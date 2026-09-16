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Tình bạn thân thiết từ thời sinh viên của NSND Công Lý và NSND Trung Hiếu

LÊ CHI/ VTC NEWS
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Loạt ảnh thời trẻ của NSND Công Lý và NSND Trung Hiếu vừa được chia sẻ nhắc lại tình bạn thân thiết, gắn bó giữa họ từ thời sinh viên và những ngày đầu nghiệp diễn.

Mới đây, loạt ảnh thời trẻ của NSND Công Lý và NSND Trung Hiếu được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Tình bạn NSND Công Lý và NSND Trung Hiếu từ thời sinh viên đến nay bền chặt 30 năm - Ảnh 1.

Ảnh thời trẻ của NSND Công Lý và NSND Trung Hiếu thu hút sự quan tâm của công chúng.

Nếu Công Lý thời trẻ gây ấn tượng với vẻ ngoài thư sinh, phong trần, có phần lãng tử thì Trung Hiếu lại sở hữu gương mặt điển trai kiểu thư sinh.

Ít ai biết, trước khi trở thành những gương mặt quen thuộc của sân khấu phía Bắc, NSND Công Lý và NSND Trung Hiếu từng học chung lớp, cùng trưởng thành tại Nhà hát Kịch Hà Nội và duy trì tình bạn suốt hơn ba thập kỷ.

Từ bạn học thành đồng nghiệp

NSND Công Lý và NSND Trung Hiếu cùng sinh năm 1973, theo học khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Họ học cùng khóa với nhiều gương mặt sau này trở thành diễn viên quen thuộc như Dương Mạc An Tôn, Kim Thúy (Nhà hát Kịch Việt Nam), Thúy Hiền (Nhà hát Kịch Công an Nhân dân)...

Tình bạn NSND Công Lý và NSND Trung Hiếu từ thời sinh viên đến nay bền chặt 30 năm - Ảnh 2.

NSND Công Lý thời trẻ sở hữu vẻ ngoài phong trần, thư sinh và khá lãng tử.

Theo chia sẻ của NSND Trung Hiếu, khoảng năm 1992-1993, lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội đến trường theo dõi tiểu phẩm của sinh viên trong các kỳ thi học kỳ và cuối năm để tìm kiếm lớp diễn viên kế cận.

Công Lý và Trung Hiếu là hai trong số những sinh viên được lựa chọn. Năm 1993, khi đang học năm thứ ba, cả hai về Nhà hát Kịch Hà Nội làm diễn viên tập sự. Chỉ một năm sau, ngay khi tốt nghiệp, họ chính thức trở thành diễn viên của nhà hát.

Những ngày đầu theo nghề, Công Lý chủ yếu đảm nhận các vai quần chúng, vai phụ, thậm chí những nhân vật không có lời thoại. Phải đến năm 1997, anh mới được giao vai dài hơi đầu tiên trong vở Khoảng trống, do nghệ sĩ Hoàng Quân Tạo dàn dựng theo kịch bản của tác giả Nguyễn Anh Biên.

Tình bạn NSND Công Lý và NSND Trung Hiếu từ thời sinh viên đến nay bền chặt 30 năm - Ảnh 3.

NSND Trung Hiếu điển trai, ghi dấu với nhiều vai diễn.

Đây được xem là một trong những dấu mốc quan trọng trong chặng đường đầu sự nghiệp của Công Lý, khi anh có cơ hội diễn cùng các nghệ sĩ tiền bối như Hoàng Dũng, Trần Đức, Diệu Loan.

Trong khi đó, Trung Hiếu có phần thuận lợi hơn khi sớm được giao cả vai phụ lẫn vai chính trong các vở Lũy hoa, Ảo vọng, Đời người giấc mộng...

Nhiều năm sau, hai nghệ sĩ tiếp tục đồng hành trong các tác phẩm như Đồng quê xào xạc, Duyên nghiệp, Tết vui phết: Mr. Lù 3...

Sự ăn ý giữa họ còn thể hiện ở phía sau màn ảnh. NSND Trung Hiếu từng kể có những bộ phim anh tham gia nhưng phần lồng tiếng lại do Công Lý đảm nhận và ngược lại. Với những tác phẩm cùng góp mặt, cả hai thậm chí còn đổi vai cho nhau trong quá trình thu lời thoại.

Tình bạn NSND Công Lý và NSND Trung Hiếu từ thời sinh viên đến nay bền chặt 30 năm - Ảnh 4.

NSND Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái) và NSND Công Lý trên sân khấu.

NSND Trung Hiếu cũng nhiều lần dành lời trân trọng cho người bạn lâu năm. Theo anh, nếu khán giả truyền hình nhớ đến Công Lý qua nhân vật Bắc Đẩu trong Táo quân, thì trên sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội, anh lại đặc biệt nổi bật ở những vai chính kịch.

Sau nhiều năm cùng gắn bó với Nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Trung Hiếu và NSND Công Lý lần lượt đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo tại đơn vị. NSND Trung Hiếu hiện là Giám đốc Nhà hát, còn NSND Công Lý từng giữ chức Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật từ năm 2020.

Tình bạn thân thiết hơn 30 năm

Không chỉ là gắn bó trong công việc, NSND Công Lý và NSND Trung Hiếu còn duy trì tình bạn thân thiết từ thời sinh viên. Theo chia sẻ của người thân Công Lý, khi mới từ quê lên Hà Nội học tập, Trung Hiếu có tính cách hiền lành, điềm đạm nên đôi khi bị đàn anh trêu chọc. Công Lý khi đó mạnh mẽ hơn và thường đứng ra bảo vệ bạn. Kỷ niệm ấy trở thành một phần trong tình bạn kéo dài hơn 30 năm của họ.

Hơn 30 năm đồng hành, hai nghệ sĩ hiểu rõ tính cách của nhau. Trong công việc, cả hai không tránh khỏi những lúc tranh luận nhưng những va chạm ấy chưa bao giờ ảnh hưởng đến tình bạn.

“Chúng tôi vừa là bạn học, vừa là đồng nghiệp hơn 30 năm nên quá hiểu nhau. Đến bây giờ vẫn xưng hô ‘ông - tôi’, ‘bạn - tôi’ rất thoải mái”, NSND Trung Hiếu từng chia sẻ.

Tình bạn NSND Công Lý và NSND Trung Hiếu từ thời sinh viên đến nay bền chặt 30 năm - Ảnh 5.

NSND Công Lý và NSND Trung Hiếu.

Ngoài công việc, họ còn có nhiều sở thích chung như chơi bi-a, bowling, hay hát karaoke. Trung Hiếu từng tiết lộ mỗi khi hát cùng nhau, anh thường hát giọng nam, còn Công Lý hát giọng nữ.

Năm 2021, khi NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe, NSND Trung Hiếu nhiều lần đến thăm, động viên và đồng hành với bạn. Tháng 3/2025, khi rời vị trí quản lý vì lý do sức khỏe, NSND Công Lý đã gửi lời cảm ơn đặc biệt tới NSND Trung Hiếu.

“Sự hỗ trợ tận tình của NSND Trung Hiếu đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của Nhà hát Kịch Hà Nội. Đồng thời, sự động viên và tạo điều kiện từ NSND Trung Hiếu cũng là nguồn sức mạnh để tôi vượt qua những khó khăn và biến cố sức khỏe trong cuộc sống”, NSND Công Lý chia sẻ.

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Tags

Công lý

Trung Hiếu

Nhà hát kịch Hà Nội

nghệ sĩ

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