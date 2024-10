Trong 9 tháng, tỉnh giáp biên thu 85 triệu USD từ "vàng trắng"

Theo Báo Bình Phước , 9 tháng đầu näm nay, kim ngạch xuất khẩu cao su của Bình Phước đạt 84,61 triệu USD. Thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, EU và Mỹ. Cao su được mệnh danh là "vàng trắng" do thường xuyên mang về doanh thu nhiều tỷ USD/năm, nằm trong top 10 mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất trong ngành hàng nông lâm sản của Việt Nam.

Theo thống kê đến cuối 2023, trên địa bàn tỉnh Bình Phước hơn 244.000 ha cao su. Cây cao su vẫn là một trong những loại cây trồng lâu năm đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, chiếm hơn 50% diện tích cây lâu năm chủ lực của tỉnh.

Các chủ vườn thời gian qua đã trồng sử dụng giống có năng suất ổn định, thổ nhưỡng thích hợp, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nâng cao hiệu quả làm cho năng suất sản lượng trên diện tích tăng cao.

Hơn một tháng qua, giá thu mua mủ cao su tăng vụt khiến nhiều hộ nông dân trồng cao su ở Bình Phước phấn khởi; đây là giá mua cao nhất sau hơn 4 năm ở mức thấp.

Từ đầu mùa đến nay, giá mủ cao su được các thương lái thu mua với giá liên tục tăng tại nhiều địa phương trong tỉnh Bình Phước, đã và đang mang lại niềm vui cho người dân.

Nếu như trong năm 2023, giá mủ cao su tươi chỉ bán được với giá dao động từ 240-270 đồng/ độ mủ (TSC), trong thời điểm hiện tại các điểm thu mua lẻ, đại lý, công ty kinh doanh cao su đang thu mua với giá từ 470-490 đồng/độ mủ.

Còn giá thu mua mủ nước vào thời điểm bắt đầu thu hoạch cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua dao động khoảng 380-385 đồng/độ mủ. Riêng mủ chén đã đông, thương lái mua với giá 20.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg so với đầu mùa.

Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long với diện tích quản lý 14.873,93ha, trong đó diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn VFCS/PEFC là 14.873,93ha.

Bà Nguyễn Thị Phụng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết với Tạp chí Người Đưa Tin : "Sau nhiều năm ì ạch, việc giá mủ cao su liên tục tăng trong thời gian gần đây giúp tinh thần làm việc của công nhân phấn khởi hơn hẳn. Từ đầu năm 2024 đến nay, giá bán bình quân mủ cao su thành phẩm dao động khoảng 44,06 triệu đồng/tấn. Với giá mủ cao su hiện nay, cán bộ, công nhân viên hy vọng, tin tưởng thu nhập trong năm 2024 được nâng lên".

Dù giá mủ liên tục tăng, nhưng theo nhiều hộ dân trồng cao su, sản lượng năm nay giảm khoảng 20% so với vụ mùa năm trước. Nguyên nhân sản lượng giảm xuống là do ảnh từ thời tiết cực đoan, một số vườn cây ít đầu tư chăm sóc do giá thấp, giá cả mùa màng bấp bênh…

Ông Trần Chí Thanh, Chủ tịch Hội nông dân thị trấn Tân Phú (huyện Đồng Phú) cho biết thời điểm này, giá thu mua mủ cao su đã tăng vụt lên so với so với năm ngoái. Giá năm ngoái chỉ có 280đồng/độ mủ, tại thời điểm này đang là 480đồng/độ mủ, đây là tín hiệu mang lại nhiều niềm vui cho nông dân.

Tuy giá đã cao hơn so với 4 năm trở lại đây, nhưng sản lượng mủ năm nay thấp hơn so với năm trước. Nguyên nhân do ảnh hưởng của thời tiết và một số hộ dân đầu tư ít nên ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

"Thời gian qua, việc bảo vệ thực vật vẫn được các cấp, các ngành duy trì theo dõi diễn biến dịch bệnh và xử lý kịp thời khi có phát sinh trên cây trồng. Qua đó, tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng đều ở mức độ nhẹ, ảnh hưởng không đáng kể đến sinh trưởng và phát triển cây trồng", ông Thanh cho biết thêm.

Cao su Bình Phước đang hướng đến Ấn Độ, Châu Âu

Ngành cao su Bình Phước đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thích nghi và phát triển. Một trong những hướng đi quan trọng là việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và chế biến cao su.

Các doanh nghiệp lớn như Công ty Cao su Phú Riềng và Bình Long đã đầu tư vào hệ thống công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng mủ cao su, cải thiện quy trình sản xuất, và tối ưu hóa năng suất. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, mà còn tăng tính cạnh tranh của sản phẩm cao su Bình Phước trên thị trường quốc tế.

Ngoài ra, việc chuyển đổi giống cây cao su chất lượng cao, có khả năng kháng bệnh và chịu hạn tốt hơn, cũng được khuyến khích áp dụng rộng rãi trong các hộ nông dân.

Giải pháp này không chỉ giúp nâng cao năng suất cây trồng mà còn giúp cây cao su thích ứng tốt hơn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu.

Để giải quyết bài toán thị trường, các doanh nghiệp cao su Bình Phước cũng tích cực mở rộng mạng lưới xuất khẩu, không chỉ giới hạn ở các thị trường truyền thống như Trung Quốc, mà còn hướng tới các thị trường tiềm năng khác như Ấn Độ và Châu Âu.

Việc tham gia các hội chợ thương mại quốc tế, ký kết hợp đồng xuất khẩu mới, và xây dựng các mối quan hệ đối tác lâu dài là những bước đi quan trọng giúp ngành cao su Bình Phước giữ vững thị trường trong bối cảnh cạnh tranh.

Bình Phước là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, giáp biên với Vương quốc Campuchia.