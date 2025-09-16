Vishwash Kumar Ramesh, người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay Air India khiến 241 người trên khoang thiệt mạng, vẫn đang trong quá trình hồi phục tại Ấn Độ. Hiện tại, vợ và con trai nhỏ của anh đã trở về Anh. Vishwash cũng vẫn đang đau buồn trước sự ra đi của anh trai mình, một trong số những người đã thiệt mạng trên chuyến bay đến London vào ngày 12/6.

Trước đó, vào ngày 12/6, một chiếc máy bay Boeing 787-8 đang trên đường đến London (Anh) đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại Ấn Độ, khiến 241 người trong khoang thiệt mạng, bao gồm 229 trong số 230 hành khách trên máy bay và tất cả 12 thành viên phi hành đoàn. Ngoài ra, cũng có nhiều người dưới mặt đất thương vong.

Vishwash Kumar Ramesh đã sống sót thần kỳ dù máy bay phát nổ

Vợ của người sống sót cho biết cô “không chắc” khi nào anh sẽ trở về Anh từ Ấn Độ, và nói thêm rằng con trai của hai vợ chồng “hiểu chuyện nhưng vẫn nhớ bố”. Cô nói với tờ The Times: "Tôi không chắc khi nào anh ấy sẽ trở lại Anh, vì việc điều trị của anh ấy vẫn đang tiếp diễn."

Quá trình hồi phục của anh vẫn còn là một cuộc chiến đầy khó khăn.

Vishwash (40 tuổi, công dân Anh) đã phải nhập viện vì những chấn thương mà anh gặp phải - “chấn thương do va chạm” ở ngực, mắt và chân sau vụ tai nạn, tờ The Hindustan Times đưa tin trước đó. Tính đến ngày 12/9, Vishwash vẫn đang hồi phục và điều trị tại Ấn Độ.

Vợ của Vishwash cũng nhắc lại rằng chồng cô đã chứng kiến tất cả những điều kinh hoàng trong ngày hôm đó: "Mọi chuyện đã xảy ra trước mắt anh ấy và điều quan trọng nhất là anh ấy đã mất anh trai mình."

Anh Vishwash trong đám tang của Ajay

Vishwash đã đến thăm gia đình ở Ấn Độ cùng anh trai Ajay (45 tuổi) và đang trên đường trở về Anh khi vụ tai nạn xảy ra, anh từng chia sẻ với tờ The Hindustan Times. Ajay ngồi cách anh chỉ vài hàng ghế trên chuyến bay.

Vishwash sau đó đã được xuất viện vào ngày 17/6, năm ngày sau vụ tai nạn. Một ngày sau khi xuất viện, anh đã giúp đỡ khiêng quan tài của Ajay trong đám tang tại thị trấn Diu (Ấn Độ).

Trước cuộc phỏng vấn gần đây của vợ Vishwash với tờ The Times, một người thân khác đã chia sẻ về tình trạng của Vishwash sau thảm kịch trong một cuộc phỏng vấn với Metro UK. Vào tháng 7, Krunal Keshave (một thành viên gia đình của Vishwash đến từ Leicester, Anh) nói với Metro rằng anh "không thể ngủ vào ban đêm": "Anh ấy ngủ nhưng không ngủ được ngon giấc. Khi ngủ, anh ấy mơ thấy mình đang ở trên chuyến bay. Anh ấy nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy mọi người chết trước mắt mình."

Người thân trong gia đình nói thêm: "Anh ấy nói chuyện, nhưng không nói về vụ tai nạn. Hiện tại anh ấy đang cố gắng sống một cuộc sống bình thường, nhưng không ra ngoài nhiều lắm." Người sống sót sau vụ tai nạn "đang dành thời gian ở nhà với gia đình", người thân của anh cho biết thêm.

Vishwash trước đó đã kể lại những khoảnh khắc cuối cùng trước khi vụ tai nạn xảy ra khi nói chuyện với tờ The Hindustan Times từ giường bệnh. Anh nói với tờ báo: "Ba mươi giây sau khi cất cánh, có một tiếng động lớn và sau đó máy bay bị rơi. Tất cả xảy ra quá nhanh." Vishwash nói thêm: "Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh tôi toàn là thi thể. Tôi rất sợ hãi. Tôi đứng dậy và chạy. Xung quanh tôi toàn là mảnh vỡ của máy bay. Ai đó đã nắm lấy tôi, đưa tôi lên xe cấp cứu và đưa tôi đến bệnh viện."

Nguồn: People, The Times