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Tin xe 8/11: Honda đẩy mạnh mảng xe xanh

Quang Minh/VTC News
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Hãng xe Nhật Bản chuẩn bị giới thiệu mẫu SUV 7 chỗ Avancier hybrid tại Thái Lan và mẫu SUV thuần điện Alpha tại Ấn Độ vào đầu tháng 12 nhằm đẩy mạnh mảng xe xanh.

Honda chuẩn bị giới thiệu SUV hybrid 7 chỗ Avancier 2027 tại Thái Lan

Honda dự kiến giới thiệu mẫu SUV 7 chỗ Avancier 2027 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Thái Lan (Thailand International Motor Expo) diễn ra vào đầu tháng 12 tới.

Thiết kế của Avancier thế hệ mới có ngoại hình vuông vức và bề thế hơn. Điểm nhấn ở phần đầu xe nằm ở cấu trúc đèn chiếu sáng tách làm hai tầng, dải LED định vị thanh mảnh nằm sát mép ca-pô được nối liền bằng thanh trang trí màu đen, trong khi cụm đèn pha chính đặt thấp ở hai bên cản trước góc cạnh. Khu vực đuôi xe cũng áp dụng thiết kế đèn hậu phân làm hai tầng đi kèm dải LED vắt ngang.

- Ảnh 1.

Phác họa thiết kế mẫu SUV 7 chỗ Honda Avancier 2027 sắp xuất hiện tại Thái Lan. (Ảnh: Headlightmag)

Honda Avancier 2027 được dự đoán là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản trang bị hệ truyền động hybrid thế hệ mới. Toàn bộ thông số kỹ thuật chi tiết, trang bị nội thất cũng như giá bán của mẫu SUV ba hàng ghế này sẽ được công bố tại triển lãm ở Thái Lan vào tháng sau.

SUV thuần điện Honda Alpha chốt lịch ra mắt

Song song với kế hoạch tại Đông Nam Á, Honda vừa xác nhận tên gọi của mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới là Honda Alpha, đồng thời ấn định thời điểm giới thiệu toàn cầu vào ngày 2/12 tới tại Ấn Độ. Quốc gia Nam Á này được chọn làm nơi chào sân kiêm trung tâm sản xuất chính để phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu sang các thị trường quốc tế. Đây là mẫu xe thương mại đầu tiên gắn biểu tượng chữ “H” thiết kế mới được tinh chỉnh dành riêng cho dải ô tô điện thế hệ tiếp theo của Honda.

- Ảnh 2.

Mẫu SUV thuần điện Honda Alpha được phát triển dựa trên nguyên mẫu Honda 0 Alpha Concept. (Ảnh: Honda)

Honda Alpha được phát triển dựa trên mẫu xe ý tưởng Honda 0 Alpha từng trưng bày tại Triển lãm Japan Mobility Show. Những hình ảnh ban đầu cho thấy phiên bản thương mại giữ lại nhiều đường nét đặc trưng từ bản concept, mang phom dáng SUV việt dã khỏe khoắn với phần đuôi xe tạo hình vuông vức. Hiện tại, thông số kỹ thuật chi tiết cũng như kế hoạch phân phối mẫu SUV thuần điện này sang khu vực Đông Nam Á vẫn được nhà sản xuất giữ kín trước ngày 2/12.

Omoda & Jaecoo lại vướng nghi vấn xe bị gãy trục

Mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước hình ảnh một chiếc SUV thuần điện Jaecoo J5 EV nằm bất động bên dải phân cách tại đường KH Mas Mansyur, trung tâm thủ đô Jakarta (Indonesia) vào sáng 4/11 trong tình trạng gãy rời toàn bộ cụm bánh trước bên phải và hệ thống treo.

Sau khi kiểm tra kỹ thuật các vết biến dạng ở cản trước, tai xe và cửa ghế phụ, đại diện Jaecoo Indonesia kết luận chiếc SUV đã đâm mạnh vào lề đường bê tông cùng rào chắn dẫn đến việc bánh xe bị xé rời, đồng thời khẳng định không có dấu hiệu lỗi chất lượng sản phẩm.

- Ảnh 3.

Chiếc SUV thuần điện Jaecoo J5 EV bị gãy rời cụm bánh trước bên phải tại Jakarta. (Ảnh: Jakarta Terkini)

Dù nhà sản xuất xác định nguyên nhân xuất phát từ va chạm ngoại lực, vụ việc tại Jakarta vẫn thu hút sự chú ý lớn khi đặt trong bối cảnh thương hiệu anh em Omoda vừa trải qua đợt khủng hoảng chất lượng vì lỗi gãy trục sau.

Trước đó, vào ngày 11/10, Cục Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) đã tạm đình chỉ giấy chứng nhận phê duyệt kiểu loại của dòng xe Omoda 5 để điều tra sự cố gãy rời trục bánh sau khi đang di chuyển. Sự việc buộc Chery phải mở chiến dịch triệu hồi 8.878 chiếc Omoda 5 tại Malaysia và 53.882 xe tại Trung Quốc để kiểm tra, thay thế linh kiện do lỗi mối hàn, đồng thời Chủ tịch Chery Doãn Đồng Dược đã phải công khai xin lỗi vào ngày 21/10.

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