Toyota Raize 2027 nâng cấp công nghệ an toàn, SUV điện Bentley kín đơn hàng năm 2027 và BMW trình làng naked bike 218 mã lực là những tin xe đáng chú ý ngày 19/11.

Toyota Raize 2027 nâng cấp toàn diện

Sau 7 năm ra mắt, mẫu SUV cỡ A Toyota Raize vừa được nâng cấp tại Nhật Bản với loạt cải tiến về diện mạo, tiện nghi và an toàn.

Xe có thêm biến thể Powerful mang phong cách nam tính với mâm hợp kim, tay nắm cửa, ốp gương và ăng-ten vây cá mập sơn đen, kèm hai màu ngoại thất mới là xanh lục Forest Khaki Metallic và xanh dương nhạt Lake Blue Metallic.

Toyota Raize 2027 được nâng cấp diện mạo, tiện nghi và hệ thống hỗ trợ lái tại Nhật Bản. (Ảnh: Toyota)

Khoang cabin được tinh chỉnh với vô lăng và giao diện bảng đồng hồ kỹ thuật số mới, ốp nội thất chuyển sang tông xám nòng súng. Xe cũng được bổ sung cổng sạc USB Type-C cho hàng ghế sau, chức năng sưởi ghế trước trên các phiên bản dẫn động cầu trước G và X. Ngoài ra, đèn pha có thể tự động duy trì chiếu sáng trong một khoảng thời gian sau khi động cơ tắt, trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản.

Hệ thống hỗ trợ lái ADAS được nâng cấp camera, cải thiện khả năng nhận diện phương tiện đi ngược chiều khi xe rẽ phải và người đi bộ băng qua đường khi xe rẽ trái hoặc phải. Camera lùi cũng được bổ sung thành trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản.

Khoang nội thất của Toyota Raize 2027 được tinh chỉnh nhẹ. (Ảnh: Toyota)

Tại Nhật Bản, Raize 2027 được bán ra với 7 phiên bản, giá từ 1,8975 - 2,6158 triệu yen (khoảng 306,5 - 422,5 triệu đồng). Xe sử dụng động cơ xăng 1.2L hút khí tự nhiên, 1.0L tăng áp hoặc hybrid 1.2L kết hợp mô-tơ điện 105 mã lực, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc D-CVT, dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian.

Bentley Torcal EV cháy hàng đến năm 2027

Giám đốc điều hành Bentley Frank-Steffen Walliser xác nhận toàn bộ suất sản xuất năm 2027 của mẫu SUV thuần điện Torcal EV đã được đặt hết trước khi nhà máy tại Crewe (Anh) vận hành thương mại vào nửa đầu năm 2027.

Hãng xe Anh đã đầu tư 463 triệu USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng cho dự án này và định vị Torcal dưới đàn anh chạy xăng Bentayga. Xe có giá khởi điểm 222.495 USD (khoảng 5,71 tỷ đồng).

Bentley Torcal EV đã kín đơn hàng năm 2027 dù chưa bước vào dây chuyền sản xuất thương mại. (Ảnh: Bentley)

Lượng đặt hàng chủ yếu đến từ nhóm khách hàng mới, trẻ tuổi, am hiểu xe điện nhưng bị thu hút bởi bản sắc thương hiệu.

Mẫu xe này được kỳ vọng giúp hãng đảo ngược đà sụt giảm doanh số 17% trong 9 tháng đầu năm 2026 khiến lợi nhuận giảm một nửa. Đáng chú ý, nhiều khách hàng sẵn sàng chi thêm tới 300.000 bảng Anh (khoảng 10,17 tỷ đồng) để cá nhân hóa Torcal qua bộ phận Mulliner.

BMW M 1000 RS - naked bike mạnh nhất thế giới trình làng

BMW Motorrad vừa ra mắt M 1000 RS, phiên bản nâng cấp từ M 1000 R được hãng định vị là mẫu naked bike thương mại mạnh nhất thế giới. Xe dùng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 999 cc tinh chỉnh đạt 215 mã lực tại 14.500 vòng/phút và 113 Nm tại 11.000 vòng/phút, tích hợp công nghệ van biến thiên ShiftCam và ống xả titan nhẹ.

BMW M 1000 RS dùng động cơ 215 mã lực và nhiều vật liệu sợi carbon. (Ảnh: BMW Motorrad)

Việc sử dụng rộng rãi vật liệu sợi carbon ở các chi tiết thân xe, cánh gió khí động học và mâm giúp M 1000 RS có trọng lượng ướt chỉ 196 kg.

Xe được trang bị yên cao hơn bản M 1000 R 20 mm, gác chân M kế thừa từ M 1000 RR, hệ thống treo điện tử Dynamic Damping Control, kiểm soát hành trình, sưởi tay nắm và phanh hiệu năng cao M.

BMW chỉ sản xuất 1.000 chiếc trên toàn cầu, với giá khởi điểm tại Đức 40.000 euro (khoảng 1,13 tỷ đồng). Xe dự kiến được bàn giao từ tháng 3/2027.