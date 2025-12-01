Tình bạn "trăm năm có một" của Cục trưởng Xuân Bắc và Tiến sĩ Tự Long

Trong làng nghệ thuật Việt Nam, hiếm có đôi bạn thân nào vừa gắn bó lâu năm, vừa thành công với những lựa chọn của mình như cặp bài trùng Xuân Bắc và Tự Long. Mới đây Cục trưởng Xuân Bắc đã đăng bài chúc mừng NSND Tự Long đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ khiến nhiều người một lần nữa ấn tượng với tình bạn này.

“Thật chứ ‘nó’ bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ mà mình vui... như mình!!! Thôi không khen nữa. Tài năng, tâm huyết như thế nào chắc các khán giả đầy yêu thương đã biết. Bây giờ chỉ cần ôm nhau cái là đủ các bác nhỉ!!!” - Cục trưởng Xuân Bắc viết.

Cục trưởng Xuân Bắc và Tiến sĩ Tự Long

Phía dưới bài đăng này, cư dân mạng để lại nhiều bình luận chúc mừng đôi bạn thân. Trong đó có lời chúc của nhiều người nổi tiếng như NSND Lan Hương, “Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng, diễn viên Bảo Thanh, diễn viên Mai Thu Huyền, MC Nguyên Khang,...

Xuân Bắc và Tự Long là hai gương mặt gắn bó lâu năm với khán giả truyền hình Việt Nam, đặc biệt ở dòng hài kịch và chương trình giải trí. Năm 1994, bộ đôi thi đỗ vào Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Hai người học khác khoa, Tự Long là diễn viên khoa Kịch hát dân tộc thì Xuân Bắc là diễn viên Khoa Sân khấu.

Từ những năm 2000, cả hai đã cùng tạo nên thương hiệu khi tham gia Gặp Nhau Cuối Năm. Kể từ thời điểm đó, nhắc đến Xuân Bắc là có Tự Long và ngược lại. Tính đến hiện tại, đôi bạn thân này đã có ngót nghét 30 năm đồng hành cùng nhau. Mối quan hệ bạn bè giữa họ không chỉ thể hiện qua các lần đứng chung sân khấu mà còn qua những cử chỉ ủng hộ, cổ vũ trong cuộc sống riêng tư và các cột mốc nghề nghiệp của nhau.

Tự Long và Xuân Bắc ngày xưa

Đôi bạn đồng hành trong công việc và cuộc sống hàng ngày

NSND Tự Long có tên thật Vũ Tự Long, sinh năm 1973, xuất thân là nghệ sĩ chèo và được công chúng biết đến rộng rãi nhờ những vai hài trong các chương trình truyền hình. Nam nghệ sĩ đang giữ vị trí Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, mang quân hàm Đại tá. Từ năm 2024 đến nay, NSND tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Dù lịch trình và công việc bận rộn nhưng NSND Tự Long dành thời gian cho con đườg học thuật. Ngày 29/11 vừa qua, nam nghệ sĩ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu - trở thành nghệ sĩ đầu tiên của Nhà hát Chèo Quân đội đạt học vị Tiến sĩ.

NSND Tự Long đang giữ chức Giám đốc nhà hát chèo Quân đội

NSND Xuân Bắc có tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Bắc, sinh năm 1976. Anh được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn truyền hình như vai Núi trong phim Sóng Ở Đáy Sông, đồng thời là gương mặt quen thuộc ở các chương trình truyền hình như Hỏi Xoáy Đáp Xoay, Vua Tiếng Việt,...

Trong những năm gần đây, NSND Xuân Bắc không còn lên sóng truyền hình ở vị trí nghệ sĩ mà chuyển sang vai trò quản lý. Anh từng là Phó Giám đốc, sau đó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và gần đây đã được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

NSND Xuân Bắc là Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Cả Xuân Bắc và Tự Long đều thuộc hàng “thương hiệu” của nghệ thuật Việt Nam. Mối quan hệ giữa Xuân Bắc và Tự Long cũng là một ví dụ về tình bạn bền vững trong làng giải trí. Họ vừa có chung nền tảng sân khấu, vừa cùng nhau chứng kiến các cột mốc cá nhân, đồng hành cùng nhau từ những vai diễn giữ tên tuổi đến những vị trí quản lý, học thuật.

