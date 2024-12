Tình cờ "nhặt" được vợ, người đàn ông bàng hoàng khi tìm được gốc gác của cô: Sự thật khó chấp nhận

Người đàn ông ở Hồ Nam (Trung Quốc) tên Hồ Trường Thanh vô tình gặp một người phụ nữ lang thang tên Tĩnh An Nghĩa. Sau một thời gian tìm hiểu, họ kết hôn. Lấy nhau được 5 năm, do cuộc sống khó khăn nên anh đã nghĩ đến việc tìm kiếm gia đình nhà vợ để nhờ giúp đỡ. Anh luôn cảm thấy Tĩnh An Nghĩa xuất thân từ một gia đình giàu có. Dù tinh thần không ổn định nhưng cô tỏ ra là người có học thức, biết đọc nhiều chữ.

Người phụ nữ không rõ lai lịch

Dân làng cũng đồn đoán Tĩnh An Nghĩa là con nhà giàu có nào đó. Hồ Trường Thanh nghĩ, nếu vợ là con nhà giàu thì cha mẹ cô nhất định sẽ giúp đỡ mình. Nếu không phải túng quẫn, anh cũng không muốn cầu xin ai. Nhưng tại sao Tĩnh An Nghĩa lại lưu lạc đến tận Hồ Nam? Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó. Vì vậy, anh đã tìm đến đài truyền hình địa phương nhờ giúp đỡ.

Khi phỏng vấn Tĩnh An Nghĩa, phóng viên hỏi được nhiều thông tin quan trọng. Cô nhớ rõ địa chỉ nhà mình, còn nói mình đã từng kết hôn và bị sảy thai. Lý do lang thang đến Hồ Nam là vì cô bỏ nhà đi, trong người chỉ có 200 NDT, chỉ đủ đến Hồ Nam.

Nghe Tĩnh An Nghĩa nói vậy, cả phóng viên và Hồ Trường Thanh đều hoang mang. Nếu cô nhớ rõ mọi chuyện như vậy, tại sao lại không về nhà? Tuy nhiên, khi hỏi thêm, Tĩnh An Nghĩa chỉ cúi đầu im lặng, thậm chí còn rơi nước mặt. Bấy nhiêu năm nay, anh chưa từng nghe vợ nhắc đến chuyện nhà mình. Nếu không phải đường cùng, anh cũng không muốn tìm đến bố mẹ vợ.

Nhờ sự giúp đỡ của công an, họ cuối cùng cũng tìm được manh mối về cha của Tĩnh An Nghĩa. Nhưng Tĩnh An Nghĩa lại nói cha cô không tên là Tĩnh Tư Viễn mà là Tĩnh Thuận Pháp. Rốt cuộc sự việc là như thế nào?

Tĩnh An Nghĩa. Ảnh: Sohu

Để tìm ra sự thật, Hồ Trường Thanh cùng phóng viên đã đưa Tĩnh An Nghĩa trở về quê nhà. Trên đường đi, Tĩnh An Nghĩa rất phấn khởi, càng gần nhà càng vui mừng. Thế nhưng khi họ đến quê nhà của Tĩnh An Nghĩa, người dân ở đây lại tỏ ra không quen biết cô.

Mọi người đều không biết Tĩnh Tư Viễn, cũng không biết Tĩnh An Nghĩa. Chuyện này sao có thể? Sau khi dò hỏi, cuối cùng họ cũng tìm được Tĩnh Thuận Pháp. Tuy nhiên, “người thân” của Tĩnh An Nghĩa khi gặp lại cô lại có thái độ lạnh nhạt, dường như không hề chào đón cô trở về. Đặc biệt là chị dâu của cô. Mọi người đều ấp úng, dường như có bí mật khó nói nào đó.

Bí mật được vén màn

Hóa ra, Tĩnh An Nghĩa thật sự đã kết hôn hai lần. Lần đầu tiên bị chồng ruồng bỏ, lần thứ hai, cô lấy Quách Lượng, hàng xóm nhà bên. Nhưng không hiểu vì sao, cô lại bỏ nhà ra đi.

Quách Lượng khi gặp lại Tĩnh An Nghĩa lại tỏ ra rất vui mừng, bày tỏ mong muốn quay lại. Nhưng anh ta cũng không chịu nói về chuyện năm xưa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mãi cho đến khi cha mẹ Tĩnh An Nghĩa trở về, sự thật mới được phơi bày. Hóa ra, hồi trẻ Tĩnh An Nghĩa yêu phải một người đàn ông, thậm chí còn sinh con cho hắn ta. Nhưng đứa bé không còn, người đàn ông cũng thay lòng đổi dạ, ngày ngày bạo hành, hành hạ Tĩnh An Nghĩa đến mức thần kinh suy nhược. Bất lực, Tĩnh An Nghĩa về nhà mẹ đẻ.

Sau khi khỏi bệnh, cha mẹ lại tìm cho Tĩnh An Nghĩa một người đàn ông hiền lành là Quách Lượng. Nhưng ngay trước ngày cưới, Tĩnh An Nghĩa lại bỏ trốn. Giờ đây, cô lại dẫn theo một người đàn ông và một đứa trẻ trở về, cha mẹ cô tuy thất vọng tràn trề nhưng cũng đành bất lực.

Quách Lượng lại nói, chỉ cần Tĩnh An Nghĩa bằng lòng ở lại, anh ta có thể tha thứ tất cả, bắt đầu lại từ đầu.

Gia đình không nhận con gái. Ảnh: Sohu

Nghe vậy, Hồ Trường Thanh tỏ ra vui mừng. Ban đầu anh còn hy vọng nhà họ Tĩnh giàu có, có thể giúp đỡ họ phần nào. Giờ xem ra nhà họ Tĩnh còn khó khăn hơn nhà mình, anh lại muốn nhanh chóng rút lui. Bỏ lại Tĩnh An Nghĩa, anh có thể đưa con về Hồ Nam, giảm bớt gánh nặng.

Nhưng cha của Tĩnh An Nghĩa, ông Tĩnh Thuận Pháp lại không đồng ý. Ông nói Tĩnh An Nghĩa đã được cho làm con nuôi của bác cả Tĩnh Tư Viễn rồi. Nhưng Tĩnh Tư Viễn tuổi cao sức yếu, tự lo cho mình còn chưa xong, lấy đâu ra sức mà chăm sóc Tĩnh An Nghĩa?

Tĩnh An Nghĩa bị ép phải đưa ra quyết định nhưng chỉ im lặng, nước mắt không ngừng rơi. Thấy tình hình căng thẳng, Tĩnh Thuận Pháp nổi giận. Lúc này, Hồ Trường Thanh nhận ra nếu để vợ ở lại đây, không biết cô sẽ phải chịu đựng những đối xử tàn nhẫn nào.

Suy đi tính lại, anh vẫn quyết định đưa Tĩnh An Nghĩa về Hồ Nam. Trước khi đi, bố vợ cho họ 500 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng) rồi đuổi họ đi, còn nói sau này đừng quay lại nữa.

Đối mặt với hiện thực phũ phàng, Hồ Trường Thanh vừa bất lực vừa chua xót. Nhờ sự giúp đỡ của một số người tốt bụng, gia đình anh Hồ đã vượt qua được khó khăn, bắt đầu cuộc sống mới thoải mái hơn, bỏ qua chuyện cũ.

(Theo Sohu)