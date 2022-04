“Lực lượng vũ trang Ukraine đã bỏ lại kho vũ khí với một lượng lớn đạn dược cho pháo, súng cối và nhiều hệ thống tên lửa phóng, vũ khí phòng không. Đạn cho nhiều hệ thống tên lửa phóng với đầu đạn chùm được cất giữ trong kho vũ khí”, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hôm 22/4.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong các nhà chứa máy bay, ngoài đạn dược do Liên Xô sản xuất, mìn và đạn pháo được sản xuất ở phương Tây cũng được lưu giữ.

Tình hình Nga-Ukraine- Nga thu giữ kho vũ khí lớn của Ukraine.

Trước đó, hôm 18/4, Lực lượng an ninh Nga đã phát hiện ra một kho vũ khí và đạn dược, bao gồm cả súng phóng lựu, tại nhà máy quân sự Pallada ở Kherson, nơi được cho là do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) để lại cho các nhóm phá hoại ở hậu phương của Lực lượng vũ trang Nga.

Trong số những vật dụng được tìm thấy ở kho vũ khí nói trên có súng trường tấn công AK-74M, súng bắn tỉa Dragunov, súng phóng lựu RPG-7 và thùng lựu đạn kèm theo.

Bên cạnh đó là các thùng đạn dành cho súng máy hạng nặng, thùng lựu đạn RGD-5 và F-1, thuốc nổ và dụng cụ gia công vật nổ tự tạo, phương tiện liên lạc vệ tinh, đài phát, mìn dự trữ cho súng cối cơ động.

Theo các nguồn tin, số vũ khí và đạn dược này được cất giấu ở khu máy móc hẻo lánh trong khuôn viên nhà máy, có lối vào thuận tiện và kín đáo. Nguồn tin cho biết thêm, kho vũ khí được người dân địa phương tình cờ phát hiện và báo cho Lực lượng an ninh Nga.

Canada bàn giao pháo hạng nặng cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Canada cho biết, nước này đã chuyển giao pháo hạng nặng cho Ukraine.

“Canada đã cung cấp cho Lực lượng an ninh Ukraine pháo hạng nặng, theo yêu cầu của Ukraine”, Bộ Quốc phòng Canada cho biết trong một thông cáo.

Theo Bộ Quốc phòng Canada, lựu pháo M777 và đạn dược cho chúng đã được bàn giao cho Ukraine. Canada cũng đã viện trợ thêm đạn dược chống tăng Carl Gustaf cho Ukraine.

Báo cáo cho biết thêm, quá trình chuyển giao các phương tiện bọc thép cho Ukraine sẽ sớm được gửi đến nước này.

Bỉ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine

Tờ LeSoir của Bỉ đưa tin, nước này sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine, 76 triệu euro đã được chi cho những mục đích này.

“Kể từ ngày 24/2, Bỉ hỗ trợ quân sự Ukraine trị giá 76 triệu euro. Đặc biệt, 5 nghìn khẩu súng trường tấn công FNC, 200 vũ khí chống tăng, 3,8 nghìn tấn nhiên liệu và thiết bị bảo vệ đã được gửi tới Kiev”, một nguồn tin chia sẻ với tờ báo.

Ngoài ra, Bỉ còn có ý định chuyển giao các hệ thống tên lửa chống tăng Milan cho Ukraine. Các phương tiện truyền thông Bỉ cũng không loại trừ việc cung cấp các tổ hợp pháo tự hành M109.

Nga phá hủy 3 kho vũ khí của Ukraine

Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã tấn công 26 cơ sở quân sự của Ukraine, phá hủy 3 kho vũ khí tên lửa và pháo.

Ông Konashenkov cho biết tại một cuộc họp báo: “Các hoạt động tác chiến-chiến thuật và hàng không lục quân của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tấn công 26 cơ sở quân sự của Ukraine”.

Theo ông Konashenkov, trong số các đối tượng bị ảnh hưởng có 2 sở chỉ huy và 21 khu vực tập trung nhân lực, trang thiết bị quân sự. Ngoài ra, 3 kho vũ khí tên lửa và pháo binh đã bị phá hủy trong các khu vực của Toretsky, Komar và Bogatyr (Donetsk).

Nga phá hủy 13 cơ sở quân sự Ukraine

Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phá hủy 13 cơ sở quân sự của Ukraine trong ngày.

“Trong ngày, 13 cơ sở quân sự của Ukraine đã bị trúng tên lửa từ Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga, bao gồm 2 sở chỉ huy, 11 thành trì và những nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine”, vị tướng Nga cho biết tại một cuộc họp.

Ông Konashenkov chỉ rõ rằng, kết quả của các cuộc không kích, có 2 cơ sở của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine bị tiêu diệt, cũng như 27 đơn vị xe bọc thép và xe thiết giáp của Ukraine.

Ngoài ra, một kho tên lửa dành cho hệ thống tên lửa phòng không Osa-AKM đã bị phá hủy ở làng Chervonnoye.

Hà Lan có thể cung cấp cho Ukraine các loại pháo bọc thép

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren cho biết sau cuộc họp nội các, Hà Lan cùng với Đức dự định cung cấp cho Ukraine các loại pháo bọc thép.

Theo bà Ollongren, các cuộc tham vấn với Đức về vấn đề này đang ở giai đoạn cuối.

Đầu tuần này, nhà chức trách Hà Lan cho biết họ có ý định cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Pháo bọc thép, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 40-50 km, là loại pháo hạng nặng nhất của Hà Lan. Quân đội Hà Lan được trang bị 54 đơn vị thiết bị này.

Ngoài ra, bà Ollongren không nói rõ Hà Lan dự định cung cấp bao nhiêu pháo cho Ukraine.

Seoul kiểm tra dữ liệu về cái chết của lính đánh thuê Hàn Quốc ở Ukraine

Yonhap trích dẫn thông tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay, các nhà chức trách nước này đang xác minh tính chính xác của thông tin về cái chết của các công dân Hàn Quốc khi đến lãnh thổ Ukraine để tham gia vào các hoạt động thù địch.

“Chính phủ đã nhận được thông tin tình báo từ một trong các bên, theo đó, trong số những công dân Hàn Quốc đến Ukraine làm tình nguyện viên, có người đã chết. Hiện thông tin này đang được xác minh qua nhiều nguồn khác nhau”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Theo thông tin mới nhất, đã có 4 người Hàn Quốc trên lãnh thổ Ukraine đến từ nước này mà không được sự cho phép của Seoul.

Yonhap cho hay, “ít nhất một công dân Hàn Quốc đã thiệt mạng tại Ukriane”.