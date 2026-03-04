Cơ quan tình báo Israel đã xâm nhập và sử dụng mạng lưới camera giao thông ở Tehran để chuẩn bị lâu dài cho một chiến dịch nhằm loại bỏ nhà lãnh đạo tối cao của Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Thông tin này được tờ Financial Times (FT) đăng tải, dẫn nguồn từ các nhân viên hiện tại đang phục vụ và cả cựu nhân viên của Cơ quan tình báo Israel.

Trong nhiều năm qua, Tel Aviv đã thu thập dữ liệu chi tiết về hoạt động của giới lãnh đạo Iran và lực lượng bảo vệ của họ. Đặc biệt, Mossad đã xác định chính xác những địa điểm mà vệ sĩ của các quan chức cấp cao thường đậu xe riêng của họ.

Đoạn video đã giúp sĩ quan tình báo Israel biên soạn hồ sơ chi tiết về đội ngũ nhân viên an ninh Iran. Israel thu thập được dữ liệu về địa chỉ nhà, lịch làm việc và tuyến đường chính xác mà họ đi đến trụ sở mỗi ngày.

Hình ảnh vệ tinh về hậu quả của cuộc tấn công vào dinh thự của Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei.

Kết quả quan trọng nhất của hoạt động giám sát là việc thiết lập được mối liên hệ giữa các nhân viên bảo vệ cụ thể và những người mà họ đang hộ tống. Điều này cho phép lực lượng tình báo hiểu rõ chính xác ai đang ở trong một chiếc xe khi nó di chuyển quanh thành phố.

Ngoài việc giám sát bằng hình ảnh, Israel còn tiến hành huấn luyện kỹ thuật tại khu vực nhà riêng của ông Khamenei. Cơ quan tình báo đã vô hiệu hóa một vài bộ phận riêng lẻ của khoảng 10 cột thu phát sóng di động nằm gần cơ sở này.

Việc làm trên được thực hiện nhằm ngăn chặn truyền các cảnh báo khẩn cấp đến lực lượng bảo vệ của Lãnh tụ Tối cao vào ngày xảy ra vụ tấn công. Sự can thiệp kỹ thuật như vậy đã cô lập hiệu quả khu vực cư trú khỏi sự phối hợp từ bên ngoài.

Một sĩ quan tình báo Israel đương nhiệm tiết lộ với các phóng viên rằng từ rất lâu trước các cuộc tấn công, họ đã "hiểu rõ Tehran như Jerusalem".

Nguồn dữ liệu chính đến từ Đơn vị 8200 chuyên về tình báo điện tử, cũng như mạng lưới điệp viên được Mossad tuyển dụng trực tiếp tại Iran.

Bước ngoặt quyết định đến khi CIA và tình báo Israel biết được kế hoạch gặp gỡ giữa Đại giáo chủ Khamenei tại văn phòng của ông trên phố Pasteur vào sáng 28/2. Một nhóm quan trọng trong giới lãnh đạo cao cấp của đất nước dự kiến sẽ có mặt tại đó.

Quyết định tiến hành thanh trừng được đưa ra vào thời điểm này vì tình báo dự đoán rằng sau khi bắt đầu chiến sự toàn diện, giới lãnh đạo Iran sẽ di chuyển vào các hầm trú ẩn sâu dưới lòng đất. Những công trình như vậy được coi là bất khả xâm phạm đối với các loại bom trên không của Israel.