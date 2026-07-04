Tỉnh nghèo nhất Trung Quốc nhưng lại có ngôi nhà 9500 tỷ to nhất Trung Quốc

Ngôi nhà “đồ sộ” này khiến không chỉ xứ tỷ dân mà cả thế giới phải choáng váng.

Nhắc đến Quý Châu, nhiều người Trung Quốc hẳn sẽ có chung một ấn tượng đây là một trong những tỉnh nghèo, địa hình hiểm trở, kinh tế đi lên muộn và gắn với hình ảnh miền núi phía Tây Nam còn nhiều khó khăn. Thế nhưng ở vùng đất lép vế này lại mọc lên một tòa nhà màu trắng với cấu trúc có thể nói là lớn nhất Trung Quốc. Sự đối lập giữa dinh thự xa hoa bậc nhất và vị trí của nó tại một trong những tỉnh từng nghèo khó nhất Trung Quốc đã biến nơi đây thành địa điểm thu hút sự tò mò của người dân trong nước và du khách.

Nhìn từ xa ngỡ là cung điện hay một khu resort sang chảnh nhưng thực chất tòa nhà này lại là dinh thự tư nhân. Theo các nguồn tin từ báo chí Trung Quốc, tổng chi phí xây dựng của tòa dinh thự lên tới 9.500 tỷ VNĐ, một mức kinh phí quá khủng. Tòa nhà bề thế này gây choáng ngợp về cả quy mô và diện tích, khi toàn bộ khu phức hợp bao gồm tòa nhà chính, khuôn viên cảnh quan và ao nhân tạo phía trước trải rộng trên một diện tích ước tính lên đến 18,3 triệu m² - đủ để xây dựng 5 tòa chung cư và lớn hơn cả tòa Nhà Trắng ở Mỹ.

Chủ nhà không đặt tên cho tòa nhà này, nhưng nhìn vào diện mạo bên ngoài, người ta quen gọi đây là "Bạch Cung" hay "Nhà Trắng Quý Dương". Tòa nhà được xây dựng với quy mô 12 tầng. Đáng nói, công trình này có đến 850 phòng nhỏ nhưng chỉ có 2 hộ sinh sống trong đó là gia đình của 2 anh em người chủ. Người ta ví von rằng, nếu mỗi ngày chủ nhà ngủ một phòng thì phải mất gần 3 năm mới có thể ngủ hết toàn bộ các phòng trong khu nhà.

Tòa nhà được xây dựng với phong cách châu Âu, toàn bộ mặt ngoài khi được phủ một màu sơn trắng tinh. Còn mặt tiền tòa nhà gây ấn tượng với hệ thống hàng cột thức kiến trúc La Mã khổng lồ, các ô cửa vòm cầu kỳ theo kiểu cung điện Pháp cổ kính.

Ngay trước tòa nhà là một hồ nước nhân tạo lớn. Khi đêm xuống, toàn bộ hệ thống đèn LED màu vàng hoàng gia được bật sáng, ánh đèn phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên một khung cảnh lộng lẫy, huyền ảo như một tòa lâu đài bước ra từ truyện cổ tích.

Ở bên trong là tone màu trắng kem ấm áp, với sàn nhà được lát bằng đá sạch sẽ. Trong khi đó, trần nhà là các dãy đèn chùm pha lê cỡ đại. Hàng lang dài hun hút được xây theo phong cách châu Âu, nhìn qua cũng thấy được sự sang chảnh và đầu tư vào ngôi nhà của gia chủ.

Do tính chất bảo mật nghiêm ngặt và luôn có hàng chục vệ sĩ tuần tra và xe cảnh sát đậu bên ngoài 24/7. Tuy vậy, chủ nhà thường xuyên tổ chức những buổi triển lãm để mọi người có thể vào tham quan mà không cần mua vé. Hàng người xếp hàng để vào chiêm ngưỡng bên trong tòa nhà luôn đông nghẹt, cho thấy sức hút của ngôi nhà trắng lộng lẫy này.