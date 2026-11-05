Tin xe 5/11: Toyota Innova Cross Hybrid 2026 mở bán ở Thái Lan, giá 1,05 tỷ đồng

Toyota Innova Cross Hybrid 2026 vừa mở bán tại Thái Lan với mức giá từ 1,05 tỷ đồng, được nâng cấp nhẹ về vận hành và một số công nghệ tiện ích.

Toyota Innova Cross Hybrid 2026 mở bán tại Thái Lan

Toyota vừa chính thức giới thiệu mẫu MPV cỡ trung Innova Cross 2026 (tên gọi Innova Zenix tại Đông Nam Á) ở thị trường Thái Lan với hai phiên bản HEV Smart và HEV Premium, đi kèm mức giá lần lượt là 1,379 triệu baht (quy đổi khoảng 1,05 tỷ đồng) và 1,489 triệu baht (quy đổi khoảng 1,13 tỷ đồng).

Nâng cấp đáng chú ý trên phiên bản 2026 là việc chuyển từ bộ pin Ni-MH sang pin Lithium-ion dung lượng 1,3 kWh, giúp mức tiêu hao nhiên liệu giảm từ 4,85 lít/100 km xuống còn 4,69 lít/100 km.

Hệ truyền động hybrid của xe vẫn kết hợp máy xăng 2.0L có công suất 152 mã lực, mômen xoắn cực đại 188 Nm và mô-tơ điện có công suất 113 mã lực và mômen xoắn cực đại đạt 206 Nm, đi cùng hộp số e-CVT, đạt chuẩn khí thải Euro 6 và tương thích xăng sinh học E20.

Toyota Innova Cross 2026 tại Thái Lan được sơn đen bóng ở gương chiếu hậu và ăng-ten vây cá mập. (Ảnh: Toyota)

Ở ngoại thất, xe sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch cùng một số chi tiết sơn đen bóng như gương chiếu hậu, ăng-ten vây cá và ốp tapi cửa.

Bên trong khoang cabin 7 chỗ, cả hai phiên bản đều được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế giữa kiểu thương gia (Captain Seat), cốp điện rảnh tay và gói an toàn Toyota Safety Sense.

Phiên bản HEV Premium cao hơn khoảng 84 triệu đồng được bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh, hàng ghế thứ hai chỉnh điện tích hợp đệm đỡ bắp chân, lẫy chuyển số, sạc không dây, camera 360 độ và camera hành trình trước/sau.

Khoang nội thất Toyota Innova Cross 2026 với cụm màn hình 12,3 inch. (Ảnh: Toyota)

Mercedes-Benz GLC thuần điện cháy hàng đến tháng 3/2027

Mercedes-Benz vừa mở bán mẫu SUV thuần điện GLC Electric (phiên bản GLC 400 4MATIC) tại Ấn Độ với mức giá khởi điểm 78,5 lakh Rupee (khoảng 2,14 tỷ đồng), chỉ cao hơn khoảng 1,5 lakh Rupee (tương đương 41 triệu đồng) so với bản máy xăng và diesel.

Nhờ mức giá cạnh tranh, mẫu xe này đã ghi nhận hơn 1.000 đơn đặt hàng và bán hết toàn bộ suất phân bổ sản xuất đầu tiên cho đến tháng 3/2027.

Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm điện chuyên biệt, chiều dài 4.856 mm cùng trục cơ sở 2.972 mm (dài hơn 84 mm so với bản động cơ đốt trong), mang lại khoang hành lý sau 570 lít và cốp phụ dưới nắp ca-pô rộng 128 lít.

Mercedes-Benz GLC thuần điện nổi bật với mặt ca-lăng phát sáng. (Ảnh: Mercedes-Benz)

Bên trong khoang lái, điểm nhấn của GLC thuần điện là siêu màn hình MBUX Hyperscreen rộng 39,1 inch trải dài toàn bộ táp-lô, đi kèm hệ thống âm thanh Burmester 3D 15 loa, trần kính toàn cảnh đổi màu, 9 túi khí và gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2.

Xe vận hành nhờ hai mô-tơ điện dẫn động bốn bánh có tổng công suất 490 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây.

Cụm pin 94 kWh cung cấp phạm vi di chuyển 711 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn WLTP, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 330 kW giúp nạp từ 10-80% pin trong 22 phút hoặc thêm 300 km quãng đường đi được chỉ sau 10 phút sạc.

BMW Alpina “nhá hình” mẫu sedan siêu sang đối đầu Mercedes-Maybach

Thương hiệu con BMW Alpina vừa đăng tải hình ảnh đầu tiên của mẫu sedan thương mại mới phát triển dựa trên dòng 7-Series. Trong định hướng sản phẩm của hãng xe xứ Bavaria, nhánh BMW Alpina đóng vai trò khác biệt so với bộ phận hiệu năng cao M Division khi tập trung vào sự xa xỉ và tiện nghi, để cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Maybach.

Hình ảnh đầu tiên của mẫu sedan siêu sang BMW Alpina 7-Series trên đường thử. (Ảnh: SH Proshots)

Qua hình ảnh công bố và các nguyên mẫu chạy thử nghiệm, mẫu sedan đầu bảng BMW Alpina 7-Series gây ấn tượng với cụm đèn pha LED hai tầng tích hợp dải đèn định vị màu vàng hổ phách đặc trưng, cản trước thiết kế riêng với cánh chia gió mở rộng, lưới tản nhiệt họa tiết mới, mâm hợp kim đa chấu truyền thống cùng hệ thống 4 ống xả hình bầu dục ở đuôi xe.

Mẫu xe kế nhiệm dòng B7 dự kiến xuất hiện trong vài tuần tới trước khi bán ra vào năm 2027 với tùy chọn động cơ V8 4.4L tăng áp kép mild-hybrid cùng một biến thể thuần điện chia sẻ cấu hình 2 mô-tơ 670 mã lực từ chiếc i7 M70. Xe có mức giá dự kiến vượt mốc 200.000 USD (khoảng 5,1 tỷ đồng).