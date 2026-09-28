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Tin xe 28/9: Ford phát triển Ranger thế hệ mới, Honda City 2026 ra mắt Malaysia

Quang Minh/VTC News
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Ford khởi động dự án phát triển thế hệ tiếp theo của mẫu bán tải Ranger, Honda City 2026 facelift trình làng tại Malaysia cho thấy khả năng sớm về Việt Nam.

Ford Ranger thế hệ mới đang được phát triển

Quá trình phát triển thế hệ tiếp theo của mẫu bán tải Ford Ranger đã chính thức bắt đầu tại Úc, song thế hệ mới của mẫu xe này được dự báo khó có thể ra mắt trước năm 2030. Hiện có khoảng 1.500 kỹ sư đang trực tiếp làm việc cho dự án này.

- Ảnh 1.

Thế hệ tiếp theo của Ford Ranger được dự đoán sẽ ra mắt vào năm 2030.

Về mặt thiết kế, thế hệ mới dự kiến sẽ làm lại hoàn toàn phần ngoại thất và nội thất, trong đó chú trọng hơn vào việc sử dụng các phím điều khiển vật lý thay vì cảm ứng.

Về hệ truyền động, xe được kỳ vọng sẽ tăng tỷ lệ điện hóa để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe. Ford có thể sẽ bổ sung thêm cấu hình mild-hybrid diesel hoặc hybrid tự sạc cho Ranger mới.

Honda City 2026 ra mắt tại Malaysia, dự báo sớm về Việt Nam?

Sau khi ra mắt tại Thái Lan hồi giữa năm, mẫu sedan cỡ B Honda City 2026 facelift vừa được giới thiệu tại thị trường Malaysia. Mẫu xe này được phân phối với 4 phiên bản, gồm 3 bản máy xăng 1.5 lít hút khí tự nhiên (E, V, RS) cùng bản hybrid e:HEV RS.

- Ảnh 2.

Thiết kế ngoại thất của Honda City 2026 facelift. (Nguồn: paultan.org)

Ngoại thất xe được tinh chỉnh với cản trước và sau góc cạnh hơn, lưới tản nhiệt tổ ong thanh mảnh và cụm đèn chiếu sáng bi LED trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Riêng biến thể RS nổi bật với dải LED định vị vắt ngang mặt ca lăng mang hơi hướng các mẫu xe điện cùng cụm đèn hậu phủ màu khói.

Bên trong khoang nội thất, các phiên bản V và RS được nâng cấp lên màn hình giải trí trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm camera 360 độ. Phiên bản e:HEV RS có thêm đế sạc không dây và đèn viền nội thất ambient light. Về trang bị an toàn, hệ thống Honda Sensing tiếp tục hiện diện tiêu chuẩn trên mọi phiên bản, đồng thời có thêm tính năng cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

- Ảnh 3.

Khoang nội thất của Honda City 2026 facelift có thiết kế không đổi. Kích cỡ màn hình giải trí trung tâm trên các phiên bản V và RS được nâng lên 10 inch. (Nguồn: paultan.org)

Các chi tiết thiết kế trên Honda City 2026 facelift cũng đã từng xuất hiện trên đăng ký bảo hộ trong Công báo Sở hữu công nghiệp tại Việt Nam từ cuối năm 2025. Động thái trên cho thấy nhiều khả năng mẫu sedan cỡ B này sẽ sớm được đưa về phân phối chính hãng trong nước thời gian tới.

Audi A6 e-tron lập kỷ lục chạy 1.338 km sau một lần sạc

Mẫu xe điện Audi A6 Sportback e-tron vừa chính thức ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới dành cho xe thương mại khi hoàn thành quãng đường 1.338 km chỉ với một lần sạc đầy.

- Ảnh 4.

Tay đua Miko Marczyk bên cạnh mẫu Audi A6 Sportback e-tron vừa hoàn thành quãng đường 1.338 km sau một lần sạc.

Thành tích này được thiết lập bởi tay đua đường trường người Ba Lan Miko Marczyk. Hành trình kéo dài hơn 45 giờ, diễn ra hoàn toàn trên các tuyến đường công cộng với điều kiện giao thông thực tế tại châu Âu. Xe đạt mức tiêu thụ điện năng trung bình chỉ 7,09 kWh/100 km, thấp hơn một nửa so với mức công bố tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Để đạt được kỷ lục này, bên cạnh kỹ năng lái xe và khả năng tái tạo năng lượng từ phanh của người điều khiển, A6 Sportback e-tron còn sở hữu lợi thế nhờ hệ số cản gió thấp 0,21 Cd, kết hợp cùng khối pin có dung lượng khả dụng đạt 94,9 kWh.

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Tags

Ford Ranger

Honda City

Audi A6 Sportback e-tron

Malaysia.

Kỷ lục Guinness

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