Tình tiết bất ngờ vụ nam thanh niên đi thử xe máy rồi phóng mất, bỏ lại người yêu ở cửa hàng

Liên quan đến sự việc nam thanh niên đi mua xe máy, lên xe đi thử rồi phóng đi mất, bỏ lại người yêu ở cửa hàng gây xôn xao dư luận những ngày qua, danh tính đối tượng này đã được xác định là Nguyễn Khanh (31 tuổi, địa chỉ thường trú tại xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng, hiện đang tạm trú tại TP HCM).

Khanh bị cơ quan chức năng xã Phú Thạnh, TP.Cần Thơ mời về làm việc vào đêm 30/8. Trước đó, nam thanh niên đến nhà một người bạn ăn nhậu. Tại đây, chị gái của người bạn nhận ra Khanh giống nam thanh niên trong đoạn clip đi thử xe rồi phóng mất nên đã trình báo công an xã.

Theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM, tại cơ quan công an, Khanh thừa nhận ngày 27/8 có đến một cửa hàng bán xe máy ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, mượn chiếc xe Kawasaki Ninja 300 để chạy thử rồi đi luôn về TP.Cần Thơ.

Một tình tiết bất ngờ của vụ việc đó là khi vào đến Cần Thơ, Khanh thấy sự việc đã được đăng tải trên báo chí, mạng xã hội nên đến 10 giờ sáng ngày 29/8, đối tượng đã mang chiếc xe trên đi gửi xe khách ra Nghệ An trả lại cửa hàng.

Chân dung đối tượng đi thử xe máy của cửa hàng rồi phóng mất, bỏ lại người yêu. (Ảnh: Công an Cần Thơ)

Trước đó trả lời trên Tuổi Trẻ Online vào ngày 30/8, anh Phạm Bá Quang (sinh năm 1995, chủ cửa hàng xe máy nơi xảy ra sự việc) xác nhận đã tìm thấy xe tại TP.Cần Thơ. Anh Quang cho biết chiếc xe đã bị tháo lớp tem màu xanh và được ký gửi trong một xe giường nằm gửi về Nghệ An.

Hiện Công an phường Vinh Lộc, Nghệ An đang phối hợp với Công an xã Thạnh Phú, TP.Cần Thơ tiếp tục làm rõ vụ việc hy hữu trên.

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Khanh đến cửa hàng của anh Quang đi thử xe rồi phóng mất, để lại bạn gái bơ vơ.

Theo anh Quang, trước khi xảy ra sự việc, đối tượng đi cùng một cô gái đã đến cửa hàng xem xe và trao đổi với nhân viên qua Zalo. Cả 2 lần đến cửa hàng, đôi nam nữ đều xưng hô là "vợ - chồng" và không có biểu hiện gì bất thường.

Camera ghi lại cảnh Khanh lên xe máy đi thử rồi phóng một mạch từ Nghệ An về TP.Cần Thơ.

Khoảng 9 giờ sáng 27/8, Khanh đến xem xe, sau đó chọn đi thử chiếc Kawasaki Ninja 300 (trị giá 50 triệu đồng) rồi bất ngờ phóng đi mất. Anh Quang đã gọi cho đối tượng qua Zalo thì người này nói đang đi thử xe, rất hài lòng và dặn chủ cửa hàng chuẩn bị giấy tờ để hoàn tất thủ tục mua bán. Tuy nhiên sau đó, người này không trở lại nữa.

Về phía người phụ nữ đi cùng, chị cho biết nam thanh niên là bạn trai mới quen qua mạng xã hội. Chị được người này giới thiệu tên là Duy, quê ở Cà Mau, làm việc tại TP.HCM. Chị cũng cho hay không biết nhiều thông tin về người bạn trai này.