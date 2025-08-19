Tình cờ gặp lại vợ cũ mà tôi rón rén, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn rồi lại phải vội quay đi vì sợ người đàn ông bên cạnh cô ấy

Tôi làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty xây dựng. Dạo này, công ty tôi đang dồn sức để ký một hợp đồng lớn với một tập đoàn bất động sản, mà người quyết định cuối cùng chính là giám đốc bên họ, ông Dương, một doanh nhân tầm cỡ, vừa giàu vừa quyền lực.

Chiều hôm đó, trong buổi gặp gỡ đối tác tại một nhà hàng sang trọng, tôi chết lặng khi thấy người phụ nữ đi bên cạnh ông Dương. Đó chính là Mai, vợ cũ của tôi. Cô ấy diện bộ váy đen sang trọng, gương mặt vẫn sắc sảo như ngày nào, chỉ khác là thần thái bây giờ sang trọng và lạnh lùng hơn nhiều, không còn vẻ quỵ lụy, yếu đuối như hồi sống chung với tôi.

Tôi ngớ người, chẳng tin nổi mắt mình. Hóa ra, Mai giờ là vợ hai của ông Dương. Chúng tôi ly hôn đã gần 8 năm, sau khi chung sống 10 năm và có một đứa con. Hồi đó, tôi mải mê công việc, ít quan tâm gia đình, còn Mai thì chán nản, cuối cùng cả hai đường ai nấy đi. Tôi vẫn nghĩ có lẽ cô ấy tái hôn đâu đó, nhưng không ngờ lại trở thành vợ của một nhân vật lớn như vậy.

Trong buổi ăn, Mai nhìn tôi thoáng qua, ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng quay đi như chưa từng quen biết. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, trò chuyện cùng mọi người nhưng lòng rối bời, chỉ thỉnh thoảng rón rén liếc nhìn Mai rồi lại vội quay đi.

Suốt cả tuần sau, tôi cứ lăn tăn. Hợp đồng kia là cơ hội lớn cho công ty, nếu được ký thì sự nghiệp tôi cũng thăng tiến, có thể được đề bạt làm phó giám đốc. Tôi nghĩ, liệu có nên tìm gặp Mai riêng, nhờ cô ấy nói giúp một câu với chồng? Chỉ một lời tác động thôi cũng có thể thay đổi cục diện bởi tôi biết công ty tôi đang phải cạnh tranh với 2 đối thủ khá mạnh.

Nhưng rồi, tôi lại sợ, nếu Mai hiểu lầm rằng tôi lợi dụng mối quan hệ cũ để mưu cầu lợi ích thì sao? Còn nếu chuyện đến tai ông Dương, liệu ông có cho rằng tôi đang dây dưa với vợ ông, và hợp đồng coi như tiêu tan? Hơn nữa, bản thân tôi vẫn còn chút lòng tự trọng, chẳng lẽ lại phải hạ mình cầu cạnh vợ cũ để thăng tiến sự nghiệp?

Nhiều lần cầm điện thoại định nhắn tin cho Mai, tôi lại xóa đi. Nhiều đêm trằn trọc, hình ảnh vợ cũ trong chiếc váy đen sang trọng cứ ám ảnh tâm trí tôi. Tôi không rõ có phải tự bản thân mình muốn gặp riêng Mai nhưng lại lấy cớ là vì công việc? Tôi phải làm sao để gạt bỏ hình ảnh Mai ra khỏi đầu đây khi mà cứ nghĩ đến là lòng tôi lại xao động.