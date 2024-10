Tỉnh rộng nhất Việt Nam nhưng có tỷ lệ đô thị hoá thấp sắp có thêm 1 thành phố

Theo UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh Nghệ An có 23 đô thị/21 đơn vị hành chính cấp huyện. Trừ các đô thị cấp tỉnh là Vinh, Hoàng Mai, Thái Hoà, Cửa Lò thì hầu hết các đô thị còn lại đều là trung tâm huyện lỵ của các huyện. Đến nay, tuy có diện tích lớn nhất cả nước, nhưng tỷ lệ đô thị hóa của Nghệ An vẫn còn thấp, mới đạt khoảng hơn 15%. Nghệ An có số lượng đô thị và mật độ đô thị thấp so với trung bình cả nước (1,4 đô thị/1.000 km2 so với 2,5 đô thị/1.000 km2).

Về chất lượng đô thị, hệ thống đô thị tỉnh Nghệ An hiện nay có 1 đô thị loại 1 (TP Vinh), 1 đô thị loại 3 (thị xã Cửa Lò), 2 đô thị loại 4 (thị xã Hoàng Mai và thị xã Thái Hòa) và 19 đô thị loại 5 phân bố tại địa bàn 17 huyện. Ngoài ra, trên địa bàn cũng còn có một số khu vực đã đạt tiêu chí đô thị loại 5.

Theo Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Nghệ An phấn đấu tỷ lệ đô thị đến năm 2025 sẽ đạt 34-36%; và đến năm 2030, đạt khoảng 40-45%.

Người dân thu hoạch nông sản. Ảnh minh hoạ: Báo Nghệ An.

Về lộ trình cụ thể, đến năm 2025, sẽ mở rộng địa giới hành chính TP Vinh với việc sáp nhập thị xã Cửa Lò và 1 số xã của huyện Nghi Lộc nằm trong hành lang Vinh - Cửa Lò.

Nâng cấp đô thị hoá huyện Diễn Châu thành cấp thị xã. Đến lúc này, Nghệ An sẽ có 4 đô thị lớn đó là TP Vinh (đã mở rộng) là đô thị loại 1; 2 thành phố/thị xã là đô thị loại 3 là TP Hoàng Mai, thị xã Thái Hoà ; và 1 thị xã Diễn Châu là đô thị loại 4.

Theo đó, vai trò của 2 đô thị lớn là Vinh và Hoàng Mai sẽ là 2 đô thị có vai trò lớn hơn cả, là khu vực động lực cấp tỉnh. Trong đó, TP Vinh (đã mở rộng, kết hợp với vùng liên huyện lân cận Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn) sẽ trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ của cả khu vực Bắc Trung Bộ; TP Hoàng Mai, gắn với đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam, kết nối phát triển với Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa sẽ là đô thị hạt nhân của vùng động lực phát triển kinh tế quan trọng khu vực phía Bắc tỉnh.

Thị xã Hoàng Mai đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí đô thị để lên thành phố.

Theo Cổng thông tin thị xã Hoàng Mai, trong thời gian qua, UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ngành liên quan triển khai xây dựng các tiêu chí đô thị loại 3, đến tháng 3/2024 đã đạt được 53/63 tiêu chí. Thị xã đang tập trung thực hiện 10 tiêu chí còn lại để hoàn thành mục tiêu đô thị loại 3.

Địa phương triển khai thi công, thảm bê tông nhựa và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, trồng cây xanh các tuyến đường như: Đường Trần Anh Tông, đường số 01 khu đô thị Hoàng Mai, đường Nguyễn Đức Mậu, đường Nguyễn Hữu Đợi...; hoàn thành lắp điện chiếu sáng các tuyến đường: Trường Sa, Phùng Hưng, Phùng Chí Kiên…

Trong thời gian tới triển khai xây dựng các công trình: Chỉnh trang nút giao đường Tỉnh lộ 537 và đường Trần Anh Tông, Đường từ Trung tâm y tế đến trường THPT Hoàng Mai II, đường từ QL1A đến Trung tâm y tế Thị xã, Trường THPT Hoàng Mai 2… góp phần tạo cảnh quan đô thị, đảm bảo thuận lợi giao thông đi lại cho nhân dân, hoàn thành tiêu chí đô thị loại 3.

Thị xã Hoàng Mai tăng trưởng top đầu Nghệ An

Năm ngoái, theo Báo Nghệ An, thị xã Hoàng Mai tiếp tục nằm trong top 3 địa phương có quy mô giá trị sản xuất lớn nhất, đồng thời tốc độ tăng trưởng đứng thứ hai toàn tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã Hoàng Mai ước đạt khoảng 12,11%; trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 13,55%; khu vực thương mại, dịch vụ tăng 12,4%; khu vực nông lâm ngư nghiệp tăng 5,95%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt 80,18 triệu đồng/người/năm, tăng khoảng 4 triệu đồng so với năm 2022 (mục tiêu 80-82 triệu đồng/người/năm).

Quỳnh Mai có Đền Cờn, được mệnh danh linh thiêng bậc nhất theo tín ngưỡng dân gian địa phương.

Hoàng Mai nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Nghệ An. Thị xã này được thành lập vào ngày 3/4/2013 theo Nghị quyết 47/NQ-CP của Chính phủ trên cơ sở điều chỉnh 16.974,88 ha diện tích tự nhiên và 105.105 nhân khẩu của huyện Quỳnh Lưu, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn Hoàng Mai và các xã: Mai Hùng, Quỳnh Vinh, Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập, Quỳnh Dị, Quỳnh Phương, Quỳnh Liên, Quỳnh Xuân, Quỳnh Trang.

Theo đó, chuyển thị trấn Hoàng Mai thành phường Quỳnh Thiện, chuyển các xã Mai Hùng, Quỳnh Dị, Quỳnh Phương và Quỳnh Xuân thành các phường có tên tương ứng. Thị xã Hoàng Mai có 5 phường và 5 xã như hiện nay.