Tình hình mẹ ruột "ông hoàng nhạc Việt"

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ đoạn clip xúc động ghi lại khoảnh khắc mẹ anh được bác sĩ dìu đi lại trong nhà. Đính kèm clip là dòng trạng thái đầy cảm xúc.

“Nước mắt ở đâu tự nhiên trào ra nhanh bất ngờ. 10 năm rồi con mới thấy má nằm được như ngày xưa mà không nhăn nhó kêu đau, mặc dù chỉ nằm nghiêng và nằm thẳng được một chút. Vì bao lâu nay má Hưng chỉ ngủ ngồi thôi. Vậy là cũng quá vui mừng rồi cả nhà ạ! Cũng 10 năm rồi chưa thấy má đi thẳng lưng và lại nhanh như vậy. Mỗi ngày một chút, một chút má nha!”.

Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi lời cảm ơn đến vị bác sĩ đang giúp mẹ anh ngày một khỏe mạnh hơn. Nam ca sĩ tiết lộ bác sĩ là họ hàng với Hoài Linh và Dương Triệu Vũ, từ Bảo Lộc xuống hỗ trợ mẹ mình.

Tình hình tích cực của mẹ Đàm Vĩnh Hưng.

Rất nhiều sao Việt như Hồng Ngọc, Vũ Hà, Lê Hiếu, Cindy Thái Tài, Cẩm Vân… đã gửi lời chúc sức khỏe tới mẹ Đàm Vĩnh Hưng: “Thương lắm… mong bác mau khỏe vui cùng con cháu anh ơi”; “Ui thương má quá! Mừng quá má đi lại được chút rồi”; “Con chúc bác luôn khỏe mạnh, bình an”; “Ôi chúc gia đình, chúc bà mau hồi phục”… Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn mẹ nam ca sĩ sẽ ngày càng khỏe mạnh hơn.

Trước đó, vào dịp sinh nhật mẹ năm 2024, Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ việc bà bị đau lưng, không thể nằm mà chỉ có thể ngủ ngồi.

"Chúc mừng sinh nhật má. Thương chúc má sức khỏe luôn tuyệt vời. Chỉ cần má khỏe thôi là quá đủ, con không muốn điều gì hơn nữa. À còn một điều, xin phép lạ xảy ra để má không còn ngủ ngồi nữa thôi, vì cái lưng của má quá đau và quá nặng nhiều năm qua rồi. Con muốn thấy má nằm ngủ như ngày xưa… Ngày xưa lúc nào con cũng muốn có má bên cạnh. Mê má, cần má, nhớ má dù đang ở sát bên. Y hệt Polo bây giờ, lúc nào cũng quấn lấy ba không rời và miệng luôn nói ‘nhớ ba, nhớ ba mà", nam ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội.