"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?

Liên quan đến câu chuyện của ông Ba Minh (tên thật là Ngô Hồng Minh, 66 tuổi, ở xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) và bà Thái Thị Giao (69 tuổi, quê ở Nghệ An), sau khi hoàn cảnh của ông Minh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ để mong ông có cuộc sống tốt đẹp hơn. Người đứng ra kêu gọi quyên góp cho ông Ba Minh là anh Vũ Đắc Duy (30 tuổi, ở TP.Cần Thơ).

Nguồn tin trên báo Dân Trí cho biết, sáng nay (28/8), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Long đã cùng anh Vũ Đắc Duy trao số tiền mà các mạnh thường quân trên cả nước đã chung tay ủng hộ ông Ba Minh. Tổng số tiền mà anh Duy quyên góp được là hơn 1,5 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được chia làm 2 phần, trong đó, 700 triệu đồng được gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng để ông Ba Minh có thể sử dụng vào việc mua đất, cất nhà. Số còn lại hơn 800 triệu đồng sẽ được gửi tiết kiệm kỳ hạn 12-24 tháng. Mỗi tháng, ông Ba Minh sẽ nhận được khoản lãi gần 4 triệu đồng, giúp ông có nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống.

Ông Ba Minh nhận tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm sáng 28/8. (Ảnh: Người lao động)

Anh Duy cho biết, nhóm của anh và chính quyền xã Tân Long sẽ đồng hành cùng ông Ba Minh trong quá trình mua đất, cất nhà.

Ngoài ra, cũng trong buổi làm việc sáng nay, một nhà hảo tâm khác ở TP.Cần Thơ cũng đã trao thêm cho ông Ba Minh món quà do chị vận động từ bạn bè, đó là số tiền 43 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng ông Ba Minh đã được các nhà hảo tâm giúp đỡ được gần 1,6 tỷ đồng.

Chia sẻ trên báo Người Lao Động, ông Ba Minh gửi lời cảm ơn chính quyền xã Tân Long, anh Duy cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ ông số tiền lớn như vậy. Đây là ước mơ mà ông Ba Minh vốn nghĩ cả cuộc đời mình cũng không có được, nhưng nay đã thành hiện thực.

Thông tin này khiến những người theo dõi câu chuyện của ông Ba Minh những ngày qua rất vui mừng. Mong rằng từ đây, người đàn ông nghèo tốt bụng sẽ có những tháng ngày nhẹ nhàng, yên bình hơn.

Mọi người rất mừng vì từ nay, cuộc sống của người đàn ông hiền lành, tốt bụng sẽ bớt khó khăn hơn.

Ông Ba Minh được nhiều người biết đến qua câu chuyện đã cưu mang bà Thái Thị Giao trong suốt 11 năm qua. Bà Giao quê ở Nghệ An, từng có cuộc hôn nhân không trọn vẹn, phải chạy trốn khỏi đòn roi của người chồng.

Trong hành trình lưu lạc, bà Giao còn gặp không ít biến cố, khổ cực cho đến khi gặp ông Ba Minh. Người đàn ông tuy nghèo nhưng hiền lành, tốt bụng đã trở thành chỗ dựa cho bà suốt 11 năm qua. Mới đây, nhờ một YouTuber, bà Giao đã tìm lại được gia đình, con cái. Người con trai lớn lập tức vào Đồng Tháp đón mẹ về quê. Cuộc chia ly của ông Ba Minh và bà Giao lấy đi nước mắt của nhiều người. Trước khi câu chuyện của ông Ba Minh và bà Giao được chia sẻ rộng rãi, ông bà mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo.