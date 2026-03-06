Tin vui mới nhất về tiền lương, tiền thưởng của cán bộ, công chức, viên chức

Triển khai hiệu quả cơ chế đặc biệt trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 282/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026 – 2030, trong đó có nội dung về cải cách tiền lương.

Cụ thể, tại kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030 (Kèm theo Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ) có nội dung liên quan đến cải cách chế độ công vụ.

Theo đó, Quyết định nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 là: Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và Luật Viên chức năm 2025.

Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật để triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế đặc biệt trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 205-KL/TW ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ.

Nghiên cứu, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân tài Việt Nam; có cơ chế theo dõi, đánh giá, sàng lọc thường xuyên, công khai, minh bạch.

Cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng và đa dạng chính sách đãi ngộ

Rà soát, xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức làm cơ sở cho việc tuyền dụng, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng và đa dạng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Đổi mới chương trình, tài liệu, phương pháp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ tiếp cận theo nội dung sang tiếp cận theo vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, trách nhiệm giải trình và phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng ngay trong năm 2026

Tại quyết định, Thủ tướng Chính phủ cũng giao cho Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng và đa dạng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngay trong năm 2026.

Nội dung này được nêu rõ tại Phụ lục II ban hành kèm theo quyết định.

Cụ thể, mục V phụ lục II đưa ra nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ trong các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026-2030 như sau:

Nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ giai đoạn 2026 - 2030

STT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp Dự kiến kết quả Thời gian 1 Rà soát, xây dựng và hoàn thiện quy định về vị trí việc làm của công chức, viên chức Bộ Nội vụ Các bộ, ngành, địa phương Nghị định, Thông tư Năm 2027 2 Cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng và đa dạng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ Các bộ, ngành, địa phương Nghị quyết, Nghị định, Thông tư Năm 2026 3 Nghiên cứu, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân tài Việt Nam Bộ Nội vụ Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính. Báo cáo nghiên cứu, đề xuất Theo lộ trình được cấp có thẩm quyền giao 4 Đổi mới chương trình, tài liệu, phương pháp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ tiếp cận theo nội dung sang tiếp cận theo vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm Bộ Nội vụ Các bộ, ngành, địa phương Chương trình, tài liệu 2026 - 2030 5 Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ cơ bản, phục vụ chuyển đổi số quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Nội vụ 2026 - 2030 6 Xây dựng, ban hành Nghị định về kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn (thay thế Nghị định số 130/2020/NĐ-CP) Thanh tra Chính phủ Các bộ, ngành, địa phương Nghị định Tháng 6/2026

Thực hiện cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp phù hợp với thực tiễn sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế

Liên quan đến vấn đề cải cách tiền lương, tại Phụ lục 5 về tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng chỉ rõ nhiệm vụ: "Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực để cán bộ phấn đấu, cống hiến" (Tổng kết Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Cải cách chính sách tiền lương. Nghiên cứu hoàn thiện quy định về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm; chính sách nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức có khó khăn về nhà ở; chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công phù hợp với thực tiễn…).

Đồng thời, Phụ lục cũng nêu rõ: "thực hiện cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp phù hợp với yêu cầu thực tiễn về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy và tinh giản biên chế".



