Tỉnh giáp Trung Quốc nhận nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ

Đề án này ở Lạng Sơn giúp rút ngắn thời gian thông quan, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam.

Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh kiểm tra một lô hàng thanh long xuất khẩu. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Đây là đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn.

Ngày 19/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với tỉnh Lạng Sơn và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học cho biết, tỉnh đã triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 865/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời hoàn thành các nội dung điều chỉnh quy hoạch liên quan, cũng như thúc đẩy đầu tư hạ tầng, chuẩn bị điều kiện kết nối và vận hành cửa khẩu thông minh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Về việc phối hợp với phía Trung Quốc, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ về cơ chế gặp gỡ, trao đổi định kỳ và xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh.

Ngoài ra, hai bên tổ chức thử nghiệm phương tiện vận chuyển hàng hóa tự hành AGV (xe dẫn hướng tự động) và IGV (xe dẫn hướng thông minh) tại hai tuyến đường chuyên dụng thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Cụ thể, tại khu vực mốc 1088/2-1089, hai bên đã tiến hành thử nghiệm thành công xe AGV thông quan ban đêm, sau đó tiếp tục thử nghiệm vận hành ban ngày. Kết quả, quá trình thử nghiệm AGV đã vận chuyển an toàn 71 chuyến hàng từ Pò Chài (Trung Quốc) về bãi xe Bảo Nguyên (Việt Nam).

Tại khu vực mốc 1119-1120, hai bên cũng đã thử nghiệm thành công 3 xe IGV vào ngày 12/2/2026.

Về hạ tầng, tại khu vực mốc 1119-1120, việc mở rộng đường chuyên dụng từ 4 lên 6 làn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 11/2025.

Bên cạnh đó, giai đoạn mở rộng từ 6 lên 14 làn đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Tỉnh Lạng Sơn cam kết hoàn thành phần đường thuộc trách nhiệm địa phương trong tháng 10/2026.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, để vận hành cửa khẩu thông minh, khu vực này còn cần hệ thống bến bãi, thiết bị bốc xếp container tự động do doanh nghiệp đầu tư. Cùng với đó, dự án ngoài ngân sách hiện mới triển khai san gạt mặt bằng, tiến độ chậm do những khó khăn trước đó trong lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện thủ tục đất đai.

Tại khu vực mốc 1088/2-1089, dự án mở rộng đường chuyên dụng, trong đó có hạng mục cầu, đang chậm tiến độ. Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng nhận trách nhiệm khi tiến độ triển khai các công trình hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu của Đề án, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Bên cạnh đó, về cơ sở pháp lý, tỉnh Lạng Sơn cho biết, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 236/2026/NĐ-CP và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 128/2026/TT-BTC đã tạo cơ sở quan trọng để triển khai Đề án. Trên thực tế, những khó khăn hiện nay chủ yếu tập trung vào việc hướng dẫn áp dụng quy định, hoàn thiện điều kiện kỹ thuật, hạ tầng công nghệ và tổ chức vận hành mô hình mới.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành cũng khẳng định sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án.

“Coi như đây là nhiệm vụ của quốc gia, chứ không phải coi đây là nhiệm vụ của Lạng Sơn”

Phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 Đề án cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn trong quý I/2027

Phó Thủ tướng Trường trực phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Theo Báo Chính phủ, tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn trong triển khai Đề án, nhưng chỉ rõ giai đoạn 1 hiện đang chậm tiến độ.

"Coi như đây là nhiệm vụ của quốc gia, chứ không phải coi đây là nhiệm vụ của Lạng Sơn”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc triển khai cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các cam kết hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo thuận lợi thương mại, đồng thời giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Vì vậy, các bộ, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, trên cơ sở kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn và các nội dung đã trao đổi tại cuộc họp, cũng như khẩn trương có văn bản chính thức trả lời, hướng dẫn địa phương, bảo đảm rõ nội dung, trách nhiệm và phương án thực hiện.

Với những vấn đề vượt thẩm quyền, lãnh đạo Chính phủ đề nghị tỉnh Lạng Sơn chủ động tổng hợp, đề xuất với các bộ, ngành liên quan để xem xét, xử lý.

Riêng với những khó khăn về nguồn lực đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh Lạng Sơn có kiến nghị cụ thể gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực đồng ý thành lập tổ công tác liên ngành do lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn làm tổ trưởng, với sự tham gia của cán bộ cấp vụ, cục thuộc các bộ, ngành liên quan; yêu cầu hoàn thành việc thành lập tổ công tác trước ngày 25/10/2026.

Về tiến độ, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 trong quý I/2027.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, Chính phủ và các bộ, ngành sẽ hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ, nhưng địa phương phải phát huy vai trò chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ và kết quả cụ thể.