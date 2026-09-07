Tình huống 3 mẹ con chạy vào nhà vệ sinh trong vụ cháy chung cư hết sức nguy hiểm

Như đã đưa tin, khoảng 2h40 ngày 6-9, khi hầu hết cư dân đang chìm trong giấc ngủ, một căn hộ góc tại tầng 9 chung cư HH1 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Đám cháy xảy ra nhanh trong đêm. Ảnh: Đức Tuấn

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 13 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội), Công an phường Thanh Xuân cùng lực lượng bảo vệ tòa nhà nhanh chóng có mặt. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa được khống chế và dập tắt.

Trong vụ việc trên, có chi tiết mà một vài trang thông tin đưa là “rất may” 3 mẹ con trong căn hộ bị cháy đã chui vào nhà vệ sinh được lực lượng chức năng cứu an toàn, không có thiệt hại về người.

Không nên dùng cụm từ "rất may" cổ suý hành vi nguy hiểm. Ảnh: Đức Tuấn

Cụm từ “rất may” này vô tình cổ suý cho thói quen rất nguy hiểm, khi xảy ra hiểm hoạ, đã được cơ quan cảnh báo từ lâu. Một thực tế là khi xảy ra hỏa hoạn, nhiều người có thói quen chui xuống gầm giường hoặc chạy thẳng vào nhà vệ sinh mong sống sót mà không biết có thể sẽ mang lại hậu quả xấu hơn.

Theo Bộ Công an, tuyệt đối không chạy vào nhà vệ sinh để trốn tránh đám cháy, bởi rất dễ bị ngạt khói và lửa thiêu khi đám cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà hoặc căn hộ.

Trong một số tình huống cấp thiết, để ngăn đám cháy từ các tầng dưới lan lên tầng trên của ngôi nhà, mọi người có thể xả nước từ nhà tắm để nước tràn ra sàn nhà và chảy xuống các tầng dưới, khi đó có thể ngăn đám cháy lan lên các tầng trên. Tuy nhiên, khi xả nước trong ngôi nhà, cần lưu ý phải cắt cầu dao tổng để tránh bị điện giật do nước tràn làm chập các thiết bị điện.

Khi xảy ra cháy, cấm kỵ chạy vào nhà vệ sinh đã được cảnh báo từ lâu. Ảnh: Đức Tuấn

Khi cháy nhà, hãy tìm mọi cách thoát ra khỏi nhà. Trường hợp không thể thoát ra được thì nên đứng gần ban công, cửa sổ. Tuyệt đối không trốn trong phòng tắm, nhà vệ sinh hoặc phòng ngủ vì những lý do sau đây:

1. Trốn trong phòng tắm, nhà vệ sinh sẽ làm bạn thiếu oxy và tích tụ khí độc: Phòng tắm thường kín, ít thông gió. Khi cháy, khói và khí độc (như CO - carbon monoxide) sẽ nhanh chóng tích tụ trong không gian kín. Trong thời gian ngắn, bạn có thể ngạt khói, ngất xỉu hoặc tử vong do thiếu oxy, ngay cả khi lửa chưa lan đến phòng tắm.

Đám cháy thiêu rụi các vật dụng trong căn phòng. Ảnh: Đức Tuấn

2. Không có lối thoát hiểm khi ở trong phòng tắm, nhà vệ sinh: Nhà tắm thường chỉ có một cửa ra vào, nếu cửa bị lửa hoặc khói chặn lại, bạn sẽ bị mắc kẹt. Không có cửa sổ hoặc cửa sổ quá nhỏ để thoát ra ngoài. Nhiều phòng tắm không có khả năng đập vỡ kính hoặc mở cửa từ bên ngoài khi bị khóa.

3. Vật liệu dễ bắt lửa tại phòng tắm, nhà vệ sinh: Một số vật liệu trong nhà tắm như rèm nhựa, giấy vệ sinh, khăn tắm, mỹ phẩm dạng xịt… dễ bắt lửa hoặc cháy nhanh. Các thiết bị điện như máy sấy tóc, đèn sưởi cũng có thể gây cháy nếu bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. Ngạt thở do khói khi kẹt lại bên trong đám cháy là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

4. Không có nước để dập lửa: Dù có vòi nước, lượng nước trong đường ống hoặc bồn cầu không đủ để dập lửa hay làm mát đáng kể. Nước trong bồn cầu hoặc bồn tắm không thể cứu bạn khi nhiệt độ tăng cao.

Hiện trường gây khói tại khu vực tầng 9 chung cư HH1 rạng sáng nay. Ảnh: Đức Tuấn

Từ các lý do trên, các chuyên gia đưa ra giải pháp phải làm gì khi cháy nhà. Đó là: Thoát ra ngoài ngay lập tức, đừng cố trốn. Bò sát sàn để tránh khói (khói bay lên trên, sát sàn còn không khí sạch hơn); Dùng khăn ướt bịt mũi, mặt nạ lọc khói khí độc, che kín người bằng vật liệu chống cháy nếu có thể. Nếu cửa bị lửa chặn, hãy tìm phòng có cửa sổ, gọi cứu hộ, dùng vật sáng để thu hút sự chú ý. Gọi 114 (cứu hỏa) ngay khi an toàn.

Hàng trăm người đã kịp sơ tán. Ảnh: Đức Tuấn

Trực tiếp tham gia chữa cháy, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 13, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, nhận định, tình huống tự chui vào nhà vệ sinh hết sức nguy hiểm nếu lực lượng chữa cháy không “tận dụng thời gian vàng” can thiệp kịp thời. Nạn nhân sẽ bị ngạt khói dẫn đến tử vong, trước khi tử vong vì các nguyên nhân khác. Điều này cũng đã được Bộ Công an tuyên truyền từ lâu, như một kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố để người dân được biết và thực hiện.