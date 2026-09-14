Tình báo Ukraine tấn công cơ sở dữ liệu đơn vị chế tạo tên lửa Oreshnik

Các chuyên gia an ninh mạng thuộc Cơ quan tình báo Ukraine đã xâm nhập hệ thống thông tin của Viện Kỹ thuật Nhiệt Moskva.

Kết quả của chiến dịch đã được Tổng cục Tình báo Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) báo cáo. Mảng dữ liệu thu được chứa thông tin về cơ cấu của đơn vị nghiên cứu, ban quản lý và nhân viên, cũng như các dự án phát triển hiện tại và tiềm năng.

Những cơ sở của Viện Kỹ thuật Nhiệt Moskva (MIT) nằm ở thủ đô và các vùng khác của nước Nga chịu trách nhiệm phát triển bản vẽ, phần mềm, động cơ và một số bộ phận khác của tên lửa.

Họ cũng tiến hành mô hình hóa toán học và thử nghiệm các thành phần của hệ thống điều khiển.

Các đơn vị thuộc MIT tham gia vào công việc chế tạo những loại tên lửa sau:

- Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars và Topol-M;

- Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm R-30 Bulava;

- Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M;

- Hệ thống đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Hệ thống liên lạc vệ tinh quỹ đạo thấp do MIT phát triển.

Một lĩnh vực hoạt động riêng biệt của Viện Kỹ thuật Nhiệt Moskva là phát triển và cải tiến các hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh cho Quân đội Nga. Trong đó dự án trọng điểm là phương tiện phóng Start-1M. Nếu được triển khai, nó sẽ cho phép Nga triển khai mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp.

MIT cũng đang phát triển một nền tảng không gian thống nhất có tên gọi Typoryad, nhằm mục đích tăng cường khả năng tình báo, liên lạc và quản lý của Quân đội Nga, đồng thời nâng cao khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng không gian.

Trong chiến dịch tấn công mạng, GUR đã thu thập được dữ liệu cá nhân của 2.648 nhân viên trực thuộc MIT mà Tình báo Ukraine cho là có liên quan đến việc sản xuất vũ khí được sử dụng để chống lại Ukraine.

Trong số những cá nhân được xác định có Giám đốc điều hành của MIT - Trung tướng (dự bị) Serhiy Ponomarev, cũng như các cấp phó của ông.

Viện Kỹ thuật Nhiệt Moskva bao gồm Nhà máy chế tạo máy Vympel chuyên sản xuất, thử nghiệm và bảo trì thiết bị cho các tổ hợp kỹ thuật và phóng tên lửa vũ trụ, bao gồm hệ thống cáp, cung cấp nhiên liệu, chiếu sáng, giảm chấn và kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm.

Nhà máy Prozhektor chuyên phát triển thiết bị tín hiệu ánh sáng và hệ thống điều khiển, cung cấp điện cho các sân bay dân sự và quân sự. Doanh nghiệp này cũng tham gia chế tạo ra hệ thống cung cấp điện tự động cho các tổ hợp di động của lực lượng tên lửa và phòng không Nga, đồng thời thực hiện đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước.

Cuối cùng, Nhà máy Iskra phát triển và sản xuất động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, khối vòi phun và các bộ phận composite cho hệ thống tên lửa.

Doanh nghiệp này cung cấp động cơ và các bộ phận khác cho các tên lửa Topol-M, Yars, Bulava, Onyx và Yakhont, đồng thời cũng tham gia thực hiện các đơn đặt hàng quốc phòng.