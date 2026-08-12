Tình hình hiện tại của Thủy Tiên

Thủy Tiên đã vắng bóng với âm nhạc lâu đến mức nhiều khán giả trẻ quên mất cô từng là giọng ca đa năng.

Từng là một trong những cái tên phủ sóng mạnh mẽ của Vpop, Thủy Tiên có giai đoạn gần như xuất hiện liên tục trên sân khấu, truyền hình và MXH. Cô sở hữu loạt ca khúc quen thuộc với thế hệ khán giả 8X, 9X, đồng thời tạo dấu ấn riêng khi tự sáng tác và tham gia thực hiện nhiều dự án âm nhạc.

Thế nhưng những năm gần đây, cái tên Thủy Tiên dần xuất hiện thưa thớt trên thị trường âm nhạc. Nữ ca sĩ gần như không còn chạy show thường xuyên, hiếm khi xuất hiện tại các chương trình âm nhạc lớn và cũng hạn chế chia sẻ cuộc sống trên trang cá nhân.

Đã khá lâu người hâm mộ không nhìn thấy Thủy Tiên quay trở lại với các dự án âm nhạc

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Thủy Tiên, nữ ca sĩ gây chú ý với bản hit Giấc Mơ Tuyết Trắng - ca khúc gắn với bộ phim Tuyết Nhiệt Đới. Sau đó, cô tiếp tục tạo dấu ấn với các dự án nhạc phim, đặc biệt là Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Bên cạnh đó, những ca khúc như Chợt Là Nỗi Đau, Em Đã Quên hay Quay Về Đi từng phủ sóng mạnh mẽ và trở thành một phần ký ức âm nhạc của khán giả đầu những năm 2000.

MV Giấc Mơ Tuyết Trắng - Thủy Tiên

Giấc Mơ Tuyết Trắng là một trong những bản hit lớn trong sự nghiệp của Thủy Tiên

Sau thời kỳ nhạc phim, Thủy Tiên tiếp tục thay đổi hình ảnh và màu sắc âm nhạc. Cô chuyển sang khai thác dòng nhạc pop/dance, theo đuổi hình tượng trưởng thành và quyến rũ hơn. Vẫn Mãi Yêu Anh, Kiss Me cùng nhiều sản phẩm sau đó cho thấy tham vọng của nữ ca sĩ trong việc xây dựng một hình ảnh riêng thay vì mãi gắn với danh xưng "nữ hoàng nhạc phim".

Nếu thời kỳ 2008-2012 là giai đoạn Thủy Tiên hoạt động dày đặc thì hiện tại, các dự án âm nhạc của nữ ca sĩ được ra mắt nhỏ giọt hơn. Có thể nói tới như ca khúc Sao Anh Không Ăn? được phát hành vào năm 2022; năm 2023 hay lần lượt giới thiệu các bản cover Bất Nhiễm và Là Tự Em Đa Tình. Đến năm 2024, Thủy Tiên phát hành Chú Dược Sư, một ca khúc do chính cô đảm nhận phần sáng tác. Năm 2025, cô tiếp tục góp giọng trong 1402, sản phẩm kết hợp cùng $hinzz.

MV Sao Anh Không Ăn? - Thủy Tiên

Sao Anh Không Ăn? hợp tác cùng diễn viên Hứa Vĩ Văn có thể xem là sản phẩm âm nhạc chính thức gần nhất được Thủy Tiên ra mắt vào năm 2022

Từng là một trong những nghệ sĩ Vbiz hoạt động mạng xã hội sôi nổi, Thủy Tiên hiện lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Cô ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, không còn duy trì tần suất hoạt động nghệ thuật như trước và phần lớn hình ảnh đời thường đến từ những khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại buổi fitting chuẩn bị cho sự kiện của NTK Đỗ Long. Đây là một trong những lần hiếm hoi cô xuất hiện trước công chúng sau thời gian dài vắng bóng.

Hình ảnh xuất hiện hiếm hoi của Thủy Tiên mới đây

Sau nhiều năm nằm trong tâm điểm showbiz, nữ ca sĩ dường như đã chọn một nhịp sống yên bình hơn khi ít xuất hiện, ít chia sẻ và dành nhiều không gian hơn cho cuộc sống riêng cũng như chăm sóc gia đình nhỏ cùng ông xã Công Vinh. Chính vì vậy, điều khán giả chờ đợi lúc này có lẽ không phải một màn tái xuất rình rang mà đơn giản là thời điểm nào cô sẽ tìm lại được động lực để đưa ca khúc mới đến với khán giả.

Thủy Tiên hiện đang có cuộc sống viên mãn cùng ông xã Lê Công Vinh

Ảnh: Tổng hợp