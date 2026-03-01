Từ ngày 28/2, hoạt động hàng không quốc tế qua khu vực Trung Đông ghi nhận nhiều xáo trộn lớn. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và các chuyến bay thương mại trước những diễn biến an ninh phức tạp, cơ quan quản lý không lưu tại một số quốc gia đã ban hành lệnh đóng cửa bầu trời khẩn cấp. Việc tạm ngưng khai thác các lộ trình bay khiến hàng loạt chuyến bay quốc tế bị hủy bỏ hoặc buộc phải chuyển hướng. Một số du khách Việt Nam đang có mặt tại khu vực này phải nán lại chờ đợi thông báo mới nhất về hành lang bay an toàn từ lực lượng chức năng, hoặc chủ động tìm kiếm các phương án xuất cảnh linh hoạt khác.

Trong bối cảnh này, travel blogger Lý Thành Cơ đang có mặt tại khu vực Wadi Rum (Jordan) cho biết chuyến bay từ Amman của đoàn đã bị dời lịch thêm 16 tiếng. Nam blogger chia sẻ hiện cả đoàn chỉ có thể chờ đợi tại chỗ vì các phương án bay quá cảnh qua Dubai hay Qatar cũng đang bị hủy bỏ, chưa có lộ trình thay thế khả thi.

Travel blogger Lý Thành Cơ đã chia sẻ về tình hình hiện tại. Ảnh: NVCC

Một nữ du khách Việt Nam cũng vừa cập nhật tình hình sau khi nhận thông báo hủy chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airlines. Theo chia sẻ, chuyến bay từ Amman đi Istanbul thuộc Thổ Nhĩ Kỳ của chị đã được dời sang ngày hôm sau với hy vọng không phận sớm mở cửa trở lại. Với phương án bay mới này, thời gian quá cảnh tại Istanbul lên tới 20 tiếng, kéo dài tổng thời gian di chuyển về Việt Nam lên 33 tiếng đồng hồ. Dù lịch trình xáo trộn, nữ du khách cho biết tâm lý hiện đã ổn định và quyết định tiếp tục các hoạt động tham quan bình thường từ Wadi Rum sang khu vực Biển Chết, trước khi trở lại thủ đô Amman chờ chuyến bay vào thứ Ba tuần tới.

Nữ du khách chia sẻ chuyến bay thông báo huỷ. Ảnh: NVCC

Đáng chú ý nhất là tình hình của nam blogger Vũ Anh Duy tại Syria. Sau khi ghé thăm khu vực Jobar thuộc Damascus, anh cho biết bản thân tạm thời vẫn an toàn và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ người dân bản địa, bao gồm cả việc được tặng thực phẩm thiết yếu. Tuy nhiên, trước tình hình toàn bộ không phận đã bị phong tỏa hoàn toàn, nam blogger cập nhật đang khẩn trương có mặt tại cửa khẩu để thực hiện thủ tục xuất cảnh sang Lebanon bằng đường bộ.

Travel blogger Vũ Anh Duy đang khẩn trương có mặt tại cửa khẩu để thực hiện thủ tục xuất cảnh sang Lebanon bằng đường bộ. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, một nữ du khách trên chuyến bay trở về từ Dubai cũng cho biết biến động an ninh diễn ra vô cùng bất ngờ. Theo chia sẻ, ngay khi vừa lên máy bay được khoảng 30 phút, cô và các hành khách khác đã nhận được thông tin về lệnh đóng cửa bầu trời khẩn cấp. Do Dubai nằm ở vị trí khá gần khu vực rủi ro, nơi đây lập tức trở thành điểm nóng về an toàn hàng không. Dù đã hạ cánh tại Việt Nam an toàn, du khách này vẫn không khỏi hoang mang trước diễn biến quá nhanh của sự việc.

Hiện tại, các cơ quan chức năng khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không đến Israel, Iran và những khu vực lân cận đang có biến động an ninh nếu không thực sự cần thiết. Khách du lịch và công dân Việt Nam đang lưu trú tại các quốc gia này cần chủ động giữ liên lạc, thường xuyên theo dõi thông báo từ cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về việc đi lại cũng như các cảnh báo khẩn cấp từ Bộ Ngoại giao.