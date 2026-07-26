Tin vui: Hôm nay và ngày mai - 26,27/7, hàng trăm nghìn người được miễn phí 1 dịch vụ

Đây là dịch vụ gì? Những ai được miễn phí?

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Sun World Ba Den Mountain triển khai chương trình tặng vé cáp treo cho người có công với cách mạng. Chương trình bắt đầu từ ngày 25/7 và kéo dài đến hết ngày 27/7/2026. Như vậy, hôm nay và ngày mai là hai ngày cuối người thuộc diện chính sách có thể nhận ưu đãi.

Theo thông báo đăng ngày 23/7 trên website chính thức của Sun World Ba Den Mountain, phần quà là vé cáp treo combo Đỉnh – Chùa, áp dụng cho 4 nhóm gồm: thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Ảnh Sun World Ba Den Mountain

Phạm vi những người thuộc diện có thể nhận ưu đãi trên toàn quốc lên tới hàng trăm nghìn người. Tại Hội nghị tri ân người có công năm 2026, Bộ Nội vụ cho biết cả nước đã xác nhận trên 650.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. Ngoài ra, số liệu công khai trước đó cho thấy Việt Nam có gần 185.000 bệnh binh và trên 320.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cùng con đẻ của họ.

Cần mang theo những giấy tờ gì?

Để được nhận vé miễn phí, người thuộc diện ưu đãi cần xuất trình quyết định hoặc giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Khu du lịch chấp nhận bản chính hoặc bản sao.

Bên cạnh giấy tờ chứng minh diện chính sách, khách cần mang theo CCCD, tài khoản VNeID hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh. Việc đối chiếu được thực hiện tại phòng vé và cổng soát vé.

Người đến nhận vé nên kiểm tra trước để bảo đảm họ tên, ngày tháng năm sinh và các thông tin cá nhân trên giấy chứng nhận trùng khớp với giấy tờ tùy thân. Bản sao cần rõ ràng, đầy đủ nội dung và dấu của cơ quan cấp.

Ảnh IViVu

Thông báo hiện chỉ áp dụng đối với người trực tiếp thuộc diện chính sách. Người thân, người chăm sóc hoặc người đi cùng không mặc nhiên được miễn vé. Cựu chiến binh nói chung nhưng không đồng thời thuộc một trong 4 nhóm kể trên cũng không được nêu trong phạm vi áp dụng năm nay.

Do chương trình chỉ còn hiệu lực đến hết ngày 27/7, người có nhu cầu nên đến sớm, đồng thời theo dõi lịch vận hành cáp treo trong ngày. Khu du lịch công bố địa chỉ tại Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh; số điện thoại hỗ trợ là 0327 222 227.

Không chỉ là một chuyến tham quan miễn phí

Đây không phải lần đầu Núi Bà Đen triển khai ưu đãi dịch vụ vào dịp 27/7. Trong hai ngày 26 và 27/7/2025, khu du lịch từng tặng vé cáp treo lên chùa và đỉnh núi cho thương binh, bệnh binh và cựu chiến binh.

So với những món quà mang ý nghĩa tượng trưng, việc miễn phí cáp treo mang lại lợi ích thiết thực, đặc biệt khi phần lớn thương binh, bệnh binh đã cao tuổi hoặc gặp khó khăn trong vận động. Cáp treo giúp rút ngắn hành trình lên núi, tạo điều kiện để họ tiếp cận khu vực chùa và đỉnh núi mà không phải di chuyển trên những đoạn đường dài, dốc.

Ảnh Cổng Du lịch Tây Ninh

Ưu đãi còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại một địa chỉ gắn với lịch sử kháng chiến. Theo Sun World Ba Den Mountain, hệ thống hang động trên núi từng là căn cứ hoạt động của lực lượng cách mạng. Chùa Hang ở lưng chừng núi gắn với trận chiến giải phóng Núi Bà Đen ngày 6/1/1975, nơi 181 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh.

Bởi vậy, chuyến đi không chỉ là dịp tham quan, nghỉ ngơi mà còn là một hành trình về nguồn, để những người từng đi qua chiến tranh tưởng nhớ đồng đội và chia sẻ ký ức với con cháu.

Việc doanh nghiệp sử dụng chính dịch vụ của mình để tri ân người có công cũng góp phần lan tỏa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Bộ Nội vụ đánh giá những hoạt động hướng về ngày 27/7 giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công, đồng thời giáo dục lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với lịch sử.