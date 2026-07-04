Tin xe 4/7: Kia Niro 2027 nâng cấp, BYD Seal 08 chạy 400 km không xăng

Honda CR-V lần đầu vượt Ford F-150 tại Mỹ, BYD Seal 08 mở bán với bản PHEV chạy điện 400 km, còn Kia Niro 2027 chỉ giữ lại hệ truyền động hybrid.

Kia Niro 2027 chỉ còn lựa chọn hybrid

Kia đã chính thức giới thiệu Kia Niro 2027 dành cho thị trường Mỹ sau khi mẫu xe này ra mắt tại các thị trường quốc tế hồi đầu năm 2026. Xe sẽ được mở bán trong mùa hè với diện mạo được làm mới, bổ sung nhiều công nghệ nhưng đáng chú ý nhất là việc chỉ còn sử dụng hệ truyền động hybrid, trong khi phiên bản thuần điện không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm năm 2027.

Ngoại thất của Kia Niro 2027 được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn với cụm đèn pha lấy cảm hứng từ bản đồ sao, cản trước và lưới tản nhiệt mới, cửa cốp thiết kế lại cùng cụm đèn hậu hiệu ứng 3D. Hãng cũng bổ sung hai màu sơn Ivory Silver và Sunset Beige. Khoang nội thất được nâng cấp với vô-lăng mới, màn hình cong toàn cảnh, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí 12,3 inch trên các phiên bản cao cấp. Hệ thống Kia Connected Car Navigation Cockpit hỗ trợ cập nhật phần mềm OTA cùng các phím điều khiển nhanh.

Hệ truyền động hybrid của xe kết hợp động cơ xăng 1.6L 4 xi-lanh với mô-tơ điện, cho công suất tối đa 139 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 6 cấp dẫn động cầu trước. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 10,7 giây và đạt tốc độ tối đa 175 km/h. Ngoài việc cải thiện hệ thống treo, khả năng cách âm và độ êm ái, Kia còn nâng cấp các tính năng an toàn như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn thế hệ mới, hỗ trợ lái trên cao tốc thế hệ hai, camera 360 độ và camera quan sát điểm mù trên phiên bản SX Touring. Giá bán sẽ được công bố khi thời điểm mở bán đến gần.

BYD Seal 08 mở bán, bản PHEV chạy điện 400 km

BYD đã chính thức đưa BYD Seal 08 lên kệ tại thị trường Trung Quốc với giá từ 196.900-239.900 Nhân dân tệ (khoảng 689-839 triệu đồng). Đây là mẫu sedan cỡ lớn thuộc dòng Ocean, được trang bị tiêu chuẩn hệ thống đánh lái bánh sau và treo khí nén nhằm tăng khả năng vận hành linh hoạt đồng thời cải thiện độ êm ái trên nhiều điều kiện mặt đường.

BYD Seal 08 có kích thước 5.150 x 1.999 x 1.505 mm, chiều dài cơ sở 3.030 mm và bán kính quay đầu 4,95 m. Xe sử dụng hệ thống treo khí nén hai buồng kín DiSus-A kết hợp cảm biến nhận diện mặt đường để điều chỉnh giảm chấn chủ động. Thiết kế ngoại thất nổi bật với cụm đèn trước hai tầng, tay nắm cửa bán ẩn, mâm 19 inch, cảm biến LiDAR trên nóc, cửa sổ trời toàn cảnh và kiểu dáng fastback. Nội thất có ghế trước không trọng lực, tất cả vị trí ngồi đều hỗ trợ thông gió và massage, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 15,6 inch cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái AR 26 inch.

Mẫu sedan này có hai lựa chọn hệ truyền động gồm thuần điện và hybrid sạc ngoài (PHEV). Bản thuần điện sử dụng nền tảng 800V, pin Blade thế hệ hai, mô-tơ điện công suất tối đa 510 kW (684 mã lực), phạm vi hoạt động tối đa 905 km theo chuẩn CLTC và tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây. Trong khi đó, bản PHEV kết hợp động cơ tăng áp 1.5L với hai mô-tơ điện, tạo công suất 400 kW (536 mã lực), sử dụng pin 45,36 kWh, có thể chạy thuần điện khoảng 400 km và đạt tổng quãng đường di chuyển tối đa 1.660 km theo chuẩn CLTC. Xe cũng hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh của BYD.

Honda CR-V vượt Ford F-150 để dẫn đầu doanh số tại Mỹ

Sau nửa đầu năm 2026, Honda CR-V đã trở thành mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Mỹ, vượt qua hai cái tên vốn nhiều năm thống trị là Ford F-150 và Toyota RAV4. Honda ghi nhận doanh số 226.114 xe trong sáu tháng đầu năm, cao hơn khoảng 20.000 xe so với mức 209.311 xe của Ford F-150. Trong khi đó, Toyota RAV4 đạt 153.955 xe, giảm mạnh do nguồn cung bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi dây chuyền sản xuất thế hệ mới.

Diễn biến này không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh của Honda mà còn chịu tác động từ những biến động của thị trường. Toyota gặp khó khăn khi nâng cấp dây chuyền sản xuất RAV4 mới khiến doanh số giảm tới 36%. Ford cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố hỏa hoạn tại nhà cung cấp nhôm từ cuối năm 2025, làm sản lượng F-150 suy giảm trong nhiều tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh yếu tố nguồn cung của các đối thủ, Honda cũng tận dụng tốt cơ hội khi CR-V tiếp tục là một trong những mẫu SUV hybrid bán chạy nhất tại Mỹ. Các phiên bản hybrid chiếm 56% tổng doanh số của dòng xe này. Hãng còn duy trì tỷ lệ 75% khách hàng quay lại và nâng tỷ lệ khách thuê xe lên 24%. Doanh số CR-V tăng 19% trong tháng 5 và tiếp tục tăng 30% trong tháng 6, trong khi lượng xe tồn kho chỉ còn tương đương khoảng 15 ngày bán hàng. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn chưa khép lại khi Toyota đang đẩy nhanh sản xuất RAV4 thế hệ mới và Ford kỳ vọng F-150 sẽ phục hồi nguồn cung trong nửa cuối năm.