Tỉnh lớn thứ 2 cả nước chi hơn 10.000 tỷ đồng để GPMB, tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

UBND tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia của địa phương về tình hình triển khai dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Hiện tỉnh Gia Lai đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị và giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, tổng mức đầu tư cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn vượt 10.310 tỷ đồng.

Đến nay, 18/18 địa phương có tuyến đường sắt đi qua đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; đồng thời ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai.

Trong số 38 khu tái định cư với tổng diện tích hơn 153ha, đã có 30 khu được phê duyệt quy hoạch chi tiết, 8 khu còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt. Một số khu như Tây Vinh (xã Bình An) đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, nhiều khu khác đang kiểm đếm, lập phương án bồi thường.

Đối với công tác đầu tư xây dựng các khu cải táng, dự án đi qua có tổng số mồ mả bị ảnh hưởng cần phải di dời là 10.336 mộ; có 6 xã, phường để xuất đầu đầu tư xây dựng 6 khu cải táng với tổng diện tích khoảng 4,01ha phục vụ di dời, bổ trí mồ mả bị ảnh hưởng khoảng 1.270 mộ phải cải táng; hiện đang tiến hành triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng. Các địa phương khác di dời, cải táng vào các khu cải táng, nghĩa trang hiện hữu trên địa bàn tùy theo thực tế trong quá trình giải phóng mặt bằng tuyến chính.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Gia Lai có chiều dài khoảng 115,7 km, điểm đầu tại phường Hoài Nhơn Bắc (giáp Quảng Ngãi), điểm cuối tại phường Quy Nhơn Tây (giáp Đắk Lắk). Trên tuyến sẽ bố trí 2 nhà ga: Ga Bồng Sơn (phường Hoài Nhơn Nam) và Ga Diêu Trì (xã Tuy Phước Tây). Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án đoạn qua tỉnh Gia Lai khoảng 758 ha.

Tuyến đi qua 18 xã, phường sau sáp nhập gồm Hoài Nhơn Bắc, Tam Quan, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Bồng Sơn, Vạn Đức, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Hòa Hội, Bình Hiệp, Bình An, An Nhơn, Bình Định, An Nhơn Tây, An Nhơn Nam, Tuy Phước Tây và Quy Nhơn Tây.

UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vận động nhân dân đồng thuận, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp.



