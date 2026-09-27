Honda sắp có SUV cỡ lớn chưa từng thấy, dài hơn 5,2 m, nhắm tới Toyota Sequoia

Honda phát triển SUV 3 hàng ghế mới, dài hơn 5,2 m, sẽ dùng động cơ hybrid V6; Toyota Fortuner thế hệ mới lộ diện; “Tiểu” Land Rover Defender chạy thử, cửa hậu có thiết kế lạ mắt chưa từng thấy.

Honda ấp ủ SUV đầu bảng mới, dài hơn 5,2 m

Honda được cho là đang lên kế hoạch phát triển một mẫu SUV 3 hàng ghế cỡ lớn mới với tên gọi nội bộ Pilot XXL, nhằm mở rộng hiện diện trong phân khúc SUV full-size tại Mỹ. Mẫu xe dự kiến dài hơn Pilot khoảng 20 cm, tương đương trên 5,2 m, qua đó hướng tới các đối thủ như Toyota Sequoia, Nissan Armada và Jeep Wagoneer.

Honda Pilot hiện là mẫu SUV có kích thước lớn nhất trong danh mục sản phẩm của Honda.

Pilot XXL nhiều khả năng sử dụng hệ truyền động hybrid V6 thế hệ mới mà Honda đang phát triển cho các mẫu SUV cỡ lớn. Theo kế hoạch hiện tại, mẫu xe có thể dùng chung nền tảng với SUV 3 hàng ghế đầu bảng của Acura, dự kiến sản xuất từ cuối năm 2029, trước khi phiên bản Honda xuất hiện khoảng năm 2032.

Việc phát triển Pilot XXL được xem là bước đi nhằm đáp ứng nhu cầu đối với SUV cỡ lớn tại thị trường Mỹ, nơi các mẫu xe 3 hàng ghế đang có sức hút đáng kể.

Toyota Fortuner thế hệ mới lộ diện, dự kiến ra mắt năm 2027

Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục được bắt gặp chạy thử tại Thái Lan, hé lộ rõ hơn những thay đổi ở ngoại thất. Xe vẫn duy trì kiểu dáng SUV 7 chỗ, nhưng phần đuôi được thiết kế lại với cụm đèn hậu LED nằm ngang, kéo dài về phía cửa cốp, cùng cản sau mới và ăng-ten dạng vây cá mập. Ở phía trước, mẫu xe được cho là sở hữu cụm đèn thanh mảnh hơn, lưới tản nhiệt lớn và có thể bổ sung radar, camera hỗ trợ các tính năng ADAS.

Toyota Fortuner thế hệ mớ chạy thử. Ảnh: Rushlane

Fortuner mới nhiều khả năng chia sẻ một số thiết kế và công nghệ với Toyota Hilux thế hệ mới, trong khi nội thất có thể được nâng cấp với màn hình trung tâm lớn và bảng đồng hồ kỹ thuật số. Về vận hành, Fortuner thế hệ mới được cho là sẽ tiếp tục sử dụng động cơ diesel 2.8L. Một số phiên bản có thể được bổ sung hệ thống hybrid nhẹ 48V, song Toyota hiện chưa xác nhận các thông tin này. Mẫu SUV dự kiến ra mắt từ năm 2027, song thời điểm chính thức và kế hoạch bán tại Việt Nam vẫn chưa được công bố.

“Tiểu” Land Rover Defender chạy thử, cửa hậu có thiết kế lạ mắt chưa từng thấy

Land Rover đang phát triển một mẫu SUV cỡ nhỏ thuộc dòng Defender, nhiều khả năng mang tên Defender Sport. Mẫu xe mới vừa được bắt gặp chạy thử gần đường đua Nurburgring với một hộp hình chữ nhật gắn bên ngoài cửa hậu, thu hút sự chú ý. Theo Carscoops, chi tiết này có thể chỉ là bộ phận thử nghiệm và nhiều khả năng không xuất hiện trên xe thương mại. Hộp có thể được sử dụng để chứa cáp sạc hoặc bộ dụng cụ vá lốp, giúp giải quyết hạn chế về không gian chứa đồ của mẫu SUV cỡ nhỏ.

Trang bị lạ mắt trên mẫu xe xe Defender mới. Ảnh: Carscoops



Defender Sport sử dụng nền tảng EMA, được phát triển để tương thích với hệ truyền động điện và hybrid. Tuy nhiên, Land Rover được cho là sẽ tập trung vào hybrid truyền thống thay vì plug-in hybrid. Mẫu xe dự kiến cạnh tranh với một mẫu G-Class cỡ nhỏ đang được Mercedes phát triển.

(Tổng hợp)