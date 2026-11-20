Những hình ảnh mới được chia sẻ của NSND Công Lý nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Giữa những kệ chăn ga đủ sắc màu, NSND Công Lý xuất hiện trong bộ trang phục giản dị: áo polo vàng nhạt, quần tối màu. Ông ngồi thoải mái trên chiếc ghế xoay, lúc mỉm cười chụp ảnh bên cạnh vợ, lúc chăm chú xem cuốn sách mẫu, lúc lại cúi xem điện thoại. Loạt ảnh được fanpage "Gia Đình Công Lý" đăng tải kèm một dòng chú thích ngắn gọn: "Người đàn ông có tâm hồn trẻ thơ."

Bài đăng không chia sẻ thêm về bối cảnh, nhưng những khung hình ấy đủ khiến nhiều khán giả yêu mến "cô Đẩu" cảm thấy yên lòng. Họ thấy một Công Lý thư thái, gần gũi và đang tận hưởng nhịp sống đời thường bên gia đình.

Cách đây khoảng hai năm, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe khi bị đột quỵ tại nhà riêng. Kể từ đó, sự quan tâm dành cho ông luôn thường trực.

Trước đó, vào cuối tháng 9, hai vợ chồng NSND Công Lý - Ngọc Hà đến dự hôn lễ của đồng nghiệp là NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh tại Hà Nội. Đây là một trong những lần hiếm hoi ông có mặt ở sự kiện đông người kể từ sau biến cố sức khỏe. Tại đây, Ngọc Hà cho biết sức khỏe của chồng hiện tại khá tốt.

Mới đây, Ngọc Hà cũng tâm sự trên trang cá nhân: "Trộm vía, cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng đã tương đối bình ổn. Vậy là mình và anh Lý đã cùng nhau đi qua gần một thập kỷ, cũng đã nếm trải đủ những thăng trầm, sóng gió của cuộc đời.

Bây giờ, căn nhà của hai vợ chồng không quá rộng, tiền bạc cũng chẳng dư dả, cuộc sống chỉ tạm gọi là đủ ăn. Nhưng mình luôn biết ơn vì bản thân vẫn còn sức khỏe để làm việc. Mình vẫn chăm chỉ, tận tâm, tận lực với công việc và chưa bao giờ cho phép mình lười nhác hay dễ dàng buông xuôi.

Mình luôn tin rằng, những người sống thật thà, làm việc bằng sự tử tế và nỗ lực của chính mình rồi sẽ nhận được những điều tốt đẹp."

Với khán giả, Công Lý gắn liền với vai Bắc Đẩu trong "Táo quân", vai diễn sắc sảo, duyên dáng khiến ông trở thành gương mặt quen thuộc mỗi dịp cuối năm. Ông được phong danh hiệu NSƯT năm 2011 và NSND năm 2019. Năm 2020, ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, nhưng hiện đã thôi giữ chức vụ này.