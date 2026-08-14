Tin xe 14/8: Limo Green lập kỷ lục, BYD Ti 9 chạy 310 km/lần sạc

Limo Green đạt gần 60.000 xe sau một năm, BYD Ti 9 có cấu hình 6 chỗ và tầm chạy điện 310 km... là các tin xe đáng chú ý ngày 14/8.

Limo Green đạt gần 60.000 xe sau một năm

Sau một năm có mặt trên thị trường, VinFast Limo Green đạt tổng doanh số 59.485 xe, trong đó riêng 7 tháng đầu năm 2026 đạt 32.331 xe. Những chiếc Limo Green đầu tiên được bàn giao từ ngày 5/8/2025, đưa mẫu MPV thuần điện bước vào phân khúc xe đa dụng 7 chỗ vốn nhiều năm chủ yếu do các mẫu xe động cơ đốt trong dẫn dắt.

Mức doanh số này cao gần 6 lần cột mốc hơn 10.000 xe mà Mitsubishi Xpander đạt được sau năm đầu tiên bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, hai mẫu xe xuất hiện trong những bối cảnh thị trường khác nhau, đồng thời cơ cấu khách hàng và phương thức phân phối cũng không hoàn toàn tương đồng.

Limo Green sử dụng hệ truyền động thuần điện, hướng tới cả nhu cầu gia đình và vận tải hành khách. Cấu hình 7 chỗ cùng chi phí vận hành thấp giúp mẫu xe phù hợp với nhóm khách hàng khai thác xe với tần suất cao.

Do không sử dụng động cơ đốt trong, xe cũng không có các hạng mục bảo dưỡng liên quan đến dầu động cơ. Kết quả 59.485 xe cũng vượt cột mốc hơn 48.000 xe trong 12 tháng đầu mở bán của VinFast VF 3.

Thành tích này cho thấy nhu cầu đối với MPV thuần điện tại Việt Nam đã hình thành rõ nét, trong đó Limo Green hướng tới đồng thời khách hàng gia đình và kinh doanh vận tải.

BYD Fang Cheng Bao Ti 9 lộ diện, có 6 chỗ

BYD Fang Cheng Bao Ti 9 chính thức được công bố hình ảnh và thông số kỹ thuật, trở thành mẫu SUV đầu bảng trong dòng Ti của Fang Cheng Bao, bên cạnh Ti 3 và Ti 7. Mẫu xe thuộc nhóm SUV cỡ lớn, hướng tới cấu hình 6 chỗ theo bố trí 2+2+2 và cạnh tranh với Denza N9, Li Auto L9 cùng Aito M9.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.270 x 1.999 x 1.850 hoặc 1.880 mm tùy phiên bản, chiều dài cơ sở 3.130 mm. Trọng lượng không tải ở mức 2.865 hoặc 2.965 kg, tổng trọng lượng 3.495 kg và khả năng kéo tối đa 2.000 kg khi trang bị móc kéo điện tùy chọn. Ngoại thất mang phong cách vuông vức, sử dụng mâm 21 hoặc 22 inch.

Khoang lái nổi bật với cụm màn hình đôi đặt nổi, gồm màn hình trung tâm và màn hình giải trí cho hành khách phía trước. Xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số, AR-HUD, vô lăng đa chức năng 4 chấu và cần số đặt trên cột lái.

Hệ truyền động hybrid sạc điện gồm động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 1.5L công suất 115 kW, kết hợp hai mô-tơ điện cùng công suất tối đa 200 kW. Pin LFP dung lượng 66,48 kWh cho phép xe chạy hoàn toàn bằng điện 310 km, trong khi tốc độ tối đa đạt 220 km/h.

Ti 9 còn có hệ thống hỗ trợ lái DiPilot 300 với cảm biến LiDAR, hỗ trợ NOA trên đường đô thị và cao tốc. Giá bán hiện chưa được công bố.

Xe tay ga ADV Voge SR450X ra mắt giá 135 triệu đồng

Voge SR450X 2026 được giới thiệu tại Trung Quốc với giá niêm yết 34.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 135,36 triệu đồng. Mẫu xe tay ga ADV sở hữu động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng dung tích 398 cc, công suất tối đa 42,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 42 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Voge SR450X có kích thước dài 2.175 mm, rộng 885 mm, sử dụng bánh trước 17 inch và bánh sau 14 inch cùng lốp Maxxis. Hệ thống chiếu sáng LED tự động, kính chắn gió chỉnh điện vô cấp có nhớ vị trí và bình xăng dung tích 18 lít là những trang bị đáng chú ý.

Xe có tốc độ tối đa 139 km/h.Phần vận hành sử dụng phuộc trước USD KYB có thể tùy chỉnh, giảm xóc đôi phía sau có bình dầu phụ, phanh trước J.Juan 4 piston với đĩa 300 mm và phanh sau Nissin đĩa 240 mm. Xe được trang bị ABS hai kênh, TCS và khoảng sáng gầm 180 mm.

Trang bị điện tử gồm màn hình TFT 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại và dẫn đường, hai cổng USB, DC 12V, sưởi tay lái, sưởi yên trước sau, radar sóng milimet cảnh báo điểm mù, camera hành trình HD trước sau, Keyless và T-BOX kết nối ứng dụng.

Nếu được nhập khẩu về Việt Nam, giá dự kiến sau thuế phí khoảng 160 - 170 triệu đồng.