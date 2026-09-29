Tỉnh duy nhất tại Việt Nam giáp cả Trung Quốc và Lào, là nơi sinh sống của hơn 667.000 người

Đây là tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 9.500 km², với 19 dân tộc cùng sinh sống.

Điện Biên là một tỉnh miền núi ở cực Tây Bắc Việt Nam, nằm cách Hà Nội khoảng 504 km về phía Tây. Phía Đông và Đông Bắc giáp Sơn La, phía Bắc giáp Lai Châu, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, còn phía Tây và Tây Nam giáp Lào.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên, đây là tỉnh duy nhất của Việt Nam có đường biên giới trên bộ với cả hai quốc gia Lào và Trung Quốc. Tổng chiều dài đường biên giới của Điện Biên là hơn 455 km, trong đó đoạn giáp Lào dài hơn 414 km và đoạn giáp Trung Quốc khoảng 41 km. Địa phương cũng có các tuyến giao thông kết nối với khu vực Bắc Lào và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Điện Biên có diện tích tự nhiên hơn 9.500 km², với 19 dân tộc cùng sinh sống. Dân số trung bình năm 2025 đạt khoảng 667.417 người, trong đó phần lớn dân cư sinh sống tại khu vực nông thôn.

Vị trí nằm giữa hai quốc gia láng giềng tạo cho Điện Biên một không gian kết nối đặc biệt ở khu vực Tây Bắc. Từ địa bàn tỉnh, các tuyến giao thông có thể mở hướng sang các tỉnh Bắc Lào ở phía Tây và Vân Nam của Trung Quốc ở phía Bắc.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của Điện Biên ước đạt hơn 23.552 tỷ đồng, tăng 9,32% so với cùng kỳ. Công nghiệp và xây dựng tăng 13,79%, dịch vụ tăng 9,43%, trong khi nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,17%.

Hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ cũng duy trì đà tăng. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 15,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 25.838 tỷ đồng. Du lịch ước đón 1,272 triệu lượt khách, với doanh thu khoảng 2.307 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động xuất nhập khẩu đang trở thành một phần trong câu chuyện kết nối kinh tế của tỉnh. Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Điện Biên ước đạt 107,56 triệu USD, bằng 67,23% kế hoạch năm. Riêng tháng 8, tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 13,02 triệu USD, tăng 6,98% so với cùng kỳ.

Cửa ngõ kết nối Tây Bắc Việt Nam với Bắc Lào, Tây Nam Trung Quốc

Vị trí địa kinh tế đặc thù của tỉnh Điện Biên đã tạo điều kiện để tỉnh phát triển thương mại biên giới và xuất nhập khẩu, từng bước trở thành cửa ngõ kết nối Tây Bắc Việt Nam với Bắc Lào, Tây Nam Trung Quốc và các thị trường trong Tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Tỉnh Điện Biên có hệ thống cửa khẩu gồm Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Cửa khẩu quốc gia Huổi Puốc, Cửa khẩu phụ Si Pa Phìn và cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú kết nối với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Cùng với đó, Cảng hàng không Điện Biên đã được nâng cấp, mở rộng, hiện khai thác các loại máy bay Airbus A320, A321 và kết nối với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện Biên là tỉnh duy nhất của Việt Nam có đường biên giới trên bộ với cả hai quốc gia Lào và Trung Quốc (Ảnh: Báo Chính phủ)

Hiện nay, tỉnh Điện Biên đang được định hướng nghiên cứu bổ sung một cảng cạn nhằm đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đồng thời nghiên cứu Đề án thành lập Khu thương mại xuyên biên giới Việt Nam - Lào gắn với Cửa khẩu quốc tế Tây Trang và thúc đẩy khai trương Cửa khẩu song phương A Pa Chải - Long Phú.

Đây là tiền đề để chuyển hoạt động giao thương biên giới từ phương thức truyền thống sang không gian kinh tế cửa khẩu tích hợp thương mại, logistics, dịch vụ, sản xuất và chế biến…

Như vậy, lợi thế của Điện Biên không chỉ nằm ở việc có đường biên giới với hai quốc gia, mà còn ở khả năng hình thành một điểm kết nối giữa các thị trường Việt Nam, Lào và Trung Quốc.

Với hơn 455 km đường biên, Điện Biên đang từng bước xây dựng mạng lưới kết nối từ cửa khẩu đến đường bộ, logistics và thương mại xuyên biên giới. Vị trí từng được nhìn chủ yếu dưới góc độ địa bàn biên giới vì thế đang trở thành nền tảng để tỉnh mở rộng không gian giao thương với Lào và Trung Quốc.