelababy quá gầy.

Có thể thấy, vóc dáng của Angelababy hiện tại ngày càng có sự mảnh mai. Trong những sự kiện gần đây, mỗi khi lựa chọn các thiết kế ôm sát hoặc có đường cắt xẻ nhằm tôn lên hình thể, nữ diễn viên nhiều lần để lộ phần tay chân khá khẳng khiu, mỏng dính. Bờ vai nhỏ, cánh tay mảnh và phần xương quai xanh nổi rõ càng khiến tổng thể vóc dáng của cô trông mất đi vẻ quyến rũ, năng lượng. Do vậy, nhiều người hâm mộ bày tỏ mong muốn Angelababy nên tăng cân hơn chút để trông rạng rỡ và giàu sức sống hơn vì nhan sắc của nữ diễn viên đã vô cùng xinh đẹp.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Angelababy ngày càng gầy, trông như chỉ dưới 45kg.

Ảnh: Weibo.

Loạt ảnh gợi cảm của Mai Phương Thúy gây xôn xao
Tags

Angelababy

sao hoa ngữ

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