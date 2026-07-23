Tin vui: Một quốc gia đang được thúc đẩy mở đường bay thẳng với Việt Nam, trước đây chưa từng có

Đây là quốc gia nào?

Tối 21/7/2026, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Canada Mark Carney đề nghị các cơ quan hai bên phối hợp thúc đẩy khả năng thiết lập đường bay thẳng, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, phía Canada đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng chủ chốt tại ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong thương mại, đầu tư, giáo dục, công nghệ, hàng không vũ trụ và phát triển bền vững.

Đây không phải lần đầu vấn đề kết nối hàng không giữa hai quốc gia được đặt ra. Tháng 1/2026, phía Việt Nam từng đề nghị nghiên cứu mở đường bay thẳng hoặc nối chuyến sang Canada, đồng thời tạo thuận lợi về visa và giao lưu nhân dân. Nguồn tin chính thức cho biết khoảng 300.000 người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại Canada.

Ảnh Viet My Tour

Việt Nam và Canada đã có thỏa thuận vận tải hàng không song phương từ năm 2003, tạo cơ sở để các hãng được chỉ định thực hiện quyền khai thác theo thỏa thuận giữa hai nước.

Tuy nhiên, tính đến ngày 22/7/2026, chưa có hãng nào khai thác đường bay thẳng chở khách thường lệ giữa Việt Nam và Canada. Hiện cũng chưa có thông tin về hãng vận chuyển, cặp sân bay, tần suất hay thời điểm mở bán.

Khách Việt hiện phải bay nối chuyến thế nào?

Do chưa có chuyến bay thẳng thường lệ, hành khách từ Hà Nội hoặc TP.HCM thường phải quá cảnh tại một trung tâm hàng không châu Á, sau đó bay tiếp tới Vancouver, Toronto hoặc thành phố khác của Canada.

Các điểm nối chuyến thường gặp gồm Hong Kong (Trung Quốc), Seoul, Đài Bắc, Tokyo hoặc Singapore, tùy hãng và thời điểm khởi hành. Chẳng hạn, Cathay Pacific hiện bán hành trình TP.HCM - Vancouver với điểm dừng tại Hong Kong. Việc một hãng bán vé từ Việt Nam tới Canada không có nghĩa đây là chuyến bay thẳng.

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Khi đặt vé, hành khách nên mua toàn bộ hành trình trên cùng một vé hoặc mã đặt chỗ. Cách này giúp việc chuyển hành lý và hỗ trợ khi lỡ chuyến do chặng đầu chậm trở nên thuận lợi hơn.

Trước khi thanh toán, cần kiểm tra hành lý có được gửi thẳng tới điểm cuối hay không, thời gian nối chuyến, việc đổi nhà ga, đổi sân bay và yêu cầu visa tại quốc gia trung chuyển. Người chưa có visa Mỹ nên tránh hoặc thận trọng với hành trình quá cảnh tại Mỹ, bởi công dân nước ngoài nhìn chung phải có visa quá cảnh hoặc một loại visa Mỹ hợp lệ.

Theo Chính phủ Canada, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có công dân phải xuất trình visa và hộ chiếu hợp lệ để tới hoặc quá cảnh Canada. Trong phần lớn trường hợp, người xin visa còn phải cung cấp dấu vân tay và ảnh sinh trắc học.

Hồ sơ cần thể hiện rõ mục đích chuyến đi, lịch trình, nơi lưu trú, khả năng tài chính và các ràng buộc tại Việt Nam. Du khách không nên mua vé không hoàn, không đổi trước khi được cấp visa; đồng thời nên mang theo xác nhận khách sạn, vé khứ hồi, thư mời nếu thăm thân và bảo hiểm du lịch.

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Đến Canada nên trải nghiệm gì?

Với chuyến đi đầu tiên kéo dài khoảng 7-10 ngày, khách Việt nên chọn miền Tây hoặc miền Đông thay vì cố ghép quá nhiều nơi. Canada có lãnh thổ rộng, hành trình giữa Vancouver và Toronto thường phải di chuyển bằng máy bay.

Nếu yêu thiên nhiên, cung Vancouver - Banff - Lake Louise là lựa chọn nổi bật. Tại Vancouver, du khách có thể đi bộ quanh Stanley Park, ghé Granville Island, Gastown hoặc dành thêm một ngày tới Whistler. Banff và Lake Louise gây ấn tượng với núi đá, hồ băng xanh ngọc và các cung đường ngắm cảnh. Đây cũng là những địa danh được Destination Canada xếp vào nhóm điểm đến mùa hè tiêu biểu.

Khách muốn tới Lake Louise và Moraine Lake trong mùa cao điểm nên đặt xe shuttle trước. Parks Canada cho biết hệ thống đặt chỗ năm 2026 được mở từ tháng 4, trong khi lượng chỗ có hạn và nhiều khung giờ có thể hết sớm.

Ảnh Condé Nast Traveler

Ở miền Đông, hành trình Toronto - Niagara Falls - Montréal - Québec City phù hợp với người thích kết hợp thành phố, kiến trúc, ẩm thực và thắng cảnh. Toronto có CN Tower, Niagara nổi tiếng với những điểm ngắm thác từ phía Canada. Trong khi đó, Old Québec được cơ quan du lịch địa phương giới thiệu là đô thị có tường thành nguyên vẹn duy nhất ở phía bắc Mexico và là Di sản thế giới UNESCO.

Mùa hè thích hợp với vườn quốc gia và road trip; mùa thu hấp dẫn bởi lá phong đổi màu; mùa đông dành cho trượt tuyết, ngắm tuyết hoặc săn cực quang. Khách đi miền Tây vào mùa hè cũng nên theo dõi cảnh báo cháy rừng, chất lượng không khí và tình trạng đóng đường trước chuyến đi.