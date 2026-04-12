Tình tin đồn em gái Trấn Thành đáp trả liên tục

Nhắc về drama tình ái hot nhất những ngày qua chắc chắn phải đề cập 3 cái tên Uyển Ân - Võ Điền Gia Huy - Lê Tam Triều Dâng. Từ một story tương đồng, cư dân mạng liền chia phe tranh cãi về chuyện tình cảm của cả 3. Giữa lúc bị réo tên, Võ Điền Gia Huy gây chú ý khi có loạt động thái trên trang cá nhân.

Chỉ trong vài giờ, nam diễn viên đăng liên tiếp 3 bài viết, tất cả đều xoay quanh dự án phim đang tham gia. Nội dung các bài đăng không hề nhắc đến ồn ào tình cảm, thay vào đó là những khoảnh khắc hậu trường, fanmeeting cũng như loạt hình ảnh tương tác thân thiết với Lê Tam Triều Dâng. Trong các khung hình được chia sẻ, Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng xuất hiện với nhiều cử chỉ gần gũi, từ selfie, tạo dáng đáng yêu đến những khoảnh khắc "tình bể bình".

Võ Điền Gia Huy liên tục cập nhật ảnh đôi với Lê Tam Triều Dâng

Từ công việc đến khoảnh khắc đời thường đều được nam diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội

Dưới phần bình luận, cư dân mạng lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số người tiếp tục nhắc lại drama tình ái đang gây chú ý, thậm chí gọi tên Uyển Ân dưới các bài đăng. Trong khi đó, không ít ý kiến lại cho rằng đây chính là cách Võ Điền Gia Huy phản hồi ồn ào theo hướng gián tiếp. Không lên tiếng, không phủ nhận, nam diễn viên chỉ tập trung quảng bá dự án và đẩy mạnh hình ảnh ngọt ngào bên Lê Tam Triều Dâng.

Không trực tiếp lên tiếng nhưng động thái của Võ Điền Gia Huy như đang ngầm đáp trả drama tình ái hiện tại

Những ngày gần đây, Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy trở thành những cái tên bị réo gọi liên tục. Nguồn cơn xuất phát từ bức ảnh trên story của cả hai. So sánh background lẫn bài hát được đính kèm, nhiều netizen đã đặt nghi vấn Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy có mối quan hệ trên mức bạn bè.

Các "thánh soi" tiếp tục soi ra nhiều chi tiết đáng ngờ giữa cả hai. Không chỉ bị nghi sở hữu áo đôi, cư dân mạng còn "đào" lại những khoảnh khắc chung của Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy tại sự kiện. Trong một số khung hình, cả hai xuất hiện cạnh nhau với tương tác khá thoải mái, ánh mắt và biểu cảm được nhận xét là có phần thân thiết hơn mức đồng nghiệp thông thường.

Story dấy lên nghi vấn hẹn hò giữa Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy

Netizen soi chiếc áo phông có kiểu dáng tương tự nhau của 2 diễn viên

Netizen "đào" khoảnh khắc thân thiết của Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy

Tối 10/4, stylist thân cận của Uyển Ân đã có chia sẻ xoay quanh tình cảm gần đây. Theo đó, trong loạt hint giữa Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy, netizen lan truyền khoảnh khắc Võ Điền Gia Huy từng đăng bức ảnh bàn tay cô gái và nghi vấn đó là em gái Trấn Thành.

Về chi tiết này, stylist của Uyển Ân đính chính Uyển Ân không để móng tay như hình ảnh mà netizen chia sẻ: "Mấy bà ơi, Ân nhà tôi không có để móng tay. Nào đi quay chụp khách yêu cầu mới gắn móng. Còn tụi tôi đang đi Mũi Né chơi nè mấy bà. Từ stylist tới nghệ sĩ ế đều, bà coi ghép ai được, ghép cho tụi tôi coi chứ mà nom ngồi mốc mỏ nè bà nên mới đi chơi cùng nhau nè".

Về phía Uyển Ân, nữ diễn viên đã "xả kho" full bộ ảnh du lịch trên trang cá nhân, trong đó có khoảnh khắc chụp ảnh trên bãi cỏ. Gây chú ý chính là địa điểm du lịch của Uyển Ân là Phan Thiết - còn bức ảnh check-in của Võ Điền Gia Huy lại chạy bộ ở TP.HCM. Động thái này làm rõ việc Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy không ở cùng nhau để chụp hình.

Stylist của Uyển Ân khẳng định nữ diễn viên vẫn đang độc thân



