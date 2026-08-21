Tin vui: Từ 20/8, một địa điểm ở Trung Quốc chính thức miễn thị thực cho người dân Việt Nam

Theo Tân Hoa xã, Cục Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc ngày 20/8 ra thông báo, kể từ ngày 20/8/2026, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan được áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ và chính sách miễn thị thực nhập cảnh 30 ngày tại Hải Nam, Trung Quốc.

Theo thông báo của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan có hộ chiếu phổ thông và vé nối chuyến với ngày và lịch trình đã được xác nhận có thể nhập cảnh Trung Quốc mà không cần thị thực qua 65 cửa khẩu mở, bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải, khi quá cảnh đến một quốc gia hoặc khu vực thứ ba, đồng thời có thể lưu trú tại khu vực được chỉ định không quá 240 giờ.

Ngoài ra, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh tỉnh Hải Nam qua các cửa khẩu mở và lưu trú tại khu vực hành chính của tỉnh Hải Nam tối đa 30 ngày mà không cần thị thực.

Như vậy, số quốc gia được Trung Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ đã tăng lên 57 nước, và số quốc gia được áp dụng chính sách miễn thị thực nhập cảnh 30 ngày tại Hải Nam đã tăng lên 61 nước.

Trong thời gian lưu trú theo hai chính sách miễn thị thực nêu trên, cá nhân có thể tham gia các hoạt động ngắn hạn như du lịch, thương mại, thăm viếng và thăm người thân.

Tuy nhiên, đối với các hoạt động cần được phê duyệt, như làm việc, học tập.., vẫn phải xin thị thực trước khi đến Trung Quốc.

Đại diện Cục Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc cho biết, việc áp dụng 2 chính sách miễn thị thực đối với công dân Việt Nam và Kyrgyzstan là biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy mở cửa ở mức độ cao, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác và tin cậy lẫn nhau giữa hai bên, thúc đẩy các hoạt động thương mại, du lịch, thăm hỏi và đầu tư trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Được biết, từ ngày 18/12/2025, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã chính thức vận hành cơ chế hải quan khép kín.

Với diện tích toàn đảo hơn 35.000 km², lớn gấp gần 32 lần Hồng Kông (Trung Quốc), 49 lần Singapore và 8,6 lần Dubai, Hải Nam được lựa chọn trở thành cảng thương mại tự do (FTZ) lớn nhất Trung Quốc và cũng lớn nhất thế giới.