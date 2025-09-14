Mới đây, có một bài đăng trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của đông đảo giới trẻ đặc biệt là những bạn trẻ yêu thích khám phá những hàng quán, những nơi có hoạt động trải nghiệm thú vị. Bạn trẻ này đã chia sẻ bản đồ của mình, tiết lộ một bí kíp cực hay mà nhiều người cũng đang âm thầm áp dụng đó chính là dùng Google Maps để lưu lại những địa điểm hay ho.

Một bạn trẻ chia sẻ bản đồ của mình. Nguồn: @suyngocmai

Thay vì phải lần mò lại video hay lưu vào danh sách yêu thích trên mạng xã hội, bạn chỉ cần dùng tính năng “Lưu” (Save) của Google Maps để đánh dấu những địa điểm ưng ý. Bạn có thể tạo các danh sách riêng như: quán ăn yêu thích, địa điểm vui chơi thú vị, quán cà phê chụp ảnh xinh,... và lưu danh sách này bằng những biểu tượng mà mình yêu thích. Lúc cần tìm, chỉ cần mở bản đồ là các địa điểm đã lưu sẽ hiện lên rõ ràng. Không những thế, bạn còn có thể chia sẻ danh sách này với bạn bè để cùng nhau khám phá.

Tính năng lưu địa chỉ trên Google Maps

Bí kíp này được nhiều bạn trẻ áp dụng là vì sự trực quan và độ chính xác “chuẩn không cần chỉnh”, khi nhìn vào bản đồ, bạn không chỉ thấy quán được lưu trước đó mà còn biết được vị trí chính xác và dễ dàng thao tác khi muốn đến đó.

Thao tác này vô cùng tiện lợi với nhiều bạn trẻ nhất là những bạn trẻ khi đi du lịch, không cần phải lướt TikTok để tìm lại mà có thể nhìn trực tiếp trong bản đồ. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, họ còn có sở thích tự mình “săn lùng” các quán mới bằng cách lướt bản đồ và đọc review ngat trên Google Maps, nhờ vậy mà họ có những trải nghiệm cực kỳ cá nhân và thú vị.

Tính năng này cũng thường được người dùng @zetescapereality sử dụng khi đi du lịch

Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Không ít người còn chia sẻ họ cũng có sở thích tương tự và không ngờ rằng có người cũng có sở thích giống như họ. Thậm chí, một số cư dân mạng còn chia sẻ ảnh chụp bản đồ có lưu sẵn nhiều địa chỉ mà họ thích.

- Mình có thói quen tự mò map và đọc review Google chứ không nghe mấy cái review ồn ào trên TikTok. Lưu theo theme: cafe, nhà hàng, góc đẹp chụp, quán nào mới chưa đi mà thấy ok là lưu cái hộp mù để rảnh thì đi xé.

- Me too. Đi du lịch đâu ngoài xem review mạng thì m còn vào xem review trên Google nữa. Sau đó đi về lại up đánh giá lên Google để người sau có cái xem.

- Lưu ở Google Map siêu tiện mở lên là thấy với lại mình có thói quen đọc review của quán chứ cũng ít xem review TikTok lại.

- Mình cũng học được từ Sếp cũ mình. Khá hay, mình lưu những quán ăn, cafe, văn phòng đối tác mình đã tới. Mất 5s để lưu nhưng sau này tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Một số bình luận của cư dân mạng về tính năng này

Nói chung, dùng bản đồ số để lưu trữ những địa điểm ăn chơi là một cách làm siêu thông minh và hiệu quả. Cách làm này phần nào đó giúp người dùng giải quyết những bất tiện của việc lưu review trên mạng xã hội, đồng thời còn giúp hành trình khám phá của bạn "xịn xò" hơn hẳn. Đây chắc chắn là một xu hướng mà những tín đồ du lịch, ẩm thực không thể bỏ qua.