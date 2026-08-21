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Loạt ảnh gợi cảm của Mai Phương Thúy gây xôn xao

PV
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Động thái của Mai Phương Thúy tiếp tục được nhiều người chú ý.

- Ảnh 1.

Mai Phương Thúy mới đây đã đăng tải loạt ảnh của mình kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Hoài niệm một chút". Câu nói này cùng những hình ảnh gợi cảm của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Trong ảnh, Mai Phương Thúy diện trang phục tông đen ôm sát, thiết kế cúp ngực khoe vòng một đầy đặn. Đáng chú ý, cô không lựa chọn những bối cảnh quá cầu kỳ. Những góc phố, hàng rào hay không gian quán xá đời thường lại trở thành phông nền cho loạt ảnh.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Mai Phương Thúy khoe loạt ảnh gợi cảm

Phong cách này phù hợp với hình ảnh Mai Phương Thúy theo đuổi thời gian gần đây. Hoa hậu thường lựa chọn bra top, crop top kết hợp quần hoặc chân váy cạp cao khi xuống phố. Những bộ trang phục này giúp cô khoe lợi thế hình thể.

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Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, loạt ảnh của Mai Phương Thúy nhận được gần 2000 lượt like. Dưới phần bình luận, bạn bè cũng để lại lời khen cho sắc vóc của nàng hậu 8X. Diễn viên Khánh My viết: "Đẹp quá chị", trong khi một người bạn khác của Mai Phương Thúy cũng tấm tắc: "Ôi cai body này!".

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Năm 2026 cũng đánh dấu 20 năm Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Dù không còn hoạt động nghệ thuật dày đặc, cô vẫn duy trì sức hút đáng kể. Mỗi lần đăng ảnh, phát biểu hoặc có động thái mới, tên tuổi của người đẹp sinh năm 1988 nhanh chóng được bàn luận.

Tháng 6/2026, nàng hậu gây xôn xao khi cho biết đã chi khoảng 120 tỷ đồng mua một căn sky villa rộng 400m2 tại Hà Nội để tặng em gái và hai cháu. Căn hộ nằm ở tầng 44-45, có thang máy và sảnh riêng.

Đặc biệt, đầu tháng 8/2026, Mai Phương Thúy bất ngờ trở thành một trong những cái tên được tìm kiếm và bàn luận nhiều trên mạng xã hội. Nguyên nhân chủ yếu do sự cộng hưởng giữa một động thái của Mai Phương Thúy trên mạng xã hội, lượng tìm kiếm Google tăng đột biến và những bài đăng cá nhân gây chú ý, trong bối cảnh cô vốn khá kín tiếng.

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Tags

Mai Phương Thúy

hoa hậu

gợi cảm

sao Việt

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