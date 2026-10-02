Tin xe 2/10: Honda Elevate bản mới nhận cọc, BMW ra mắt dải sản phẩm đặc biệt

Honda chính thức mở cọc cho mẫu Elevate bản nâng cấp tại Ấn Độ, BMW tung dải sản phẩm kỷ niệm 100 năm đường đua Nürburgring.

Honda Elevate bản nâng cấp chuẩn bị ra mắt

Honda vừa nhận đặt cọc cho mẫu SUV cỡ B Elevate bản nâng cấp giữa vòng đời tại Ấn Độ trước khi xe chính thức trình làng vào ngày 6/10 tới đây. Qua đoạn video hé lộ sớm, phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày phân đoạn kiểu mới và cụm đèn hậu LED nối liền mạch. Bên trong khoang lái, bảng điều khiển được làm mới với lớp bọc giả da màu trắng, kết hợp cùng dải đèn viền nội thất màu hổ phách sang trọng.

Hình ảnh hé lộ chính thức về Honda Elevate facelift.

Về sức mạnh, xe dự kiến vẫn giữ nguyên khối động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5 lít sản sinh công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc vô cấp CVT. Xe được trang bị một số tính năng an toàn chủ động nổi bật như camera cập lề Honda Lane Watch.

BMW ra mắt dải sản phẩm kỷ niệm 100 năm đường đua Nürburgring

Để kỷ niệm 100 năm thành lập đường đua huyền thoại Nürburgring vào năm 2027, BMW M và BMW Motorrad kết hợp tung ra bộ sưu tập 100 Jahre Nürburgring. Phiên bản đặc biệt này bao gồm 6 mẫu ô tô hiệu suất cao M2, M3 Sedan/Touring, M4 Coupé, M5 Sedan/Touring và 3 mẫu mô tô M 1000 RR, M 1000 R, M 1000 XR.

Toàn bộ các mẫu xe trong bộ sưu tập 100 Jahre Nürburgring của BMW.

Điểm nhấn chung của toàn bộ dải sản phẩm là màu sơn xanh lục Nürburgring Green mang tính biểu tượng, kết hợp cùng các họa tiết decal kỷ niệm và thiết kế logo độc quyền. Về mặt công nghệ, các mẫu ô tô sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng được trang bị hệ thống đánh lửa buồng đốt phụ BMW M Ignite. Công nghệ được thừa hưởng trực tiếp từ đường đua này giúp tăng hiệu suất và giảm tiêu hao nhiên liệu khi xe vận hành ở cường độ cao. Với các mẫu mô tô, mỗi mẫu xe trong bộ sưu tập sẽ được sản xuất giới hạn đúng 100 chiếc trên toàn thế giới.

Aston Martin ra mắt phiên bản DBX GT

Hãng siêu xe Anh quốc Aston Martin vừa bổ sung phiên bản DBX GT vào dải sản phẩm SUV của mình. Khác với phong cách thể thao của bản DBX S, biến thể GT được định hướng mang lại trải nghiệm êm ái, sang trọng và tinh tế cho người dùng.

Aston DBX GT hướng tới sự sang trọng hơn là thể thao.

DBX GT vẫn sử dụng khối động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép twin-turbo, sản sinh công suất 727 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong 3,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 309 km/h. Tuy nhiên, hệ thống van giảm xóc và hộp số tự động 9 cấp đã được tinh chỉnh lại nhằm mang đến khả năng phản hồi mượt mà hơn ở tốc độ thấp và triệt tiêu rung lắc khi đi qua mặt đường xấu.

Khoang cabin của xe được nâng cấp về vật liệu cách âm, giúp cải thiện 13% khả năng triệt tiêu tiếng ồn. Cùng với đó, hệ thống ống xả cũng được tinh chỉnh để giảm bớt các tần số kim loại chói tai, mang lại âm thanh trầm ấm và giàu cảm xúc hơn. Xe dự kiến bắt đầu bàn giao đến tay khách hàng vào quý 4 năm nay.