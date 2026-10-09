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Tin vui từ hãng xe có nhà máy ở Quảng Ninh

HMĐ
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Người mua 2 mẫu xe của hãng này được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Bước sang tháng 10, Skoda Việt Nam tung ra chương trình khuyến mại mới, dành sự tập trung cho hai mẫu xe được sản xuất nội địa là Kushaq và Slavia.

Theo đó, hai mẫu xe này đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tính trên mức 10% giá trị xe. Không chỉ vậy, người tiêu dùng khi lựa chọn Kushaq hay Slavia cũng sẽ được tặng kèm gói gia hạn bảo hành lên tới 8 năm và miễn phí bảo dưỡng lần đầu. Skoda cho biết với một số phiên bản, hãng tặng toàn bộ chi phí bảo dưỡng cho 5 năm hoặc 60.000 km; song, ưu đãi này chỉ áp dụng với số lượng giới hạn.

Một ưu đãi hấp dẫn không kém là lãi suất vay trả góp xe thông qua VPBank hoặc PGBank trong 12 tháng đầu tiên đã được điều chỉnh về 0%, giúp người tiêu dùng tiết kiệm hơn khi lựa chọn xe.

Skoda ưu đãi lớn tháng 10: Bảo hành 8 năm, bảo dưỡng 5 năm mất 0 đồng - Ảnh 1.

Skoda Kushaq đang nhận được nhiều ưu đãi trong tháng 10.

Đánh giá một cách khách quan, Skoda vốn không phải là một cái tên xa lạ trên bản đồ ô tô thế giới, đặc biệt là tại khu vực châu Âu. Báo cáo doanh số gần đây cho thấy sự tăng trưởng vững chắc của hãng, điển hình là việc đạt mức giao xe toàn cầu hơn 926.000 chiếc vào năm 2024, tương đương mức tăng trưởng gần 7% so với năm trước đó.

Đóng góp vào sự thành công này một phần lớn đến từ việc duy trì vị thế của một thương hiệu xe bán chạy hàng đầu nhờ chất lượng chế tác chuẩn mực. Các chuyên gia trong ngành ô tô thường ghi nhận xe Skoda ở hệ thống khung gầm cứng cáp, mang lại cảm giác lái đầm chắc và an toàn ở dải tốc độ cao.

Skoda ưu đãi lớn tháng 10: Bảo hành 8 năm, bảo dưỡng 5 năm mất 0 đồng - Ảnh 2.

Nội thất Skoda Kushaq.

Đi cùng với đó, điểm tạo nên bản sắc khác biệt của hãng xe Cộng hòa Séc lại nằm ở triết lý thiết kế "Simply Clever" - Đơn giản mà Thông minh. Thay vì phô trương công nghệ phức tạp, nhà sản xuất thường tập trung trang bị những chi tiết tiện ích nhỏ nhưng giải quyết trúng đích các vướng mắc thường nhật.

Tại thị trường Việt Nam với đặc thù khí hậu nhiệt đới, những cơn mưa rào bất chợt có thể gây ra nhiều phiền toái, do đó tính năng khe chứa ô che mưa tích hợp tinh tế ngay trong vách cánh cửa xe tỏ ra vô cùng thiết thực. Bên cạnh đó, các tiểu tiết như kẹp giữ vé cầu đường trên cột A hay hộc chứa đồ kích thước lớn trên tapi cửa cũng góp phần mang lại sự tiện lợi đáng kể cho tài xế trong các chuyến hành trình dài.

Skoda ưu đãi lớn tháng 10: Bảo hành 8 năm, bảo dưỡng 5 năm mất 0 đồng - Ảnh 3.

Skoda Slavia có giá niêm yết khởi điểm dưới 500 triệu đồng.

Hiện tại, Kushaq và Slavia được xem là hai mẫu xe chiến lược tại Việt Nam. Ngay từ thời điểm nhà máy tại Quảng Ninh đi vào vận hành, Skoda đã sản xuất, lắp ráp Kushaq và Slavia tại Việt Nam, bổ sung thêm sản phẩm bên cạnh các dòng xe cao cấp nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu.

Bộ đôi Kushaq - Slavia gánh vác kỳ vọng lớn trong việc giúp thương hiệu châu Âu làm quen và chinh phục thị hiếu người dùng, chủ yếu nhờ vào việc thiết lập một mức giá tiếp cận tốt so với những giá trị sử dụng thực tế.

Skoda ưu đãi lớn tháng 10: Bảo hành 8 năm, bảo dưỡng 5 năm mất 0 đồng - Ảnh 4.

Xưởng hàn tại nhà máy Thành Công Việt Hưng - nơi làm xe Skoda tại Việt Nam.

Đối với Kushaq, mẫu xe gầm cao này sở hữu ba điểm mạnh cốt lõi thường được giới chuyên môn nhắc tới. Đầu tiên là nền tảng khung gầm toàn cầu MQB vững chắc, tiếp đó là khoảng sáng gầm xe linh hoạt mang lại lợi thế khi di chuyển qua các địa hình trũng ngập, và cuối cùng là khối động cơ tăng áp 1.0 TSI cung cấp sức kéo ổn định nhưng vẫn đảm bảo tối ưu nhiên liệu.

Trong khi đó, Slavia lại xuất hiện như một sự lựa chọn mới mẻ cho phân khúc sedan hạng B. Mẫu xe này dường như sở hữu nhiều lợi thế so với một số đối thủ cùng tầm giá, tiêu biểu ở kích thước tổng thể rộng rãi bậc nhất phân khúc, đi kèm chiều cao gầm tương đương nhiều mẫu xe gầm cao đang bán tại Việt Nam.

Việc sử dụng chung cấu hình động cơ tăng áp cùng hệ thống an toàn chủ động giúp cả hai mẫu xe duy trì được khả năng vận hành bền bỉ trong nhiều điều kiện giao thông phức tạp.

Skoda ưu đãi lớn tháng 10: Bảo hành 8 năm, bảo dưỡng 5 năm mất 0 đồng - Ảnh 5.

Skoda Slavia có chiều cao gầm lên tới 178 mm.

Mức giá tham khảo hiện tại của Skoda Slavia khởi điểm 465 triệu đồng, trong khi mẫu Kushaq được chào bán với giá từ 539 triệu đồng.

Dẫu vậy, con số này có lẽ chưa phản ánh toàn bộ quyền lợi mà người mua nhận được ở thời điểm hiện tại. Khi áp dụng trực tiếp các chính sách trợ giá của tháng 10 như trừ thẳng 100% lệ phí trước bạ và áp dụng gói vay 0% lãi suất, chi phí lăn bánh thực tế mà khách hàng phải chi trả có thể thấp hơn khá nhiều.

Tags

Skoda

Skoda Kushaq

Skoda Slavia

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