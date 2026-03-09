Tin vui: G7 họp khẩn tung 300-400 triệu thùng dầu dự trữ ra thị trường

Các bộ trưởng tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) dự kiến tổ chức một cuộc họp khẩn vào hôm nay (9/3) để thảo luận khả năng giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược toàn cầu, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do căng thẳng và xung đột tại khu vực Vùng Vịnh.

Theo báo cáo của Financial Times , cuộc họp sẽ diễn ra dưới hình thức điện đàm vào lúc 8h30 sáng theo giờ New York, với sự tham gia của các bộ trưởng tài chính G7 và ông Fatih Birol – Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Nội dung chính của cuộc trao đổi là đánh giá tác động của cuộc chiến liên quan đến Iran đối với thị trường năng lượng toàn cầu và xem xét các biện pháp ổn định nguồn cung.

Các nguồn tin thân cận với vấn đề, trong đó có một quan chức cấp cao của G7, cho biết ít nhất ba quốc gia trong nhóm – bao gồm Mỹ – đã bày tỏ sự ủng hộ đối với phương án giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Đây được xem là biện pháp khẩn cấp nhằm hạ nhiệt giá dầu và đảm bảo nguồn cung trong trường hợp thị trường tiếp tục biến động mạnh.

Hiện 32 quốc gia thành viên của IEA đang nắm giữ lượng dự trữ dầu chiến lược lớn như một phần của cơ chế phản ứng khẩn cấp tập thể trước các cú sốc nguồn cung. Theo các nguồn tin, một số quan chức Mỹ cho rằng việc giải phóng khoảng 300–400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ có thể là phương án phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Khối lượng này tương đương khoảng 25–30% tổng lượng dầu dự trữ chiến lược khoảng 1,2 tỷ thùng mà các quốc gia thành viên IEA đang nắm giữ. Nếu được triển khai, đây có thể trở thành một trong những đợt xả kho dự trữ lớn nhất trong nhiều năm nhằm ổn định thị trường năng lượng.

Diễn biến này xuất hiện khi giá dầu thế giới tăng vọt trong những ngày gần đây. Tính đến 11h19 theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI của Mỹ đạt 116,23 USD/thùng, tăng 25,33 USD/thùng, tương đương mức tăng 27,87%. Trước đó, dầu WTI đã đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ở mức 90,90 USD/thùng và mở cửa phiên cuối tuần ở mức 101,10 USD/thùng.

Trong khi đó, dầu Brent – chuẩn giá dầu quốc tế – được giao dịch ở mức 116,70 USD/thùng, tăng 24,01 USD/thùng, tương đương 25,90%. Giá Brent trước đó đóng cửa ở mức 92,69 USD/thùng và mở cửa phiên giao dịch mới ở 101,69 USD/thùng.

Mức giá hiện tại được xem là cao nhất kể từ tháng 8/2022, thời điểm thị trường dầu mỏ toàn cầu chịu cú sốc nguồn cung sau khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát. Giới phân tích cho rằng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất dầu quan trọng bậc nhất thế giới.

Trong bối cảnh đó, việc G7 cân nhắc giải phóng kho dự trữ dầu được xem là động thái nhằm trấn an thị trường, đồng thời giảm áp lực lên giá năng lượng toàn cầu nếu xung đột tiếp tục leo thang.