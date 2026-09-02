Tình hình Thanh Sơn hiện tại

Cuộc sống hiện tại của Thanh Sơn bất ngờ được công chúng quan tâm.

Thanh Sơn là một trong những gương mặt nam diễn viên quen thuộc của phim giờ vàng VTV. Những ngày qua, nhất cử nhất động của nam diễn viên bất ngờ nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Nguyên nhân là sau khi Khả Ngân công khai được Nhan Phúc Vinh cầu hôn, trong lúc cả showbiz đồng loạt gửi lời chúc mừng, Thanh Sơn - người từng có thời gian rất thân thiết với nữ diễn viên - lại hoàn toàn im ắng.

Cho đến ngày 1/9, Thanh Sơn bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội khi đăng tải đoạn clip đón sinh nhật tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Nam diễn viên viết: "Hello 35. Cũng hơn chục năm vẫn thế. Không nghỉ lễ. Đón sinh nhật cùng những người anh em". Bên dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và bạn bè gửi lời chúc mừng tuổi mới đến Thanh Sơn.

Trong lần lộ diện này, nam diễn viên xuất hiện với trạng thái khá vui vẻ, thoải mái. Anh tận hưởng sinh nhật bên những người anh em tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và không có động thái đề cập đến những bàn tán đang diễn ra trên mạng xã hội.

Thanh Sơn đón sinh nhật cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết

Thanh Sơn sinh năm 1991, là gương mặt quen thuộc trên sóng phim giờ vàng VTV. Xuất thân từ Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện là nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ, anh từng bước tạo dựng dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Sở hữu ngoại hình điển trai, phong độ cùng khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật, Thanh Sơn dần trở thành mẫu nam chính quen thuộc trên màn ảnh nhỏ và được khán giả ưu ái gọi là “soái ca phim truyền hình”.

Anh từng tham gia các bộ phim như Hoa nở trái mùa, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Tình yêu và tham vọng... Không chỉ phủ sóng màn ảnh nhỏ, Thanh Sơn còn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh với Tử chiến trên không và Hẹn em ngày nhật thực, trong đó có những tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ.

Thanh Sơn là gương mặt quen thuộc của khán giả VTV

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Thanh Sơn từng nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm với các mỹ nhân như Khả Ngân, Quỳnh Kool, Diễm My 9x và Kaity Nguyễn. Trong số đó, Khả Ngân là cái tên được cư dân mạng “đẩy thuyền” nhiệt tình nhất nhờ màn kết hợp ăn ý cùng những tương tác ngọt ngào cả trên phim lẫn ngoài đời.

Sau khi cùng đóng chính 11 Tháng 5 Ngày, Thanh Sơn và Khả Ngân nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Nhiều người từng kỳ vọng cặp đôi sẽ “phim giả tình thật” sau những màn tương tác quá đỗi tự nhiên. Tuy nhiên, đến năm 2024, sau khoảng 3 năm liên tục vướng nghi vấn hẹn hò, phía Khả Ngân từng lên tiếng khẳng định cô và Thanh Sơn chỉ là đồng nghiệp.

Thanh Sơn từng có mối quan hệ thân thiết với Khả Ngân

Gần đây, Thanh Sơn tiếp tục trở thành tâm điểm khi vướng nghi vấn hẹn hò Hoa khôi Lê Thái Bảo Khanh. Trên mạng xã hội, nam diễn viên sinh năm 1991 nhiều lần thả tim những hình ảnh của người đẹp sinh năm 2006. Đáng chú ý, các “thám tử online” còn soi ra một số khoảnh khắc được cho là cả hai chụp ở những góc tương tự trong một căn hộ, từ đó đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa hai người.

Không dừng lại ở đó, trên TikTok, Thanh Sơn từng đăng tải đoạn clip với nội dung: “Đang dỗi người yêu mà vẫn đu trend kiểu...”. Động thái này càng khiến netizen bàn tán, cho rằng nam diễn viên dường như đang úp mở về chuyện bản thân đã có “hoa có chủ”. Dù vậy, những thông tin trên hiện mới dừng ở mức suy đoán từ cư dân mạng. Thanh Sơn chưa chính thức xác nhận chuyện tình cảm với Lê Thái Bảo Khanh.

Nam diễn viên đang vướng tin đồn hẹn hò cô gái xinh, kém 15 tuổi

Thanh Sơn kín tiếng trong chuyện đời tư

Ảnh: FBNV