Vùng lãnh thổ rộng gấp đôi Nghệ An có GDP đầu người cao hơn Nhật Bản và sớm vượt Hàn Quốc

Mới đây, tờ Taiwan News dẫn phát biểu của lãnh đạo Hội đồng Phát triển Đài Loan Paul Liu cho biết GDP bình quân đầu người của Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến sẽ vượt qua Nhật Bản trong năm nay và cũng có thể vượt qua Hàn Quốc.



Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 của vùng lãnh thổ này nằm trong khoảng từ 3,77% đến 3,91%. Từ năm 2025-2028, hội đồng đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trung bình từ 2,8% đến 3,6%, với mục tiêu GDP bình quân đầu người từ 39.000 USD đến 42.000 USD vào năm 2028.

Ngoài ra, kế hoạch đặt mục tiêu tỷ lệ thất nghiệp trung bình từ 3,2% đến 3,5% và tỷ lệ lạm phát chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi trung bình dưới 2% trong bốn năm tới.

GDP bình quân đầu người của Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến sẽ vượt 40.000 USD vào năm 2027.

Về GDP bình quân đầu người, lãnh đạo hội đồng cho biết mục tiêu là GDP bình quân đầu người của Đài Loan vượt qua Hàn Quốc bắt đầu từ năm 2025, với khoảng cách tiếp tục nới rộng. GDP bình quân đầu người của Đài Loan dự kiến sẽ vượt quá 40.000 USD vào năm 2027 và GDP danh nghĩa có thể đạt tới 1.000 tỷ USD vào năm 2028.

Ông Liu cho biết sau khi vượt qua Nhật Bản và Hàn Quốc, ước mơ của ông là Đài Loan vượt qua Israel, vì Israel có quy mô tương tự như Đài Loan. Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP bình quân đầu người năm 2023 của Israel là khoảng 55.000 USD.

Vị này cho biết tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi các yếu tố bao gồm sự khác biệt trong xuất nhập khẩu, đầu tư tư nhân, đầu tư công và tiêu dùng tư nhân. Ông Liu cho biết vào năm 2024, đầu tư tư nhân vào Đài Loan sẽ vượt qua 5.000 tỷ Đài tệ (155 tỷ USD) lần thứ hai trong lịch sử.

Ông Liu dự đoán rằng với các dự án đầu tư lớn đang được triển khai, các con số tăng trưởng dự kiến sẽ vẫn ở mức lành mạnh cho đến năm 2025. Xem xét sự kết hợp giữa đầu tư công, đầu tư tư nhân và xuất nhập khẩu, tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 2,8% đến 3,6% được coi là mục tiêu lành mạnh và khả thi, Liu cho biết.

Đài Loan sẽ tăng trưởng nhanh hơn vào năm 2024

Theo dữ liệu của IMF năm 2024, với GDP bình quân đầu người là 34.430 USD, Đài Loan đã vượt qua GDP bình quân đầu người của Nhật Bản là 33.140 USD và của Hàn Quốc là 34.160 USD. Trung Quốc đứng sau với GDP bình quân đầu người là 13.400 USD.

Đài Loan là mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại của Đài Loan dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh hơn vào năm 2024 so với dự báo trước đó, do nhu cầu cao đối với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ở nước ngoài và mức tiêu thụ nội bộ vững chắc, Cơ quan Ngân sách, Kế toán và Thống kê Đài Loan cho biết, Reuters dẫn.

Hiện tại, Đài Loan là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu cho các công ty như Apple và Nvidia; là nơi đặt nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC).

Cơ quan Ngân sách, Kế toán và Thống kê cho biết GDP của Đài Loan trong năm nay dự kiến sẽ cao hơn 3,94% so với năm ngoái, điều chỉnh tăng dự báo 3,43% mà cơ quan này đưa ra vào tháng 2.

"Dự báo cao hơn chủ yếu là do xuất khẩu đáng kể", cơ quan này nói với các phóng viên. "Yếu tố chính là AI, đang phát triển rất nhanh".

Xuất khẩu linh kiện điện tử, thông tin và viễn thông, sản phẩm video và âm thanh đạt 95,1 tỷ USD từ tháng 1 đến tháng 4, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái, báo cáo nêu.

Cơ quan thống kê dự kiến xuất khẩu năm 2024 tăng 10,06% so với năm ngoái, tăng so với mức 6,14% dự đoán trước đó. Năm 2023, xuất khẩu giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

"Chu kỳ bán dẫn toàn cầu (tăng trưởng - PV) mạnh mẽ là tín hiệu tích cực cho triển vọng tăng trưởng của Đài Loan... Tiêu dùng nội bộ gắn liền với vốn chủ sở hữu. Hiệu suất mạnh mẽ của thị trường chứng khoán tạo ra hiệu ứng tích cực về tài sản và hỗ trợ doanh số bán lẻ", ANZ cho biết trong một báo cáo - Reuters dẫn tiếp.

Đảo Đài Loan (Trung Quốc) rộng gần 36.000 km2, dân số khoảng 23,4 triệu người. Trong khi đó, tỉnh Nghệ An của Việt Nam rộng 16.489 km2.