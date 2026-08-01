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Tình hình của mẹ đơn thân U50 là phó viện trưởng và đại gia miền Tây sau khi hủy kế hoạch cưới

PV
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Cuộc sống hiện tại của nữ nghệ sĩ này và vị hôn phu đại gia thu hút sự chú ý.

Thời gian gần đây, Phi Thanh Vân dành phần lớn thời gian cho công việc, từ sản xuất phim, casting diễn viên, thực hiện gameshow đến các hoạt động xã hội. Bên cạnh cô vẫn có doanh nhân Trần Chí Phú, người bạn đời mà nữ diễn viên từng chia sẻ đang cùng mình xây dựng cuộc sống lâu dài.

Theo Ngôi Sao, Phi Thanh Vân và Trần Chí Phú đã ra mắt gia đình hai bên, nhận được sự ủng hộ của người thân. Cả hai hiện chung sống như vợ chồng và đồng hành, kề vai sát cánh trong cả công việc lẫn cuộc sống đời thường.

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HÌnh ảnh gần đây của Phi Thanh Vân và chồng sắp cưới đại gia

Đặc biệt, Phi Thanh Vân cho biết chồng sắp cưới yêu thương, mà còn hỗ trợ cô trong công việc. Nữ diễn viên đánh giá doanh nhân Trần Chí Phú là người giỏi giang, thành đạt nhưng hiền lành, giản dị và hài hước. Cô xem anh như một người thầy bởi nhận được nhiều kiến thức, kinh nghiệm và sự hỗ trợ từ bạn đời.

Doanh nhân Trần Chí Phú hơn Phi Thanh Vân khoảng 10 tuổi, quê miền Tây và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Anh hiện điều hành hai công ty và sở hữu một nhà máy chế biến đá ở Lâm Đồng rộng khoảng 3ha.

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Phi Thanh Vân và vị hôn phu từng dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2025, nhưng phải hủy kế hoạch vì cả hai bận rộn với nhiều công việc. Nữ diễn viên cho biết họ còn phải hoàn thành dự án phim, sản xuất cuộc thi hoa hậu và một số hoạt động vì cộng đồng trước khi tính chuyện hôn lễ.

Hiện tại, Phi Thanh Vân vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi. Cô tham gia sản xuất phim, chương trình truyền hình, thực hiện các dự án gameshow và tìm kiếm diễn viên cho những dự án mới. Trên hệ thống truyền thông của mình, nữ diễn viên tiếp tục cập nhật các hoạt động liên quan đến phim ảnh, truyền thông, đào tạo tài năng và tổ chức sự kiện.

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Nhờ thành công trong công việc, nữ diễn viên có cuộc sống sung túc và vừa mới tậu xe sang

Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội. Những năm 1990, gia đình cô chuyển vào TP.HCM sinh sống. Năm 18 tuổi, cô tham gia nghệ thuật với vai trò người mẫu rồi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.

Phi Thanh Vân từng nổi tiếng với vai Phương Trinh trong “Cô gái xấu xí” cùng nhiều phim như “Cô dâu đại chiến”, “Long Ruồi”, “Những thiên thần áo trắng” và “Trúng số”. Sau hai lần hôn nhân đổ vỡ, cô có một con trai và dành nhiều năm tập trung cho việc nuôi con cũng như phát triển sự nghiệp.

Bên cạnh nghệ thuật, nữ diễn viên ngày càng đảm nhận nhiều vai trò khác. Tháng 6/2025, Phi Thanh Vân được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện Văn hóa, thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực, thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Trước đó, cô từng giữ vị trí Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Truyền thông phía Nam.

Vì thế, ở tuổi 44, Phi Thanh Vân không còn chỉ được nhắc đến với vai trò một diễn viên showbiz. Cô đang xây dựng hình ảnh đa nhiệm khi cùng lúc theo đuổi nghệ thuật, sản xuất, hoạt động xã hội và công việc quản lý.

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Tags

Phi Thanh Vân

mẹ đơn thân

Phó Viện trưởng

đại gia miền tây

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