Tin xe 10/9: Toyota Land Cruiser 300 HEV ra mắt, Peugeot 408 giới hạn 100 xe

Toyota Việt Nam chính thức đưa Toyota Land Cruiser 300 HEV vào phân phối tại Việt Nam từ ngày 9/9/2026.

Toyota Land Cruiser 300 HEV giá từ 4,71 tỷ đồng

Đây là phiên bản Hybrid Electric đầu tiên của dòng Land Cruiser 300 tại thị trường trong nước, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Xe có giá khởi điểm 4,71 tỷ đồng, với ba lựa chọn màu ngoại thất gồm Trắng ngọc trai 070, Đen 202 và Đen 218, cùng hai màu nội thất Đen và Be.

Land Cruiser 300 HEV sử dụng hệ thống hybrid song song, kết hợp động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép với mô-tơ điện và hộp số tự động 10 cấp. Tổng công suất đạt 457 mã lực, mô-men xoắn cực đại 790 Nm.

Mô-tơ điện hỗ trợ lực kéo ngay từ dải tốc độ thấp, đồng thời hệ thống tự động phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện mà không yêu cầu người dùng sạc từ bên ngoài. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố ở 10 lít/100 km, giảm khoảng 22,7% so với mức 12,94 lít/100 km của bản xăng.

Mẫu SUV tiếp tục sử dụng nền tảng GA-F dạng khung rời, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian cùng các công nghệ hỗ trợ địa hình như Multi-Terrain Select, Crawl Control và Multi-Terrain Monitor.

Xe cũng có gói Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn và đèn chiếu xa tự động.

Peugeot 408 Sport Edition chỉ có 100 xe

Peugeot 408 Sport Edition được THACO AUTO giới thiệu tại Việt Nam với số lượng giới hạn 100 xe, lấy cảm hứng từ hành trình 100 năm của Peugeot tại đường đua Le Mans.

Điểm đáng chú ý của phiên bản này không nằm ở việc thay đổi toàn diện khả năng vận hành, mà tập trung vào thiết kế và khả năng cá nhân hóa chiếc xe theo chủ sở hữu.

Đây cũng là lần đầu Peugeot triển khai tại Việt Nam mô hình cho phép khách hàng trực tiếp tham gia hoàn thiện cấu hình xe thay vì chỉ lựa chọn giữa các cấu hình có sẵn.

Người mua có thể phối màu ngoại thất, lựa chọn nội thất và các chi tiết trang trí. THACO AUTO xây dựng thêm hệ thống lựa chọn màu dựa trên ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì vậy, 100 chiếc 408 Sport Edition có thể tạo ra những cấu hình khác nhau tùy sở thích của từng chủ xe.

Về vận hành, Peugeot 408 Sport Edition tiếp tục sử dụng động cơ 1.6L Turbo PureTech, công suất 218 mã lực, kết hợp thiết kế nội thất Peugeot i-Cockpit hướng đến người lái.

Khách hàng sở hữu xe còn nhận gói “Sport Edition Exclusive Package” trị giá công bố 69 triệu đồng, gồm quyền cá nhân hóa trị giá 39,9 triệu đồng, một năm bảo dưỡng miễn phí trị giá 13 triệu đồng, phủ gầm Ceramic trị giá 10 triệu đồng và ba năm cứu hộ cao cấp RSA. Xe được bảo hành chính hãng 5 năm, không giới hạn số km.

Volvo ES90 2027 tăng tầm hoạt động lên 662 km

Volvo ES90 2027 được công bố các nâng cấp mới tại Đông Nam Á, trong đó đáng chú ý là nội thất chuyển sang da Nappa, bổ sung Android Auto không dây và tăng phạm vi hoạt động theo chuẩn WLTP lên 662 km.

Mẫu sedan điện hạng sang tiếp tục được phân phối tại Malaysia dưới dạng lắp ráp trong nước (CKD), với duy nhất phiên bản Ultra Single Motor Extended Range, giá giữ nguyên ở 339.888 RM, tương đương khoảng 1,98 tỷ đồng.

ES90 2027 sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, công suất 329 mã lực, mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,6 giây và đạt tốc độ tối đa 180 km/h, giới hạn điện tử.

Cung cấp năng lượng cho mô-tơ là pin NCM dung lượng 92 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 350 kW, cho phép nạp từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút. Với nguồn AC, công suất sạc tối đa 11 kW và thời gian sạc đầy khoảng 10 giờ.

So với trước, phạm vi hoạt động tăng từ 651 km lên 662 km, thêm 11 km. Một yếu tố góp phần vào thay đổi này là bộ mâm hợp kim 21 inch mới, nhỏ hơn mâm 22 inch trước đây.

Trong cabin, Volvo thay da tổng hợp Nordico bằng da Nappa, bổ sung màu Cardamom kết hợp chi tiết gỗ birch. Hệ thống thông tin giải trí tích hợp Google cũng được cập nhật với Android Auto không dây.