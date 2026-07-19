Tỉnh sở hữu hòn đảo được mệnh danh “đẹp nhất châu Á” duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị mới lên đến 8.000 ha

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Châu Phú với diện tích khoảng 8.011 ha (80,11 km²).

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị mới Châu Phú đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000.

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Châu Phú với diện tích khoảng 8.011 ha (80,11 km²). Khu vực này phía Tây Bắc giáp xã Vĩnh Thạnh Trung và xã Thạnh Mỹ Tây, phía Đông Bắc giáp xã Bình Thạnh Đông, phía Đông Nam giáp xã Bình Mỹ, và phía Nam giáp xã Vĩnh An.

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển của quốc gia, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh An Giang. Đồng thời làm cơ sở pháp lý để lập quy hoạch chi tiết, triển khai các dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Về tính chất, Châu Phú sẽ là đô thị thuộc tiểu vùng phía Đông tỉnh An Giang, trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản nước ngọt tập trung, nghiên cứu, sản xuất và chế biến thực phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh và khu vực.

Quy mô dân số được dự báo đạt khoảng 42.000 người vào năm 2030, 43.000 người vào năm 2035 và 49.000 người vào năm 2050 (hiện nay khoảng 39.600 người).

Tỉnh An Giang yêu cầu nội dung quy hoạch cần xác định rõ cơ sở về quy mô, phạm vi, ranh giới để hình thành, phát triển đô thị. Đánh giá đầy đủ hiện trạng kinh tế - xã hội, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường.

Đồng thời, quy hoạch cần xác định cấu trúc và định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống trung tâm, kiến trúc cảnh quan, nhu cầu sử dụng đất theo từng giai đoạn, trong đó có quỹ đất phát triển nhà ở và nhà ở xã hội...

UBND xã Châu Phú được giao tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt chi phí lập bản đồ địa hình (nếu có), chi phí lựa chọn đơn vị tư vấn cùng các chi phí liên quan phục vụ công tác lập Quy hoạch chung đô thị mới Châu Phú theo đúng quy định.

Đồng thời, trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Châu Phú đảm bảo theo quy định.